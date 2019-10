Las amargas lágrimas de Enmanuel Galbán (+ Fotos)

Son las cinco de la tarde de un día de octubre en La Habana y la entrada del Teatro Trianón ya recibe sus primeros espectadores. Jóvenes, extranjeros y señoras mayores llenan las escaleras en espera de la venta de entradas. Una mezcla entre converse desteñidas y tacones de los años 60. Frente a ellos, la gente pasa movida por la inercia propia de la monotonía de un día de trabajo.

Todos vienen a ver a Petra. Dicen que llora todas las noches después de las nueve. Y, a fin de cuentas, la gente siempre ha tenido cierto morbo por el sufrimiento humano.

Como parte de la decimoctava edición del Festival de Teatro de La Habana, “Las amargas lágrimas de Preta Von Kant” se puso en escena cada día en Línea y Paseo y sus funciones continuarán todos los fines de semana durante una temporada.

En una entrevista con Cubadebate, Enmanuel Galbán, uno de los jóvenes actores que protagoniza esta pieza, nos habla sobre su personaje y la obra de Carlos Díaz que lo ha llevado al teatro, después de tres años alejado de las tablas.

Antes de comenzar, Enmanuel se toma un tiempo para pedir que le edite si sus palabras suenan pretensiosas. Pero él no es pretensioso, no lo parece. Enmanuel se preocupa porque se le note demasiado Petra. Pero Petra ya está en su piel y se le nota.

Hace unos meses Enmanuel tenía el pelo castaño y cuando caminaba por la calle era Matías, de la telenovela “Vidas cruzadas”. Esta tarde, luce una melena rubio platino larga y peinada. Atlético y con paso decidido, se mueve entre los asientos del Trianón como quien busca una silla en su casa.

Como casi todo aspirante a actor, Enmanuel Galbán comenzó viendo la televisión deseando estar en el escenario. A los siete años veía “La Colmenita” queriendo ser uno de ellos y a los nueve empezó en un taller de teatro.

Más de una década después, Galbán ha hecho cine, televisión y teatro. “El techo” y “La edad de la peseta” son películas de su trayectoria, junto a un próximo estreno, donde interpreta a un amigo de Julián del Casal.

Pero desde que trabaja en este proyecto del Premio Nacional de Teatro, Carlos Díaz, el joven actor no ha aceptado ningún otro papel. Para interpretar “el personaje más complejo” de su carrera, Enmanuel ensayó durante siete meses, mínimo tres veces a la semana, mientras terminaba su último curso en el Instituto Superior de Arte (ISA) e incluso rechazó una telenovela.

Cuando Díaz lo llamó hace un año para proponerle el personaje de Petra, Enmanuel pensó que se trataba de un rol secundario. “Mi primera reacción fue shock total porque verdaderamente nunca me imaginé que yo fuera a hacer ese personaje”. Hacer de Petra Von Kant, una exitosa y arrogante diseñadora de moda que cae rendida ante Karin, una joven atractiva que aspira a ser modelo, con la que entra en una relación tormentosa, era un reto que Enmanuel “veía extremadamente distante”.

La puesta de “Teatro El Público” emplea, como es habitual en este grupo, hombres en algunos papeles femeninos. Durante las funciones el elenco se rota. Fernando Hechavarría, Yailene Sierra y el propio Enmanuel Galbán son las tres Petras de esta temporada.

Hoy, a la espera de su segunda función, sentados en dos de las butacas más próximas al escenario, de momento siento que converso con Petra. Enmanuel ha logrado hacer de esta historia la suya propia. Incluso cuando pronuncia el nombre de la obra, lo hace con los matices propios de un acento alemán y altanero que horas más tarde harán de Petra la protagonista de estas tablas.

Pero hay algo que endurece la voz de Enmanuel y exilia a Petra de sus cuerdas vocales. El amor y el egoísmo. Con 25 años Galbán se toma el mensaje de esta pieza de los años 70 muy en serio.

“Uno tiene que lanzarse. No puede tener miedo. Si tienes que volver a empezar, se vuelve a empezar. No hay que subestimar a las personas. La tesis, incluso se dice en la obra, es que hay que aprender a amar sin exigir nada a cambio. Con el amor uno no puede ser egoísta. Se puede confundir amar con poseer y son cosas muy distintas. Y te puede ir muy mal”.

Enmanuel habla del amor como una persona de más edad. Quizás por eso sorprende su actuación de Petra. Sus lágrimas son reales en escena. Carlos Díaz lo sabe, por ello confió en él. Fernando Hechavarría también. Profesor de Enmanuel en la Escuela Nacional de Arte (ENA) y el ISA, el mítico actor cubano fue el primero en interpretar a Petra en el 2008.

Fernando conoce muy bien esta obra. Además de hacer el papel de Petra en dos ocasiones especiales durante el festival, Hechavarría ha sido el guía de Enmanuel: “siempre me dio mucha tranquilidad. Desde el principio yo estaba muy asustado con el personaje, y me dijo, tranquilo yo voy a estar todo el tiempo contigo, y así mismo fue. Él no se ha perdido los ensayos, me guía y se sienta conmigo a conversar”.

“Las amargas lágrimas de Petra Von Kant”, presentada también en el “Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas” durante 2018, dura casi una hora y media. Tal vez como espectador uno extraña las referencias propias a nuestro contexto. Aunque por momentos se haga con algunos giros en los diálogos y cierto cambio en el tono de la voz que lo lleven más al cubaneo.

Mas, sí que hay dos elementos muy propios en la pieza. El deseo pasional del cubano y la música de Marta Estrada. En los treinta minutos antes de levantar el telón, se crea entre butacas una atmósfera propia de los años 60 en La Habana. Luces tenues y rojas. Olor a antiguo. “Abrázame fuerte” y “Días como hoy” sonando de fondo. Incluso cierto acomodador de asientos se transforma en Petra por unos minutos y altanero dirige con una sonrisa afilada la asignación de puestos.

Mientras afuera refresca, hay pocas guaguas y mañana es viernes, Enmanuel se viste de Petra tras bambalinas. Para los actores de teatro no hay huella material de su trabajo, salvo la memoria de los espectadores. Entonces, solo les queda darlo todo y empezar de nuevo al día siguiente.

Como cuenta Enmanuel:

“cada función es única y uno no puede pensar que esto lo voy a hacer cien veces más. Es hoy. No ha pasado antes. No pasará mañana. Es la única manera de mantenerlo vivo. Uno utiliza las cosas que va viviendo poco a poco y a través del teatro las canaliza”.

Mañana quizás llueva y truene y Enmanuel sea otro. Pero hoy Petra es quien vino a las cuatro y media para esta entrevista, quien llegó en moto, parqueó y fue a comprarse un dulce. Saludó a sus compañeros mientras jugaban con los globos que horas más tardes destrozaría en escena. Hoy, que hizo calor, pero llegada la tarde se nubló un poco. Hoy, que es jueves, y no sábado.

Dicen que los actores pueden llegar a meterse tanto en la piel de sus personajes hasta el punto de verse afectados física y emocionalmente. Meryl Streep sufrió depresión tras “La decisión de Sophie” y Johnny Depp en "Piratas del Caribe" se trasformó tanto en Jack Sparrow que, fuera de las pantallas, se maquillaba los ojos y caminaba y hablaba similar al pirata.

Al terminar la entrevista, preocupado, Enmanuel dice: “He hablado una cantidad”. Pero no, solo ha sido Petra.

En video, estreno de la obra: