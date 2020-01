Jesús Barroso: “Terminé mis funciones en la Serie Nacional”

Mientras el equipo de los Cocodrilos de Matanzas levantaba el trofeo de campeón de esta Serie Nacional número 59 y el terreno del Cándido González era un hervidero de pasiones donde abrazos y lágrimas se disputaban el protagonismo, Cubadebate conversó con Jesús Barroso, director del clásico béisbolero desde hace algunos años.

“Esto ha sido un espectáculo de pueblo, todo un éxito. Hemos visto los estadios repletos”, declaró con orgullo.

Pocos conocen que este directivo fue jugador de béisbol hasta nivel nacional en las categorías escolares y juveniles y luego de graduarse de profesor de Educación Física y licenciado en Cultura Física y Deporte, se convirtió en especialista en béisbol para el alto rendimiento.

La recién finalizada Serie Nacional, se vio varias veces amenazada por problemas económicos y de transporte, debido a la poca disponibilidad de combustible. Esto obligó a jugar los partidos en horas de la tarde, con todas las repercusiones negativas que esto trae a los atletas y al mismo espectáculo, pero nunca se detuvo.

Barroso está orgulloso de eso y en medio de las festividades trasmite también sus emociones: “los atletas y los colectivos de dirección han hecho un esfuerzo tremendo y le han dado un regalo al pueblo. Esto demuestra que el béisbol cubano no está muerto, que va a seguir adelante. Ambos equipos se merecían la victoria, pero sólo uno podía ser campeón”.

El también profesor universitario por más de dos décadas y antiguo Comisionado Provincial de Béisbol en La Habana, durante cuatro años , también agradió a todos aquellos que hicieron posible que el campeonato llegara a un feliz término: “aprovecho esta oportunidad para felicitar a los 16 conjuntos que participaron en la Serie, a sus mentores y a todos los colectivos de dirección. A los árbitros, choferes, y personal que tuvo que ver con el campeonato, a la prensa que con sus críticas constructivas ayudó a mejorar las cosas y en particular al pueblo de Matanzas, por esta gran victoria”.

No obstante, esta temporada será recordada al igual por problemas que en su momento empañaron su desarrollo, que nada tienen que ver con carencias materiales.

“Claro que podemos hacerlo mucho mejor, tenemos que seguir trabajando duro para erradicar los errores. La Serie 60 será un gran reto. Estoy convencido de que los compañeros que trabajen en ella saldrán adelante”.

En el mundillo beisbolero, ya se comentaba que Jesús Barroso no sería el Director de la Serie Nacional que se avecina. En exclusiva para Cubadebate, el directivo lo informó oficialmente: “Te soy sincero, a partir de aquí ceso mis funciones como Director de la Serie Nacional, llevo ya años en este cargo y pasaré a otras funciones. El próximo mes cumpliré 65 y aunque no me estoy despidiendo del béisbol, si lo estoy haciendo de la Serie Nacional”.