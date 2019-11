Flag Fútbol en Cuba: Taínos abrió el camino

Desde la línea de arrancada Carlitos se alista para comenzar el juego. Tiene doce años y adora el fútbol flag.Ya forma parte de su vida.

Ante la pregunta de por qué esta modalidad del más universal de los deportes-responde que por el gusto a la National Football League (NFL), también por estar cerca de su casa la sede entrenamiento y debido al alto grado de socialización que le permite con sus compañeros de equipo.

Luego, recalca: “comparto esas experiencias con mis amigos de la escuela. Eso me gusta mucho, pues en esta etapa las relaciones son importantes”, concluye sonriente y se marcha para empezar el partido de preparación.

***

La literatura especializada confirma que el fútbol flag es una variante del americano, conocida también por fútbol pañuelo. Sus orígenes se remontan a las décadas 30 y 40 del siglo XX cuando militares estadunidenses se preparaban para la Segunda Guerra Mundial.

Así, la práctica sirvió de recreación para los soldados, puesto que la variante americana podía causarles lesiones y disminuir el personal apto para la guerra.

Según el artículo “Una variante del fútbol americano: el flag football”, este deporte no protege a los jugadores con los característicos cascos y corazas, ya que no existen bloqueos o placajes, solo la diversión, siendo necesarios dos pañuelos a ambos lados de la cintura de cada atleta, un campo, un balón y tres árbitros.

Cinco jugadores pasan y corren con el balón tratando de avanzar. En lugar de tirar al suelo al contrario para detener la jugada, el equipo defensor debe retirar uno de los dos banderines (flags), lo que simula a pañuelos que cuelgan de la cintura. La diferencia del fútbol americano es que no hace falta el contacto, y vence el equipo con más puntos.

Esta disciplina es acíclica y colectiva. Su esencia tiene de basamento el funcionamiento grupal y el aspecto técnico – táctico. Distinguida por la movilidad, el dinamismo, la oposición y el desarrollo del rendimiento deportivo y del razonamiento lógico, sus acciones se desencadenan con gran nivel de reacción y dependen tanto de los compañeros de equipos como de los rivales.

Como indica el manual “Cómo se juega el Football Flag”, la puntuación es la misma que la de su deporte padre: un touchdown vale seis puntos y un safety dos. Se consiguen dos unidades extras por tiros desde la yarda 12 y una por tiros desde la cinco.

Debido la variabilidad y el tiempo de duración de las jugadas se necesita un sistema energético anaeróbico alactácido. El conjunto con el balón es el atacante y el que no lo posee es el defensor. La lucha es tratar de parar las acciones de ataque arrancando el flag del cinturón del jugador que tiene la pelota.

“En vez de taclear como en el americano, lo que se hace es sacar la cinta, el efecto es quitar la bandera y se detiene la jugada. Demanda estrategia, resistencia, observar la posición de los contrarios, calcular rutas de movimientos y cómo ir avanzando poco a poco”, afirmó Adrián Casán, fundador de los Legionarios y actual capitán del Atlético.

Hoy día se juega en países como Brasil, Venezuela, México, Dinamarca, Alemania, Indonesia, Canadá, Corea del Sur, Guatemala y Panamá.

La modalidad en Cuba es de cinco contra cinco. No existen las líneas ofensivas y defensivas típicas de la NFL, tampoco las reglas del tacleo, no se puede saltar, y el mariscal de campo no puede correr.

Ahora, sí hay un equipo ofensivo y otro defensivo. La esencia es la misma: un mariscal de campo (quarterback) que recibe el balón, él lo puede lanzar o entregar, pero nunca correr con este.

“El principio del fútbol americano es de cuatro oportunidades para avanzar diez yardas hasta el touchdown. Acá no tenemos ese sistema sino que cuatro chances para llegar al medio campo y cuatro más para el touchdown. Después, tienes la posibilidad de hacer una conversión de uno o dos puntos.

“También el terreno es más corto, que el del la NFL y con las condiciones que nosotros creamos. Todo lo que hacemos es con nuestros propios recursos”, dijo Casán.

