La poesía de Ernesto Cardenal

Oración por Marilyn Monroe

Señor

recibe a esta muchacha conocida en toda la Tierra con el nombre de Marilyn Monroe,

aunque ése no era su verdadero nombre

(pero Tú conoces su verdadero nombre, el de la huerfanita violada a los 9 años

y la empleadita de tienda que a los 16 se había querido matar)

y que ahora se presenta ante Ti sin ningún maquillaje

sin su Agente de Prensa

sin fotógrafos y sin firmar autógrafos

sola como un astronauta frente a la noche espacial.

Ella soñó cuando niña que estaba desnuda en una iglesia (según cuenta el Times)

ante una multitud postrada, con las cabezas en el suelo

y tenía que caminar en puntillas para no pisar las cabezas.

Tú conoces nuestros sueños mejor que los psiquiatras.

Iglesia, casa, cueva, son la seguridad del seno materno

pero también algo más que eso...

Las cabezas son los admiradores, es claro

(la masa de cabezas en la oscuridad bajo el chorro de luz).

Pero el templo no son los estudios de la 20th Century-Fox.

El templo —de mármol y oro— es el templo de su cuerpo

en el que está el hijo de Hombre con un látigo en la mano

expulsando a los mercaderes de la 20th Century-Fox

que hicieron de Tu casa de oración una cueva de ladrones.

Señor

en este mundo contaminado de pecados y de radiactividad,

Tú no culparás tan sólo a una empleadita de tienda

que como toda empleadita de tienda soñó con ser estrella de cine.

Y su sueño fue realidad (pero como la realidad del tecnicolor).

Ella no hizo sino actuar según el script que le dimos,

el de nuestras propias vidas, y era un script absurdo.

Perdónala, Señor, y perdónanos a nosotros

por nuestra 20th Century

por esa Colosal Super-Producción en la que todos hemos trabajado.

Ella tenía hambre de amor y le ofrecimos tranquilizantes.

Para la tristeza de no ser santos

se le recomendó el Psicoanálisis.

Recuerda Señor su creciente pavor a la cámara

y el odio al maquillaje insistiendo en maquillarse en cada escena

y cómo se fue haciendo mayor el horror

y mayor la impuntualidad a los estudios.

Como toda empleadita de tienda

soñó ser estrella de cine.

Y su vida fue irreal como un sueño que un psiquiatra interpreta y archiva.

Sus romances fueron un beso con los ojos cerrados

que cuando se abren los ojos

se descubre que fue bajo reflectores

¡y se apagan los reflectores!

Y desmontan las dos paredes del aposento (era un set cinematográfico)

mientras el Director se aleja con su libreta

porque la escena ya fue tomada.

O como un viaje en yate, un beso en Singapur, un baile en Río

la recepción en la mansión del Duque y la Duquesa de Windsor

vistos en la salita del apartamento miserable.

La película terminó sin el beso final.

La hallaron muerta en su cama con la mano en el teléfono.

Y los detectives no supieron a quién iba a llamar.

Fue

como alguien que ha marcado el número de la única voz amiga

y oye tan solo la voz de un disco que le dice: WRONG NUMBER

O como alguien que herido por los gangsters

alarga la mano a un teléfono desconectado.

Señor:

quienquiera que haya sido el que ella iba a llamar

y no llamó (y tal vez no era nadie

o era Alguien cuyo número no está en el Directorio de los Ángeles)

¡contesta Tú al teléfono!

Te doy, Claudia, estos versos, porque tú eres su dueña...

Te doy, Claudia, estos versos,

porque tú eres su dueña.

Los he escrito sencillos

para que tú los entiendas.

Son para ti solamente,

pero si a ti no te interesan,

un día se divulgarán,

tal vez por toda Hispanoamérica…

Y si al amor que los dictó,

tú también lo desprecias,

otras soñarán

con este amor

que no fue para ellas.

Y tal vez verás,

Claudia,

que estos poemas,

(escritos para conquistarte a ti)

despiertan

en otras parejas

enamoradas que los lean

los besos que en ti

no despertó el poeta.

Imitación de Propercio

1. Yo no canto la defensa de Stalingrado

ni la campaña de Egipto

ni el desembarco de Sicilia

ni la cruzada del Rhin del general Eisenhower:

Yo sólo canto la conquista de una muchacha.

2. Ni con las joyas de la Joyería Morlock

ni con perfumes de Dreyfus

ni con orquídeas dentro de su caja de mica

ni con cadillac

sino solamente con mis poemas la conquisté.

Y ella me prefiere, aunque soy pobre, a todos los millones de Somoza.

3. Se oyeron unos tiros anoche.

Se oyeron del lado del Cementerio.

