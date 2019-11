Guerra híbrida en Bolivia y más allá

El golpe violento en Bolivia, como todas las operaciones de cambio de régimen y trucos sucios de Washington, ha sido ayudado e incitado por los maestros del eufemismo de los medios corporativos.

Recientemente se reveló que un ejecutivo de Twitter también es un reservista del ejército británico cuya unidad se especializa en "guerra de información" y formas "no letales" de conducir la guerra. Esa es la definición misma de guerra híbrida.

Es problemático invadir, ocupar, derrocar e imponer sanciones mortales a civiles indefensos cuando la gente promedio puede acceder fácilmente a la información por sí mismos. Obtener y mantener el apoyo público para hacer el mal es una propuesta arriesgada. Por eso los gobiernos dicen mentiras. No pueden asumir el pulgar del público cuando matan y destruyen. Necesitan propaganda y en esta etapa de la historia cuando los Estados Unidos y sus aliados no pueden esperar obtener lo que quieren, las mentiras deben ser muchas y deben promoverse constantemente.

Vemos esta dinámica en acción en Bolivia, donde un golpe de derecha ayudado e instigado por Estados Unidos obligó al presidente Evo Morales a dejar el cargo y salir de su país por temor a su vida. Los golpistas fueron sigilosos y utilizaron a sus escribas en medios corporativos e instituciones como la Organización de Estados Americanos (OEA) para denigrar a Morales y afirmar que su reciente elección fue fraudulenta.

Ellos saben que hacer. Amenazar y intimidar a los miembros de organizaciones títeres como la OEA y obligarlos a dar legitimidad a sus fines maltratados. Usan bots y una comunidad de exiliados agraviados para decir mentiras en las redes sociales. Después de que el presidente electo huyó, los medios corporativos se involucraron en eufemismos como "renunciar al cargo" en lugar de ser sinceros sobre la interferencia militar y los ataques contra sus partidarios. Eso es golpe de estado 101.

Pero este fenómeno no es exclusivo de la intromisión estadounidense contra aquellas naciones consideradas en su "patio trasero". Los aliados de los Estados Unidos utilizan los mismos métodos para desviar y engañar a los crédulos. Los gobernantes en el Reino Unido tienen un problema grave. Millones de personas están enojadas por los años de austeridad que los han empobrecido y arruinado sus vidas. Esta ira fue una de las razones por las que votaron para abandonar la Unión Europea. El giro de los acontecimientos fue inesperado y las élites gobernantes están comprometidas en un esfuerzo constante para mantener su proyecto inestable y evitar que el líder del partido laborista Jeremy Corbyn se convierta en primer ministro.

La necesidad de encubrir a uno de sus favoritos recientemente tomó un giro cómico. Cuando el primer ministro Boris Johnson arruinó lo que debería haber sido una oportunidad fácil para tomar fotos, la BBC se puso en acción para protegerlo. Johnson llegó para un evento del Día del Recuerdo con un aspecto desaliñado, perdió su señal y caminó hacia el monumento demasiado pronto, regresó a la fila y cuando finalmente colocó una corona estaba al revés.

La celebración pública del Día del Recuerdo se trata con la mayor seriedad. Los medios británicos señalarán cualquier desviación trivial del comportamiento aceptado. Pero cuando Johnson hizo todo, excepto caer de bruces, la BBC utilizó imágenes de 2016 cuando Johnson era ministro de Asuntos Exteriores. Por supuesto, los espectadores se dieron cuenta y la red oficial del gobierno emitió la increíble explicación de que el uso de imágenes de tres años fue un error.

Gran Bretaña es poco más que un títere de calcetín estadounidense y hace todo lo que exigen sus amos en Washington. Todavía están en el negocio de participar en spycraft en cada oportunidad. El día después del golpe boliviano, un ex agente del MI6 llamado James Le Mesurier murió de una caída mientras estaba en Turquía. Le Mesurier fue el fundador de los Cascos Blancos, la agencia de ayuda falsa que opera en Siria con las bendiciones del eje Estados Unidos / OTAN y sus amigos yihadistas.

Obviamente, nadie en esta coyuntura temprana sabe si Le Mesurier sufrió un accidente, juego sucio o suicidio, pero su papel en Kosovo, Siria y Turquía es una prueba de que los Cascos Blancos fueron una de las operaciones de inteligencia más grandes del mundo. Las fotos ahora famosas de bebés cubiertos de sangre o polvo son falsas. Los informes sobre el uso de armas químicas también son falsos y Le Mesurier fue el maestro del anillo del fraude.

Pero las mentiras se vuelven cada vez más difíciles de mantener. Los denunciantes de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas ( OPAQ ) han confirmado lo que se sospechaba desde hace mucho tiempo. Los informes sobre el uso de armas químicas por parte del gobierno sirio son altamente sospechosos. Cualquier debate sobre los hallazgos de los informes oficiales fue silenciado y cualquier evidencia que creyera en narrativas no oficiales fue encubierta.

El imperio se encuentra en una posición difícil. Hay retrocesos de los rivales que tienen la fuerza para contrarrestar a los Estados Unidos y sus aliados. Los mentirosos son como hámsters en una rueda, obligados a seguir corriendo mientras declaran presidentes falsos en América del Sur o transmiten imágenes incompletas en la BBC.

El ataque es constante y todo, desde la cultura popular hasta los medios de comunicación, se usa contra nosotros. La guerra no es solo bombas y balas. Twitter contrata expertos en psicología porque los necesitan para mantener la estafa. Si no, las personas pueden despertarse y hacer preguntas inconvenientes. Incluso pueden hacer demandas. Simplemente podrían levantarse, y eso es un riesgo que los creadores de guerra no pueden soportar.

(Tomado de Eurasiareview / Traducción de Cubadebate)