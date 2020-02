Diez aplicaciones imprescindibles para el cubano de hoy

La revolución digital que comienza a partir de la segunda mitad del siglo XX está enmarcada por los cambios radicales provocados por la computación y la tecnología de la comunicación. En el centro de esta revolución está la producción en masa y el uso generalizado de circuitos lógicos digitales y sus tecnologías derivadas, incluidas la computadora digital, el teléfono celular digital e Internet. Análoga a la Revolución Agrícola y a la Revolución Industrial, la Revolución Digital ha marcado un antes y un después en la historia, teniendo la particularidad de que esta se ha desarrollado exponencialmente en un periodo mucho más corto de tiempo.

En las últimas dos décadas, los avances de la industria tecnológica se han disparado. Los teléfonos móviles se convirtieron en artefactos omnipresentes. El uso generalizado y la interconectividad de dispositivos, de las redes y telefonía móviles, sitios de internet y redes sociales se han convertido en un estándar de facto en la comunicación digital cambiando radicalmente la forma en que los individuos y las empresas interactúan.

Cuba no ha estado ajena a esta revolución, no fue pionera de los primeros cambios y su condición de país tercermundista y bloqueado, tal vez le ha impedido alcanzar protagonismo en el escenario de los avances tecnológicos, pero el gobierno cubano trabaja desde hace más de dos décadas en pos de incluir a la población cubana en el proceso de informatización que rige el mundo de hoy. Cuba dio su primer gran salto a la conectividad el 6 de diciembre del 2018, cuando se comenzó a ofertar el servicio de Internet por datos móviles, brindando oportunidades únicas a los cubanos, hasta entonces rezagados en la globalización tecnológica. En ese entonces, el 46 % de los clientes contaba con equipos para acceder a datos, hoy ya se alcanza el 56 % (3,18 millones). En el mes de marzo del 2019 se puso en servicio una red 4G, que ha alcanzado hasta la fecha más de 500 radiobases, abarcando todas las provincias del país.

Junto con el fenómeno de la informatización el mercado de las aplicaciones móviles crece vertiginosamente. Su finalidad es evidente, la posibilidad de tener toda clase de información y de recursos al alcance de las manos es un privilegio al que todos aspiramos. El móvil es una herramienta complementaria prácticamente irremplazable, pues suple funciones que antaño debían ser ejecutadas por varios aparatos mucho menos prácticos.

El acceso instantáneo al correo, las noticias, la música, el estado del tiempo, nos facilita la vida diaria y optimiza nuestro tiempo. Las aplicaciones móviles nos evitan el tener que cargar con el ordenador para todas partes, teniendo como ventaja adicional que muchas de ellas son más prácticas y veloces que los navegadores y las páginas webs, con solo un clic puedes acceder a innumerables funciones.

Aunque las redes sociales son las aplicaciones más populares a nivel mundial, y el pueblo cubano no escapa de la arrolladora fuerza de sitios sociales como Facebook, Whatsapp o Twitter, es válido reconocer la calidad y utilidad de otras aplicaciones pensadas y desarrolladas para el cubano de a pie, independientemente de que cuente con acceso a internet o no. Algunas de ellas diseñadas dentro de la isla, por el talento autóctono, que merece acaso doble mérito, por superar incontables barreras y restricciones económicas, burocráticas y hasta políticas para desarrollar su talento y poner al alcance de todos aplicaciones de gran interés para los cubanos que apenas comienzan a adentrarse en el mundo digital.

La lista es interminable, y como todo producto, el éxito de cada aplicación y su popularidad, será medido dentro del sector del mercado al que va dirigido. No a todos les interesan las mismas cosas. Algunos prefieren los juegos, o las aplicaciones de carácter didáctico y meramente recreativo, otros están más interesados en socializar y son usuarios activos de cuanta red social exista en internet, y están los que buscan sitios instructivos o apps que les resulten prácticas y útiles para sus trabajos o que simplifiquen su quehacer diario. La buena noticia es, que por cada inquietud o problema que tenga el ser humano, hay una mente ingeniosa con la capacidad de darle solución o respuesta, y casi se podría afirmar que existe una aplicación para cubrir cada necesidad humana. Desde mi experiencia personal, he seleccionado diez aplicaciones que me han resultado sumamente útiles e interesantes y que estoy convencida, te serán de provecho si vives en la isla o estás de visita, descubre aquellas que se adapten a tus necesidades y saca el mejor beneficio de ellas.

Transfermovil: Es una aplicación desarrollada por ETECSA para la Banca Electrónica, que permite hacer uso de los servicios bancarios, pagar servicios públicos y gestionar servicios de telecomunicaciones desde el celular. Disponible para los usuarios de Android que posean una tarjeta matriz del banco al que pertenecen: Telebanca del Metropolitano, Multibanca de BANDEC o Matricial de BPA.

Es libre de costo, al igual que todas sus operaciones, consta de tres módulos. El modulo para agentes de telecomunicaciones, que permite la consulta y pago de factura telefónica fija, recarga de saldo del móvil y recarga nauta. El módulo de banco permite pagar los servicios de electricidad, agua, teléfono y gas, así como pagar los impuestos de la ONAT y transferir saldo a otras cuentas. El módulo general permite consultar el saldo del móvil, los planes de datos, voz, SMS etc. Además se podrán recibir anuncios de las ofertas promocionales de equipos, servicios y tarifas de telefonía móvil. A finales del 2019, Cimex inauguró la tienda virtual www.tuenvio.cu que se encuentra en funcionamiento en moneda nacional, y el pago se realiza a través de la plataforma Transfermovil, versión 1.181202.