Taínos De cuba: Comienzo de la historia

Es un equipo que se creó en 2002, aunque la denominación llegó después. Su sede era la Ciudad Deportiva. La idea original fue de Carlos Pérez, quien provenía del rugby. Actualmente, se considera el padre de la especialidad en Cuba.

“En esa época todo fue incipiente, no conocíamos bien las reglas. Estuvimos años jugando solos. Aplicábamos normas como la patada de despegue y que el quarterback corría, las cuáles no eran realmente del flag fútbol. Estuvimos así más de una década”, comentó Jorge Tillán Gómez, fundador deTaínos de Cuba.

El año 2014 fue determinante en la historia de ese conjunto. Se contactó con uno de los dirigentes de la Liga Metropolitana de Venezuela y mediante él con Jesús Tobal, quien hizo el documental Taínos, que los dio a conocer en el continente.

Entonces aparece la mexicana Rebeca Colchado, presidenta del fútbol flag femenino y coach de Las Águilas Blancas, subcampeones mundiales en ese momento.

“Gracias a su gestión, en 2016 se hizo un tope de tres desafíos en el antiguo círculo social José Antonio Echeverría. A raíz de esos partidos es queda el nombre Taínos de Cuba.

“El primer encuentro lo ganaron los visitantes. Aplicaron reglas y técnicas que nosotros desconocíamos. El flag nuestro era más complicado y nos destrozaron la defensa, incluso comenzamos a analizar que podíamos utilizar dos quarterback", aseguró Tillán.

Los cubanos vencieron a los subcampeones del orbe en el segundo choque. La victoria conmocionó, pues aunque entre los rivales faltaban figuras, el triunfo no lo esperaban.

El domingo, los mexicanos fueron a la revancha y tomaron justo desquite para apuntalar el cotejo 2 a1. Fue tanta la acogida de dichos juegos que empezaron a surgir otros equipos, a partir de 2017.

Hoy día, alrededor de 100 cubanos practican la modalidad, extendida solo al sector varonil y a la provincia de La Habana. Está establecido un sistema competitivo de dos lides: la Liga Cubana de futbol flag (dura cuatro meses y concluye en junio) y la Copa Eneas Muñoz, que finaliza en octubre, a fin de reconocer al primer atleta de fútbol americano que jugó en Cuba.

El equipo Taíno es el más estable, aunque Legionario atesora el primer título de la Liga, y Panteras cuenta esta temporada con la corona en la Liga y en la Eneas.

Esta última la consiguió precisamente en un cerrado duelo (21-20) ante Taínos. Los entrenamientos han ganado en estabilidad y el sistema de competición se fortalece.

La plantilla de cada conjunto tiene entre 15 y 20 jugadores. Casi todos han practicado deportes. La formación del Atlético es prácticamente sub-20 y la de Taíno es la del promedio de edad más avanzado.

Equipos

-Taínos: sede (Ciudad Deportiva, municipio Cerro)

-Legionarios: sede (Villa Panamericana, municipio Habana del Este)

-Panteras: sede (Universidad de Ciencias de Cultura Física y el Deporte, “Manuel Fajardo”, municipio Cerro)

-Espartanos: (Ciudad Deportiva, municipio Cerro)

-Piratas: sede (Santá Fé, municipio Playa)

-Atléticos: sede (politécnico Osvaldo Herrera, municipio Plaza de la Revolución)

Según los fundadores hay otro plantel en formación, pero aún no se concreta, pues la mayoría de sus integrantes se encuentran en la etapa de servicio militar.

Lo cierto es que el flag fútbol avanza en Cuba. Esos jóvenes que comenzaron en 2002, aún sin nombre, y solo con las instrucciones de Carlos Pérez, encuentran hoy la savia en el campo para transmitirla a nuevos adeptos como Carlitos. Ante la penetración del fútbol europeo, y dificultades de financiamiento, la disciplina se yergue, gana popularidad y lo agradecen sus parciales.