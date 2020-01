Esterio Segura: Entre derechos y la evolución cultural

Esterio Segura cambia la perspectiva de la escultura, une conceptos, transforma el arte y trasmite ideas. “El derecho a no decir lo que pienso”, su última exposición en la Galería Habana, que ya concluyó, se adentra en la historia, la filosofía y movimientos de evolución cultural, en un debate que se establece con la actualidad.

Esta muestra es una traducción al lenguaje de las artes visuales de la teoría del iceberg de Ernest Hemingway: aquello que permanece escondido en un primer momento, que después es traducido desde la percepción del receptor, permite llenar los vacíos de la información.

En las obras, hechas fundamentalmente en lápiz sobre cartulina y fibra de vidrio pintada, el material y las dimensiones buscan un constaste; se establece, según Segura, una contradicción con la usual maleabilidad y ligereza de la obra literaria.

“Es una lectura que no existe sin la confiabilidad del público, una lectura que no tiene que ser inteligente, que no tiene que ser intelectual, pero que le da el derecho al público de pretender y decir, y de tener el derecho de decir en su pensamiento lo que quiere”.