Vale-No vale: Desvíos, telefonía fija en espera y cochiqueras ilegales

VALE: Que La Habana cuente muy pronto con un nuevo sistema de abasto de agua que mejore la calidad de presiones en varias zonas de la ciudad, sobre todo en La Habana Vieja.

NO VALE: que la Vía Blanca, una de las principales arterias de la urbe y que fue objeto de intervención para emplazar las nuevas tuberías carezca de condiciones para manejar con seguridad por los malos trabajos de tapado que realizó Recursos Hidráulicos. Me pregunto, ¿dónde está la cultura del detalle que tantas veces ha hablado el presidente del país?

YanMichel

VALE: el sacrificio que hace el gobierno para entrega de recursos como alimentos y materiales de construcción a empresas socialistas y de ese modo lograr el crecimiento económico del país.

NO VALE: que las personas encargadas y asignadas de velar por su seguridad y correcta utilización sean las que los desvíen para su propio beneficio.

MASM

VALE: Que se le comunique (por los delegados de las circunscripciones) a la población del poblado Nuevo Mariel (Henequén) desde mediados del año pasado que se va a instalar telefonía fija en por lo menos mil capacidades y por ese motivo ya está instalada la fibra óptica.

NO VALE: Que aún no hayan instalado esta telefonía y que un poblado de más de 10 mil habitantes cuente con un solo teléfono público que se pasa más de la mitad del tiempo roto. NO habiendo respuesta convincente del incumplimiento.

Aracelys Fleites Lorenzo

VALE: que nuestro presidente trabaje tan intensamente a diario para que nuestro país salga a delante, lo vemos en todas partes interesado por el pueblo.

NO VALE: que personas tan inescrupulosas se aprovechen de la situación del país para cada día aumentar más los precios de los alimentos, la indolencia mata a los pueblos.

Yerelis

VALE: Que casi todos los días comunales deja limpio un vertedero que se creó en la esquina de Calle 52 y 11 en Toledo Artemisa; donde hay en estas 4 esquinas la Escuela Primaria Ramón Mordoche Miranda, la galletería La Kary, una Carnicería y una Heladería particular.

NO VALE: Que la gente sigue tirando desperdicios de toda índole todos los días y que comunales pasa si acaso por el resto de las calles de Toledo 1 vez cada quince días. Esto implica que la gente siga tirando basura en este lugar por facilísimo. Conclusiones no hay juicio por ninguna de las partes, ni por comunales, ni por la gente.

Rubén



VALE: La compra de nuevos ómnibus Yutong para la transportación y el mejor confort de los pasajeros en los viajes interprovinciales.

NO VALE: que los choferes hagan excesivas paradas por toda la ruta recogiendo pasajeros que van de pie para enriquecerse. Ejemplo de esto la ruta Amancio-La Habana a la salida de Amancio y hasta Guáimaro el ómnibus Yutong parece un P-12 en sus horas pico con los pasillos bien llenos molestando la tranquilidad de los pasajeros sentados que abonaron su precio para disfrutar de un viaje tranquilo.

AGM



VALE: Que el país invierta recursos materiales y humanos en la lucha contra vectores.

NO VALE: Que en el puesto de mando de la lucha contra vectores en el reparto de la Güinera, exista impunemente una cochiquera atendida por los mismos que luchan supuestamente contra los vectores.