Nadie sabe a quién mataron, o los mataron.

Nadie sabe nada.

Se oyeron unos tiros anoche.

Eso es todo.

4. Tú eres sola entre las multitudes

como son sola la luna

y solo el sol en el cielo.

5. Ayer estabas en el estadio

en medio de miles de gentes

y te divisé desde que entré

igual que si hubieras estado sola

en un estadio vacío.

6. Pero en la noche vos tu arroz y tus frijoles fritos,

con una cuajada fresca, y una tortilla caliente,

o un plátano asado,

los comés sin guardaespaldas.

y tu jícara de tiste no la prueba primero un ayudante.

Y después tocás si querés en tu guitarra una canción ranchera,

y no dormís rodeado de reflectores y alambradas, y torreones.

7. Ayer te vi en la calle, Myriam, y

te vi tan bella, Myriam, que

(¡Cómo te explico qué bella te vi!)

Ni tú, Myriam, te puedes ver tan bella ni

imaginar que puedas ser tan bella para mí.

Y tan bella te vi que me parece que

ninguna mujer es más bella que tú

ni ningún enamorado ve ninguna mujer

tan bella, Myriam, como yo te veo a ti

y ni tú misma, Myriam, eres quizás tan bella

¡porque no puede ser real tanta belleza!

Que como yo te vi de bella ayer en la calle,

o como hoy me parece, Myriam, que te vi.

8. Recibe estas rosas

costarricenses,

Myriam, con estos

versos de amor

mis versos te recordarán

que los rostros

de las rosas se

se parecen al tuyo

las rosas

te recordarán

que hay que cortar

el amor,

Y que tu rostro

pasará como

Grecia y Roma

Cuando no haya

más amor

ni rosas de Costa Rica

Recordarás, Myriam,

esta triste canción.

9. Recuerda tantas muchachas bellas que han existido:

todas las bellezas de Troya, y las de Acaya,

y las de Tebas, y de la Roma de Propercio.

Y muchas de ellas dejaron pasar el amor,

y murieron, y hace siglos que no existen.

Tú que eres bella ahora en las calles de Managua,

un día serás como ellas de un tiempo lejano,

cuando las gasolineras sean ruinas románticas.

¡Acuérdate de las bellezas de las calles de Troya!

10. Hay un lugar junto a la laguna de Tiscapa

-un banco debajo de un árbol de quelite-

que tú conoces ( aquella a quien escribo

estos versos, sabrá que son para ella).

Y tú recuerdas aquel banco y aquel quelite;

la luna reflejada en la laguna de Tiscapa,

las luces del palacio del dictador,

las ranas cantando abajo en la laguna.

Todavía está aquel árbol de quelite;

todavía brillan las mismas luces;

en la laguna de Tiscapa se refleja la luna;

pero aquel banco esta noche estará vacío,

o con otra pareja que no somos nosotros.

11.Todas las tardes paseaba

con su madre por la Landetrasse

Y en la esquina

de la Schmiedtor

todas las tardes

Estaba Hitler

esperándola para verla pasar

Los taxis y los omnibus

iban llenos de besos

Y los novios alquilaban botes

en el Danubio.

Pero él no sabía

bailar. Nunca se atrevió

a hablarte

Después pasaba sin su madre

con un cadete.

Y después

no volvió a pasar.

De ahí más tarde

la Gestapo

la anexión de Austria,

La guerra mundial.

12. Otros podrán ganar mucho dinero

Pero yo he sacrificado ese dinero

para escribir estos cantos a ti

o a otra que cantaré en vez de ti

o a nadie.

Salmo 1

Bienaventurado el hombre que no sigue las consignas del Partido

ni asiste a sus mítines

ni se sienta en la mesa con los gangsters

ni con los Generales en el Consejo de Guerra

Bienaventurado el hombre que no espía a su hermano

ni delata a su compañero de colegio

Bienaventurado el hombre que no lee llos anuncios comerciales

ni escucha sus radios

ni cree en sus slogans.

Será como un árbol plantado junto a una fuente.

Como latas de cerveza

Como latas de cerveza vacías y colillas

de cigarrillos apagados, han sido mis días.

Como figuras que pasan por una pantalla de televisión

y desaparecen, así ha pasado mi vida.

Como automóviles que pasaban rápidos por las carreteras

con risas de muchachas y músicas de radios...

Y la belleza pasó rápida, como el modelo de los autos

y las canciones de los radios que pasaron de moda.

Y no ha quedado nada de aquellos días, nada,

más que latas vacías y colillas apagadas,

risas en fotos marchitas, boletos rotos,

y el aserrín con que al amanecer barrieron los bares.

Amanecer

Ya están cantando los gallos.

