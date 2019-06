“Hasta ahora tengo miedo”: Deltan Dallagnol dudaba de las pruebas contra Lula y de propina de Petrobras horas antes de la denuncia del triplex

Faltaban apenas cuatro días para que la denuncia que llevaría al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva a prisión fuera presentada; mas el coordinador de la Fuerza de Tarea del Lava Jato en Curitiba tenía dudas sobre la solidez de la historia que contaría al juez Sergio Moro. La aprehensión de Deltan Dallagnol, que junto a otros 13 fiscales, rebuscaba en la vida del ex presidente hacía casi un año, no se debía a una cuestión banal. Él estaba inseguro justamente sobre el punto central de la acusación que sería firmada por él y sus colegas: que Lula había recibido de regalo un apartamento triplex en la playa de Guarujá tras favorecer a la contratista OAS en contratos con Petrobras.

El 9 de septiembre de 2016, precisamente a las 21h36 de aquel viernes, Deltan Dallagnol envió un mensaje a un grupo bautizado como Incendiarios ROJ, formado por los fiscales que trabajaban en el caso.

Él escribió: «Hablan que estamos acusando con base en noticias de periódico e indicios frágiles … entonces es un ítem que es bueno que esté bien atado. En este punto, hasta ahora tengo miedo de la conexión entre Petrobras y el enriquecimiento, y después de que me hablaron con recelo de la historia del apartamento … Son puntos en los que tenemos que tener las respuestas ajustadas y en la punta de la lengua.»

Las materias de periódicos a las que se refiere el fiscal son las decenas citadas en la pieza de acusación. Dallagnol hacía su última lectura de la denuncia y debatió el texto con el grupo, analizando punto a punto cada ítem que sería ofrecido a la 13ª corte de Curitiba, donde Sergio Moro actuaba como juez.

Aquel día, nadie respondió a la duda de Dallagnol: si el apartamento triplex podría ser apuntado como propina para Lula en los casos de corrupción en Petrobras. El documento sería anunciado al público, con derecho a un hoy famoso PowerPoint, de allí a pocos días.

Sin ese vínculo, el caso no podría ser tocado en Curitiba, donde sólo acciones relacionadas con la empresa eran objeto de investigación. La conexión del apartamento con la corrupción en la petrolera había generado una guerra jurídica en los primeros meses de aquel 2016. Por un lado, el Ministerio Público del Estado de São Paulo. Del otro, la fuerza de trabajo de Curitiba.

En el caso de que el proceso se quedara en São Paulo, no sería juzgado por Sergio Moro, el actual ministro de Justicia de Jair Bolsonaro y ex juez que ayudó a coordinar la operación cuando era el encargado por la 13ª Corte Federal de Curitiba, como muestran diálogos revelados por The Intercept.

El MPSP ya investigaba el caso Bancoop mucho antes de Curitiba. En una disputa que involucró incluso al Supremo Tribunal Federal, la Lava Jato intentaba sacar el caso de las manos de los paulistas para denunciar y juzgar a Lula en Curitiba. Para ello, el inmueble de Lula necesitaría obligatoriamente tener relación con la corrupción en Petrobras.

No era el entendimiento de los promotores de San Pablo. En marzo de 2016, al recurrir una decisión judicial que dejaba el caso en manos de Dallagnol, ellos dijeron: «En 2009/2010 no se hablaba de escándalo en Petrobras. En 2005 cuando la pareja presidencial, en tesis, empezó a pagar por la cuota-parte del inmueble, no había ninguna indicación del escándalo del ‘petrolón’. Al contrario, estábamos en el período temporal referente al escándalo del ‘mensalão’. No es posible presumir genéricamente y sin conocer detenidamente las investigaciones que tramitan ante la 13ª Corte Criminal Federal de Curitiba que todo haya partido de corrupción en la estatal implicando desvío de recursos federales.

Pero la Lava Jato venció y, poco tiempo después, los fiscales lograron sacar el caso de San Pablo alegando que el caso del triplex tenía, sí, relación con Petrobras. Ahora, con la revelación de las conversaciones secretas del grupo de la Lava Jato, se descubre que los fiscales se burlaron-ellos no estaban seguros de esa relación ni siquiera pocas horas antes de presentar la denuncia.

Y así, el caso se detuvo en el regazo del aliado Sergio Moro.

