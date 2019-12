Toma de Palma Soriano: Fidel Castro y un arroyo a la salida de Mayarí (+ Video)

A pocos días de terminarse el año, Cubadebate y el sitio Fidel Soldado de las Ideas le invitan a recordar aquellas últimas batallas del Ejército Rebelde en diciembre de 1958, que darían paso al Triunfo de la Revolución el primero de enero. Aquí la historia, en las voces de sus protagonistas:

26 de diciembre de 1958. Toma de Palma Soriano. Fidel aplica acciones sicológicas contra la tropa enemiga. Varios años después, así narraría los hechos.

"Ellos tenían el cuartel de Palma, que es donde ahora hay un hospital. Allí estaba el cuartel principal. Pero además, tenían un pequeño aeropuerto, que es el que está cerca del cuartel, donde todos los días un comandante de Santiago de Cuba hacía su viaje a inspeccionar a Palma, porque ya estaban cortadas las comunicaciones entre Palma y Santiago, pero venían en avión. Entonces nosotros estábamos locos por agarrar un avioncito, un poco de venganza de tanto que nos fastidiaba la aviación, entonces ese avión vamos a liquidarlo, vamos a liquidarle el comandante".

El general de brigada Enrique Lussón Batlle, entonces jefe de la Columna No. 17 del Ejército Rebelde, tampoco olvidaría lo ocurrido aquel 26 de diciembre.

"Se acababa de tomar el cuartel. Eran alrededor de las 5:30 de la tarde. Fidel estaba contando las armas que habían ocupado. Me le presenté. Fidel empezó a hacerme preguntas.

"Se interesó en conocer la situación en San Germán, en Mayarí. Me dijo que hiciera contacto con el comandante José Quevedo y que lo llevara a San Germán para influir en la rendición de los militares. También me orientó seguir para Mayarí y que le dijera a Aníbal (Belarmino Castilla) que cuidara la salida hacia Preston que la guarnición del cuartel iba a tratar de retirarse hacia allá.

"Se lo mando a decir a Aníbal, quien me respondió que tomarían todas las medidas, pero que era un terreno llano y desprovisto de vegetación, que no era un buen lugar para hacer las emboscadas. Le trasmití a Fidel lo planteado por Aníbal y me expresó:

Mira, es verdad que eso es llano y con poca vegetación, pero dile a Aníbal que a tres o cuatro kilómetros de la salida de Mayarí hacia Preston hay un arroyito en un terreno semiquebrado, con algunas matas de guásima, que ponga la emboscada principal en ese lugar, que los va a coger a todos.

"Mandé el nuevo mensaje a Aníbal. Este hizo el reconocimiento del lugar, preparó la emboscada y es donde captura al comandante de la tiranía Esteban Cuza, con toda su gente cuando abandonaba Mayarí y trataba de llegar a Preston. Yo me quedé perplejo.

"Siempre me preguntaba cómo Fidel pudo hablar así de ese lugar. Al cabo de los años, conversando con Raúl, me explicó que cuando muchachos, viviendo en Birán, en ocasiones ellos iban de Mayarí a Playa Manteca y pasaban por ese lugar, que por eso Fidel lo recordaba. Increíble, ¿verdad?"

El 26 de diciembre, a las 23:00 horas, Fidel llegó a casa de Sorribes acompañado por Celia y su estado mayor. En este lugar, el capitán Sierra Talavera, jefe de la Compañía 104 que defendía Palma Soriano, negociaría la rendición de esa plaza con el Comandante en Jefe en las primeras horas de la madrugada.