Ya ha cantado tu gallo comadre Natalia

ya ha cantado el tuyo compadre Justo.

Levántense de sus tapescos, de tus petates.

Me parece que oigo los congos despiertos en la otra costa.

Podemos ya soplar un tizón.

Botar la bacinilla.

Traigan un candil para vernos las caras.

Latió un perro en un rancho

y respondió el de otro rancho.

Será hora de encender el fogón comadre Juana.

La oscurana es más oscura pero porque viene el día.

Levántate Chico, levántate Pancho.

Hay un potro que montar,

hay que canaleatar un bote.

Los sueños nos tenían separados, en tijeras

tapescos y petates (cada uno en su sueño)

pero el despertar nos reúne.

La noche ya se aleja seguida de sus seguas y cadejos.

Vamos a ver el agua muy azul: ahorita no la vemos.

Y esta tierra con sus frutales, que tampoco vemos.

Levántate Pancho Nigaragua, cogé el machete

hay mucha yerba mala que cortar

cogé el machete y la guitarra.

Hubo una lechuza a medianoche y un tecolote a la una.

Luna no tuvo la noche ni lucero ninguno.

Bramaban tigres en esta isla y contestaban los de la costa.

Ya se ha ido el pocoyo que dice: Jodido, Jodido.

Después el zanate clarinero cantará en la palmera,

cantará: Compañero, Compañera.

Delante de la luz va la sombra volando como un vampiro.

Levántate vos, y vos, y vos.

(Ya están cantando los gallos.)

¡Buenos días les dé Dios!

Hora 0

Noches Tropicales de Centroamérica,

con lagunas y volcanes bajo la luna

y luces de palacios presidenciales,

cuarteles y tristes toques de queda.

"Muchas veces fumando un cigarrillo

he decidido la muerte de un hombre",

dice ubico fumando un cigarrillo...

En su palacio como un queque rosado

Ubico está resfriado. Afuera el pueblo

fue dispersado con bombas de fósforo.

San Salvador bajo la noche y el espionaje

con cuchicheos en los hogares y pensiones

y gritos en las estaciones de policía.

El palacio de Carías apedreado por el pueblo.

Una ventana de su despacho ha sido quebrada,

y la policía ha disparado contra el pueblo.

Y Managua apuntada por las ametralladoras

desde el palacio de bizcocho de chocolate

y los cascos de acero patrullando las calles.

¡Centinela! ¿Qué hora es de la noche?

¡Centinela! ¿Qué hora es de la noche?

Los campesinos hondureños traían el dinero en el sombrero

cuando los campesinos sembraban sus siembras

y los hondureños eran dueños de su tierra.

Cuando había dinero

y no había empréstitos extranjeros

ni los impuestos eran para Pierpont Morgan & Cía.

y la compañía frutera no competía con el pequeño cosechero.

Pero vino la United Fruit Company

con sus subsidiarias la Tela Railroad Company

y la Trujillo Railroad Company

aliada con la Cuyamel Fruit Company

y Vaccaro Brothers & Company

más tarde Standard Fruit & Steamship Company

de la Standard Fruit & Steamship Corporation:

la United Fruit Company

con sus revoluciones para la obtención de concesiones

y exenciones de millones en impuestos de importaciones

y exportaciones, revisiones de viejas concesiones

y subvenciones para nuevas explotaciones,

violaciones de contratos, violaciones

de la Constitución...

Y todas las condiciones son dictadas por la Compañía

con las obligaciones en caso de confiscación

(obligaciones de la nación, no de la Compañía)

y las condiciones puestas por ésta (la Compañía)

para la devolución de las plantaciones a la nación

(dadas gratis por la nación a la Compañía)

a los 99 años...

"y todas las otras plantaciones pertenecientes

a cualquier otra persona o compañías o empresas

dependientes de los contratantes y en las cuales

esta última tiene o puede tener más adelante

interés de cualquier clase quedarán por lo tanto

incluidas en los anteriores términos y condiciones..."

(Porque la Compañía también corrompía la prosa.)

La condición era que la Compañía construyera el Ferrocarril,

pero la Compañía no lo construía,

porque las mulas en Honduras eran más baratas que el Ferrocarril,

y "un Dibutado mas bbarato que una mula"

—como decía Zemurray—

aunque seguía disfrutando de las exenciones de impuestos

y los 175.000 acres de subvención para la Compañía,

con la obligación de pagar a la nación por cada milla

que no construyera, pero no pagaba nada a la nación

aunque no construía ninguna milla (Carías es el dictador

que más millas de línea férrea no construyó)

y después de todo el tal ferrocarril de mierda no era

de ningún beneficio para la nación

porque era un ferrocarril entre dos plantaciones

y no entre Trujillo y Tegucigalpa.

