¿Por qué alguien se robaría la loza de los bancos de un parque?

Hace apenas unos días fuimos hasta la plaza Joaquín de Agüero, en homenaje de recordación a su injusto fusilamiento, hoy volvemos para verificar una penosa noticia, lo bancos ubicados en la acera frente a la tienda Mónaco, fueron mutilados, de ellos solo quedan las bases.

Las preguntas se unen: ¿para qué alguien roba la loza de granito del asiento? ¿Será que no piensa volver al parque y necesitar de sus sombras y bancos, o no le interesa que este espacio nos beneficie a todos?

Es una pena que los muchos recursos que pone la Oficina del Historiador, en función de la restauración de las áreas públicas y parques de la ciudad, constantemente sufran el vandalismo de seres inescrupulosos y egoístas que no piensan en el bien común.

El sitio histórico Plaza Joaquín de Agüero fue la primera obra entregada por la Oficina a ese entorno, hace poco fue retocada; y se le colocó un sistema de luminarias que la hace de noche un sitio hermoso, su jardinería y árboles conforman un espacio verde agradable y en el centro resplandece el monumento a los caídos en la otrora Sabana Méndez.

La falta de sensibilidad por no denunciar hechos como este me indignan, pues el patrimonio es de todos, ya no son solo los bancos de este parque, también las losas de la parada frente a la Escuela de Economía fueron sustraídas.

Estoy segura que muchos “hicieron de la vista gorda” cuando los malhechores llevaban las losas a sus guaridas, espero que aunemos voluntades para que cosas así no sigan sucediendo.

(Tomado de OHC Camagüey)