Adriana, el nuevo rostro del heptatlón en América

Con apenas 20 años, Adriana Rodríguez paseó la bandera por el estadio olímpico de la Villa Deportiva Nacional, posaba para fotos, sonreía y no se cansaba de saltar y saludar a los miles de espectadores que pasadas las ocho de la noche seguían allí para reconocer y honrar a la nueva reina del heptatlón en América.

La pinareña festejó el pasado 12 de julio su onomástico, pero casi un mes después se auto regaló un triunfo que parecía destinado a su compañera Yorgelis Rodríguez, quien no pudo terminar la prueba al fallar sus tres intentos en el salto de altura. Adriana tenía como mayor palmarés el subtítulo en el campeonato mundial sub 20 de Bydgoszcz, Polonia 2016, así como el cetro continental juvenil un año después.

En Lima Adriana tuvo la mejor competencia de su corta carrera deportiva al sumar 6113 puntos y dejar para la plata a la estadounidense Annie Kunz (5990), en tanto el bronce correspondió a la colombiana Martha Araujo (5925). Con su mejor marca del año en impulsión de la bala (13,21 metros) y el mejor crono de por vida en los 800 (2:18.49), la joven accedió a conversar en la zona mixta sobre el rendimiento de las dos últimas jornadas.

Un comentario inevitable. ¿Qué pasó por tu mente después que Yorgelis, campeona defensora, no pudo seguir en la competencia?

“Cuando ella se retiró tras fallar en el salto de altura me dio mucho dolor. Entrenamos juntas y ella me ha ayudado mucho. Me dije entonces: vamos, Adriana, que esta medalla tiene que regresar para Cuba. Y aquí está. Cumplí con ella, con el atletismo, con el pueblo y conmigo misma”.

Estuviste muy estable, incluso mejoraste algunos rendimientos personales. ¿Cuándo viste la posibilidad de ser la nueva campeona?

“Una vez que terminé los 200 metros y ascendí al primer lugar. Es cierto que en las vallas y el salto largo tuve mis aprietos, pero eso se debió a que podía dar mucho más. En la bala estuve cerca de mis mejores resultados y en 800 sí mejoré muchísimo. En la jabalina no me fue bien, pero no es uno de los eventos que más domino por eso ahí se tensan siempre un poco las cosas”.

Después de buenos resultados en las categorías juveniles, ¿te sientes madura para pensar en grande en la categoría élite?

“Ha sido un buen comienzo en esta categoría. Como se diría, con el pie derecho y espero que sea solo el inicio de una larga carrera que quiero hacer, con medallas mundiales y olímpicas. Todo dependerá de mi esfuerzo y mi dedicación al entrenamiento”.

¿El primer pensamiento de una campeona?

“Contentísima con este resultado. Pensé mucho en mi entrenador, que siempre está apoyándome cuando las cosas incluso no me salen bien. En mi familia, en mi mamá que siempre me da buenos consejos y me ha guiado por la vida hasta aquí. En fin, en todo el que aportó a esta medalla y que lo sabe y siente como yo”.

La última prueba. Ibas delante de la estadounidense por 107 puntos, pero en uno de los eventos difíciles: 800 metros. ¿Qué pasó por tu mente, qué táctica seguiste?

“No es mi mejor evento, pero habíamos hecho muchos test y sabía que podía mejorar mi marca y correrla mejor, tal y como hice. Algo estaba claro para ese momento. Nadie me iba a quitar el oro”.