Corrompen la prosa y corrompen el Congreso.

El banano es dejado podrir en las plantaciones,

o podrir en los vagones a lo largo de la vía férrea,

o cortado maduro para poder ser rechazado

al llegar al muelle. O ser echado en el mar;

los racimos declarados golpeados, o delgados,

o marchitos, o verdes, o maduros, o enfermos:

para que no haya banana barato.

o para comprar banano barato.

Hasta que haya hambre en la Costa Atlántica de Nicaragua.

Y los campesinos son encarcelados por no vender a 30 ctvs.

y sus bananos son bayoneteados

y la Mexican Trader Steamship les hunde sus lanchones,

y los huelguistas dominados a tiros.

(Y los diputados nicaragüenses invitados a un garden party.)

Pero el negro tiene siete hijos.

Y uno qué va a hacer. Uno tiene que comer.

Y se tienen que aceptar sus condiciones de pago.

24 ctvs. el racimo.

Mientras la subsidiaria Tropical Radio cablegrafía a Boston:

"Esperamos que tendrá la aprobación de Boston

la erogación hecha en diputados nicaragüenses de la mayoría

por los incalculables beneficios que para la Compañía representa."

Y de Boston a Galveston por telégrafo

y de Galveston por cable y telégrafo a México

y de México por cable a San Juan del Sur

y de San Juan del Sur por telégrafo a Puerto Limón

y desde Puerto Limón en canoa hasta adentro en la montaña

llega la orden de la United Fruit Company:

"La Iunai no compra más banano."

Y hay despido de trabajadores en Puerto Limón.

Los pequeños talleres se cierran.

Nadie puede pagar una deuda.

Y los bananos pudriéndose en los vagones del ferrocarril.

Para que no haya banano barato.

Y para que haya banano barato.

—19 ctvs. el racimo.

Los trabajadores reciben vales en vez de jornales.

En vez de pago, deudas.

Y abandonadas las plantaciones, que ya no sirven para nada,

y dadas a colonias de desocupados.

Y la United Fruit Company en Costa Rica

con sus subsidiarias la Costa Rica Banana Company

y la Northern Railway Company y

la International Radio Telegraph Company

y la Costa Rica Supply Company

pelean en los tribunales contra un huérfano.

El costo del descarrilamiento son 25 dólares de indemnización

(pero hubiera sido mas caro componer la línea férrea).

Y los diputados, más baratos que las mulas -decía Zemurray.

Sam Zemurray, el turco vendedor de bananos al menudeo

en Mobile, Alabama, que un día hizo un viaje a Nueva Orleáns

y vio en los muelles de la United echar los bananos al mar

y ofreció comprar toda la fruta para fabricar vinagre,

la compró, y la vendió allí mismo en Nueva Orleáns

y la United tuvo que darle tierras en Honduras

con tal que renunciara a su contrato en Nueva Orleáns,

y así fue como Sam Zemurray buso bresidentes en Jonduras.

Provocó disputas fronterizas entre Guatemala y Honduras

(que eran entre la United Fruit Company y su compañía)

proclamando que no debía perder Honduras (su compañía)

"una pulgada de terral no sólo en la franja disputada,

sino también en cualquier otra zona hondureña

(de su compañía) no en disputa ..."

(mientras la United defendía los derechos de Honduras

en su litigio con Nicaragua Lumber Company)

hasta que la disputa cesó porque se alió con la United

y después le vendió todas sus acciones a la United

y con el dinero de la venta compró acciones en la United

y con las acciones cogió por asalto la presidencia de Boston

(juntamente con sus empleados presidentes de Honduras)

y ya fue dueño igualmente de Honduras y Guatemala

y quedó abandonada la disputa de las tierras agotadas

que ya no le servían ni a Guatemala ni a Honduras.

Había un nicaragüense en el extranjero,

un "nica" de Niquinohomo,

trabajando en la Huasteca Petroleum Co., de Tampico.

Y tenía economizados cinco mil dólares.

Y no era ni militar ni político.

Y cogió tres mil dólares de los cinco mil

y se fue a Nicaragua a la revolución de Moncada.

Pero cuando llegó, Moncada estaba entregando las armas.

Pasó tres días, triste, en el Cerro del Común.

Triste, sin saber qué hacer.

Y no era ni político ni militar.

Pensó, y pensó, y se dijo por fin:

Alguien tiene que ser.

Y entonces escribió su primer manifiesto.

El Gral. Moncada telegrafía a los americanos:

TODOS MIS HOMBRES ACEPTAN LA RENDICIÓN MENOS UNO.

Mr. Stimpson le pone un ultimátum.

"El pueblo no agradece nada..."

le manda a decir Moncada.

Él reúne a sus hombres en el Chipote:

29 hombres (y con él 30) contra EE.UU.

MENOS UNO.

("Uno de Niquinohomo...")

—Y con él 30!

"El que se mete a redentor muere crucificado"

le manda otra vez a decir Moncada.

Porque Moncada y Sandino eran vecinos;

Moncada de Masatepe y Sandino de Niquinohomo.

Y Sandino le contesta a Moncada:

"La muerte no tiene la menor importancia."

Y a Stimpson: "Confío en el valor de mis hombres..."

Y a Stimpson, después de la primera derrota:

"El que cree que estamos vencidos

no conoce a mis hombres."

Y no era militar ni político.

Y sus hombres:

muchos eran muchachos,

con sombreros de palma y con caites

o descalzos, con machetes, ancianos

de barba blanca, niños de doce años con sus rifles,

blancos, indios impenetrables, y rubios, y negros murrucos,

con los pantalones despedazados y sin provisiones,

los pantalones hechos jirones,

desfilando en fila india con la bandera adelante

—un harapo levantado en un palo de la montaña—

callados debajo de la lluvia, y cansados,

chapoteando los caites en los charcos del pueblo

¡Viva Sandino!

y de la montaña venían, y a la montaña volvían,

marchando, chapoteando; con la bandera adelante.

Un ejercito descalzo o con caites y casi sin armas

que no tenía ni disciplina ni desorden

y donde ni los jefes ni la tropa ganaban paga

pero no se obligaba a pelear a nadie:

y tenían jerarquía militar pero todos eran iguales

sin distinción en la repartición de la comida

y el vestido, con la misma ración para todos.

Y los jefes no tenían ayudantes:

más bien como una comunidad que como un ejército

y más unidos por amor que por disciplina militar

aunque nunca ha habido mayor unidad en un ejército.

Un ejército alegre, con guitarras y con abrazos.

Una canción de amor era su himno de guerra;

Si Adelita se fuera con otro

la seguiría por tierra y por mar.

Si por mar en un buque de guerra

si por tierra en un tren militar.

"El abrazo es el saludo de todos nosotros"

-decía Sandino- y nadie ha abrazado como él.

Y siempre que hablaban de ellos decían todos:

"Todos nosotros..." "Todos somos iguales",

"Aquí todos somos hermanos", decía Umanzor.

Y todos estuvieron unidos hasta que los mataron a todos.

Peleando contra aeroplanos con tropas de zacate,

sin más paga que la comida y el vestido y las armas,

y economizando cada bala como si fuera de oro;

con morteros hechos con tubos

y con bombas hechas con piedras y pedazos de vidrios,

rellenas con dinamita de las minas y envueltas en cueros;

con granadas fabricadas con latas de sardinas.

"He is a bandido", decía Somoza, "a bandolero".

Y Sandino nunca tuvo propiedades.

Que traducido al español quiere decir:

Somoza le llamaba a Sandino bandolero.

Y Sandino nunca tuvo propiedades.

Y Moncada le llamaba bandido en los banquetes

y Sandino en las montañas no tenía sal

y sus hombres tiritando de frío en las montañas,

y la casa de su suegro la tenía hipotecada

para libertar a Nicaragua, mientras en la Casa Presidencial

Moncada tenía hipotecada a Nicaragua.

"Claro que no es" —dice el Ministro Americano

riendo— "pero le llamamos bandolero en sentido técnico".

¿Qué es aquella luz allá lejos? ¿Es una estrella?

Es la luz de Sandino en la montaña negra.

Allá están él y sus hombres junto a la fogata roja

con sus rifles al hombro y envueltos en sus colchas,

fumando o cantando canciones tristes del Norte,

los hombres sin moverse y moviéndose sus sombras.

Su cara era vaga como la de un espíritu,

lejana por las meditaciones y los pensamientos

y seria por las campañas y la intemperie.

Y Sandino no tenía cara de soldado,

sino de poeta convertido en soldado por necesidad,

y de un hombre nervioso dominado por la serenidad.

Había dos rostros superpuestos en su rostro:

una fisonomía sombría y a la vez iluminada;

triste como un atardecer en la montaña

y alegre como la mañana en la montaña.

En la luz su rostro se le rejuvenecía,

y en la sombra se le llenaba de cansancio.

Y Sandino no era inteligente ni era culto

pero salía inteligente de la montaña.

"En la montaña todo enseña" decía Sandino

(soñando con las Segovias llenas de escuelas)

y recibía mensajes de todas las montañas

y parecía que cada cabaña espiaba para él

(donde los extranjeros fueran como hermanos

todos los extranjeros hasta los "americanos")

—"hasta los yanquis.. ."

Y: "Dios hablará por los segovianos..." decía.

"Nunca creí que saldría vivo de esta guerra

pero siempre he creído que era necesaria..."

Y: "¿Creen que yo voy a ser latifundista?"

Es media noche en las montañas de las Segovias,

¡Y aquella luz es Sandino! Una luz con un canto...

Si Adelita se fuera con otro.

Pero las naciones tienen su sino.

Y Sandino no fue nunca presidente

sino que el asesino de Sandino fue el presidente

¡y 20 años presidente!

Si Adelita se fuera con otro

la seguiría por tierra y por mar.

Se firmó el desarme. Cargaron las armas en carretas,

Guatuceros amarrados con cabuyas, rifles sarrosos

y unas cuantas ametralladoras viejas.

Y las carretas van bajando por la sierra.

Si por mar en un buque de guerra

Y si por tierra en un tren militar.

Telegrama del Ministro Americano (Mr. Lane)

al Secretario de Estado -Depositado en Managua

el 14 de Febrero de 1934 a las 6:50 p.m.

y recibido en Washington a las 8:50 p.m.

"Informado por fuente oficial

que el avión no pudo aterrizar en Wiwilí

y por tanto la venida de Sandino se retrasa ... "

El telegrama del Ministro Americano (Mr. Lane)

al Secretario de Estado el 16 de febrero

anunciando la llegada de Sandino a Managua

Not Printed

no fue publicado en la memoria del Depto. de Estado.

Como la guardatinaja que salió del matorral

a la carretera y es acorralada por los perros

y se queda parada delante de los tiradores

porque sabe que no tiene para dónde correr...

I talked with Sandino for half an hour

—dijo Somoza al Ministro Americano—.

but I can‘t tell you what he talked about

because I don‘t know what he talked about

because I don‘t know what he talked about

"Y ya verán que yo no tendré nunca propiedades"...

y: "Es in-cons-ti-tu-cio-nal", decía Sandino.

"La Guardia Nacional es inconstitucional."

"An insult", dijo Somoza al Ministro Americano

el VEINTIUNO DE FEBRERO a las 6 de la tarde,

"An insult. I want to stop Sandino."

Cuatro presos están cavando un hoyo.

"¿Quién se ha muerto?", dijo un preso.

"Nadie", dijo el guardia.

"Entonces ¿para qué es el hoyo?"

"¿Qué perdés", dijo el guardia, "seguí cavando".

El Ministro Americano está almorzando con Moncada.

"Will you have coffee, sir?"

Moncada se mantiene mirando a la ventana.

"Will you have coffee, sir?

It‘s a very good coffee, sir."

"What?" Moncada aparta la mirada de la ventana

y mira al criado: "Oh, yes, I‘ll have coffee".

Y se rió. "Certainly."

En un cuartel cinco hombres están en un cuarto cerrado

con centinelas en las puertas y las ventanas.

A uno de los hombres le falta un brazo.

Entra el jefe gordo con condecoraciones y les dice: "Yes".

Otro hombre va a cenar esa noche con el Presidente

(el hombre para el que estuvieron cavando el hoyo)

y les dice a sus amigos: "Vámonos. Ya es hora".

Y suben a cenar con el Presidente de Nicaragua.

A las 10 de la noche bajan en automóvil a Managua.

En mitad de la bajada los detienen los guardias.

A los dos más viejos se los llevan en un auto

y a los otro tres en otro auto para otro lado.

a donde cuatro presos estuvieron cavando un hoyo.

"¿Adónde vamos?"

preguntó el hombre para el que hicieron el hoyo.

Y nadie le contestó.

Después el auto se paró y un guardia les dijo:

"Salgan". Los tres salieron,

y un hombre al que le faltaba un brazo gritó "¡Fuego!"

"I was in a Concierto", dijo Somoza.

Y era cierto, había estado en un concierto

o en un banquete o viendo bailar a una bailarina o

quién sabe qué mierda sería.

Y a las 10 de la noche Somoza tuvo miedo.

De pronto afuera repica el teléfono.

"¡Sandino lo llama por teléfono!"

Y tuvo miedo. Uno de sus amigos le dijo:

No sea pendejo, ¡jodido!"

Somoza mandó no contestar el teléfono.

La bailarina seguía bailando para el asesino.

Y afuera en la oscuridad siguió repicando

y repicando el teléfono.

A la luz de una lámpara tubular

cuatro guardias están cerrando un hoyo.

Y a la luz de una luna de febrero.

Es hora en que el lucero nistoyolero de Chontales

levanta a las inditas a hacer nistoyol,

y salen el chiclero, el maderero y el raicillero

con los platanales todavía plateados por la luna,

con el grito del coyotesolo y el perico melero

y el chiflido de la lechuza a la luz de la luna.

La guardatinaja y la guatusa salen de sus hoyos

y los pocoyos y cadejos se esconden en los suyos.

La Llorona va llorando a la orilla de los ríos:

"¿Lo hallaste?" "¡No!" "¿Lo hallaste?" "¡No!"

Un pájaro se queja como el crujido de un palo,

después la cañada se calla como oyendo algo,

y de pronto un grito... El pájaro pronuncia

la misma palabra triste, la misma palabra triste.

Los campistos empiezan a totear sus vacas:

Tóoo-tó-tó-tó; Tóoo-tó-tó-tó; Tóoo-tó-tó-tó:

los lancheros levantan las velas de sus lanchas;

el telegrafista de San Rafael del Norte telegrafía:

BUENOS DÍAS SIN NOVEDAD EN SAN RAFAEL DEL NORTE

y el telegrafista de Juigalpa. SIN NOVEDAD EN JUIGALPA

Y las tucas van bajando por el Río Escondido

con los patos gritando cuá-cuá-cuá, y los ecos,

los ecos, mientras el remolcador va con las tucas

resbalando sobre el verde río de vidrio

hacia el Atlántico...

Y mientras en los salones del palacio presidencial

y en los patios de las prisiones y en los cuarteles

y la Legación Americana y la estación de Policía

los que velaron esa noche se ven en el alba lívida

con las manos y las caras como manchadas de sangre

"I did it", dijo después Somoza.

"I did it, for the good of Nicaragua."

Y William Walker dijo cuando lo iban a matar:

"El presidente de Nicaragua es nicaragüense."

En abril, en Nicaragua, los campos están secos.

Es el mes de las quemas de los campos,

del calor, y los potreros cubiertos de brasas,

y los cerros que son de color de carbón;

del viento caliente, y el aire que huele a quemado,

y de los campos que se yen azulados por el humo

y las polvaredas de los tractores destroncando;

de los cauces de los ríos secos como caminos

y las ramas de los palos peladas como raíces;

de los soles borrosos y rojos como sangre

y las lunas enormes y rajas como sales,

y las quemas lejanas, de noche, como estrellas.

En mayo llegan las primeras lluvias.

La hierba tierna renace de las cenizas.

Los lodosos tractores roturan la tierra.

Los caminos se llenan de mariposas y de charcos,

y las noches son frescas, y cargadas de insectos,

y llueve toda la noche. En mayo

florecen los malinches en las calles de Managua.

Pero abril en Nicaragua es el mes de la muerte.

En abril los mataron.

Yo estuve con ellos en la rebelión de abril

y aprendí a manejar una ametralladora Rising,

Y Adolfo Báez Bone era mi amigo:

Lo persiguieron con aviones, con camiones,

con reflectores, con bombas lacrimógenas,

con radios, con perras, con guardias;

y yo recuerdo las nubes rojas sobre la Casa Presidencial

como algodones ensangrentados,

Y la luna roja sobre la Casa Presidencial.

La radio clandestina decía que vivía.

El pueblo no creía que había muerto.

(Y no ha muerto)

Porque a veces nace un hombre en una tierra

que es esa tierra

Y la tierra en que es enterrado ese hombre

es ese hombre

Y los hombres que después nacen de esa tierra

son ese hombre

Y Adolfo Báez Bone era ese hombre.

"Si a mí me pusieran a escoger mi destino

(me había dicho Báez Bone tres días antes)

entre morir asesinado como Sandino

o ser Presidente como el asesino de Sandino

yo escogería el destino de Sandino."

Y él escogió su destino.

La gloria no es la que enseñan los textos de historia:

es una zopilotera en un campo y un gran hedor.

Pero cuando muere un héroe

no se muere

sino que ese héroe renace

en una Nación.

Después EE.UU. le mandó más armas a Somoza;

como media mañana estuvieron pasando las armas;

camiones y camiones cargados con cajones de armas;

todos marcados U.S.A., MADE IN U.S.A.,

armas para echar mas presos, para perseguir libros,

para robarle a Juan Potosme cinco pesos.

Yo vi pasar esas armas por la Avenida Roosevelt.

Y la gente callada en las calles las veía pasar:

el flaco, el descalzo, el de la bicicleta.

el negro, el trompudo, aquella la de amarillo,

el alto, el chele, el pelón, el bigotudo,

el ñato, el chirizo, el murruco, el requeneto:

Y la cara de toda esa gente

era la de un ex teniente muerto.

La música de los mambos bajaba hasta Managua.

Con sus ojos rojos y turbios como los de los tiburones

pero un tiburón con guardaespaldas y con armamentos

(Eulamia nicaragüensis)

Somoza estaba bailando mambo

mambo mambo

qué rico el mambo

cuando los estaban matando.

Y Tachito Somoza (el hijo) sube a la Casa Presidencial

a cambiarse una camisa manchada de sangre

por otra limpia.

Manchada de sangre con chile.

Los perros de la prisión aullaban de lástima.

Los vecinos de los cuarteles oían los gritos.

Primero era un grito solo en la mitad de la noche,

y después más gritos y más gritos

y después un silencio... Después una descarga

y un tiro solo. Después otro silencio,

y una ambulancia.

¡Y en la cárcel otra vez están aullando los perros!

El ruido de la puerta de hierro que se cierra

detrás de vos y entonces empiezan las preguntas

y la acusación, la acusación de conspiración

y la confesión, y después las alucinaciones,

la foto de tu esposa relumbrando como un foco

delante de vos y las noches llenas de alaridos

y de ruidos y de silencio, un silencio sepulcral,

y otra vez la misma pregunta, la misma pregunta,

y el mismo ruido repetido y el foco en los ojos

y después los largos meses que siguieron.

¡Ah poder acostarse uno esta noche en su cama

sin temor a ser levantado y sacado de su casa,

a los golpes en la puerta y al timbre de noche!

Suenan tiros en la noche, o parecen tiros.

Pasan pesados camiones, y se paran,

y siguen. Uno ha oído sus voces.

Es en la esquina. Estarán cambiando de guardia.

Uno ha oído sus risas y sus armas.

El sastre de enfrente ha encendido la luz.

Y pareció que golpearon aquí. O donde el sastre.

¡Quién sabe si esta noche vos estás en la lista!

Y sigue la noche. Y falta mucha noche todavía.

Y el día no será sino una noche con sol.

La quietud de la noche bajo el gran solazo.

El Ministro Americano Mr. Whelan

asiste a la fiesta de la Casa Presidencial.

Las luces de la Presidencial se ven desde todo Managua.

La música de la fiesta llega hasta las celdas de los presos

en la quieta brisa de Managua bajo la Ley Marcial.

Los presos en sus celdas alcanzan a oír la música

entre los gritos de los torturados en las pilas.

Arriba en la Presidencial Mr. Whelan dice:

Fine party!

Como le dijo a Sumner Welles el sonofabitch de Roosevelt:

"Somoza is a sonofabitch

but he‘s ours.”

Esclavo de los extranjeros

y tirano de su pueblo

impuesto por la intervención

y mantenido por la no intervención:

SOMOZA FOREVER

El espía que sale de día

el agente que sale de noche

y el arresto de noche.

Los que están

o por gritar un Viva

o por un chiste.

"Acusado de hablar mal del Sr. Presidente..."

Y los juzgados por un juez con cara de sapo

o en Consejos de Guerra por guardias

a los que han hecho beber orines y comer mierda

—(cuando tengáis Constitución recordadlos)—

los de la bayoneta en la boca y la aguja en el ojo,

las pilas electrizadas y el foco en los ojos.

—"Es un hijueputa, Mr. Welles, pero es de nosotros."

Y en Guatemala, en Costa Rica, en México,

los exiliados de noche se despiertan gritando,

soñando que les están aplicando otra vez la "maquinita"

o que están otra vez amarrados

y ven venir a Tachito con la aguja.

"...Y galán, hombré..."

(decía un campesino).

"Sí, era él. Y galán, hombré...

Blanco, con su camisita amarilla

de manga corta.

Galán, el jodido."

Cuando anochece en Nicaragua la Casa Presidencial

se llena de sombras. Y aparecen caras.

Caras en la oscuridad.

Las caras ensangrentadas.

Adolfo Báez Bone; Pablo Leal sin lengua;

Luis Gabuardi mi compañero de clase al que quemaron vivo

y murió gritando ¡Muera Somoza!

La cara del telegrafista de 16 anos

(y no se sabe ni siquiera su nombre)

que transmitía de noche mensajes clandestinos

a Costa Rica, telegramas temblorosos a través

de la noche, desde la Nicaragua oscura de Tacho

(y no figurará en los textos de historia)

y fue descubierto, y murió mirando a Tachito‘

su cara lo mira todavía. El muchacho

al que encontraron de noche pegando papeletas

SOMOZA ES UN LADRÓN

y es arriado al monte por unos guardias riendo...

Y tantas otras sombras, tantas otras sombras;

las sombras de las zopiloteras de Wiwilí;

la sombra de Estrada; la sombra de Umanzor;

la sombra de Sócrates Sandino;

y la gran sombra, la del gran crimen,

la sombra de Augusto César Sandino.

Todas las noches en Managua la Casa Presidencial

se llena de sombras.

Pero el héroe nace cuando muere

y la hierba verde renace de los carbones.