«Duro demasiado esa materia. Yo voy a dar un beso a quien encontró»

Alrededor de 24 horas después, el sábado, 10, cuando aparentemente llegó al punto 191 del documento (que tendría, en su redacción final, 274 ítems), Dallagnol vibró con lo que leyó. El escribió a las 22h45: » duro demasiado ese material de O´ GLOBO de 2010. Voy a dar un beso al que de ustedes lo halló.» El reportaje a que se refería -» Caso Bancoop: el triplex de la pareja Lula está atrasado «- fue el primero en ocuparse del apartamento en Guarujá, mucho antes de la Lava Jato. Sin mencionar OAS o Petrobras, ella decía apenas que la quiebra de la cooperativa que construía el edificio podría perjudicar a la pareja Lula.

Siguió entonces una serie de mensajes de Dallagnol acerca del reportaje:



En el mismo minuto, Dallagnol fue a otro chat en el Telegram en que además de él estaban sólo los dos asesores de prensa de la operación en Curitiba. «¿Consiguen para mí el contacto del reportero que hizo este material?», Él tecleó. «Pide celular, por favor … necesitamos medio que urgente», insistió, a las 23.55, sin darse cuenta de que uno de los asesores ya había enviado el número de la periodista.

Incluso antes de tener el teléfono, Dallagnol ya parecía aliviado cuando regresó al grupo Incendiarios ROJ, en el que publicó a las 23h08: «Vos no tienen más la misma preocupación que tenían en cuanto al inmueble, ¿verdad? Pero no se qué hacer. Creo que la diapositiva del apto tiene que ser didáctico tb. «Imagino lo mismo del calamar, globos alrededor del globo central, o sea, evidencias alrededor de la hipótesis de que él era el dueño», ya sugiriendo la idea para el PowerPoint que presentaría a los periodistas de allí a unos días.

Cuando volvió al grupo con los asesores y vio que el número de teléfono había sido enviado, él inmediatamente encaminó el contacto a los procuradores Roberson Pozzobon y Julio Noronha, junto con un pedido y algunas orientaciones:

Por el diálogo en el grupo Incendiarios ROJ, no es posible saber si Pozzobon o Noronha hicieron lo que se les pidió. Pero el reportaje sería mencionado otra vez en las conversaciones privadas, ahora a dos días de la entrevista en que la denuncia contra Lula sería presentada.

Al día siguiente, víspera de la denuncia, fue el turno del procurador Januário Paludo recordar la materia del Globo en otro chat, titulado Hijos de Januario 1:

«Hablé con la TATIANA FARAH DE MELLO, que hizo el reportaje en 2010 sobre el TRIPLEX. Ella realmente confirmó que fue a GUARUJÁ y allí recogió diversas informaciones sobre los emprendimientos de la BANCOOP. El material erar sobre el BANCOOP y el castigo dado en los prestatarios. En Guarujá conversando con funcionarios de la obra -que todavía estaba en el esqueleto, es que ella descubrió que el triplex sería de Lula. Ella mantuvo contacto con la Asesoría de comunicación del Palacio del Planalto que confirmó la información. Toda la parte documental, como e-mail y otros datos, fueron inutilizados cuando ella salió de ‘O Globo’. Creo que podemos tomar por término el testimonio. «Marco una video y listo», escribió el fiscal a las 17h40.

«¡Demasiado bueno Jan!», respondió inmediatamente Pozzobon. Pero otro procurador, Carlos Fernando dos Santos Lima, pidió prudencia: «Creo que tomar testimonio de periodista no es conveniente.»

Los problemas de la prueba que Moro llamó de «bastante relevante»

El reportaje de Globo no fue ítem trivial en ese caso: además de figurar en la denuncia como prueba de que el triplex era de hecho de la pareja Lula, fue usado en la sentencia firmada por Sergio Moro. Sobre ello, el juez escribió: «La materia en cuestión es bastante relevante desde el punto de vista probatorio.»

Pero el reportaje no golpea en al menos dos puntos de lo que se dice en la denuncia del MPF. El texto de Globo atribuye el triplex a Lula y, para comprobarlo, utiliza la declaración del entonces candidato a la reelección presentada a la Justicia Electoral en 2006. Ella afirma lo siguiente: «Participación Cooperativa Habitacional Piso en construcción en Guarujá – SP Mayo 2005 – R $ 47.695,38 ya pagados «. En tesis, la cuota podría ser usada para cualquier apartamento – la defensa de Lula alegaría más tarde que se trataba de una unidad simple. Lo que es cierto es que la palabra triplex no aparece en la lista de bienes del político usada por el Globo.

La segunda inconsistencia podría haber sido percibida por los fiscales con una lectura atenta del propio reportaje. El material de Globo atribuyó a Lula la propiedad de un triplex en la torre B, el edificio de los fondos del condominio. «La segunda torre (la torre A), si se construye como informa el proyecto del emprendimiento, lanzado a principios de los años 2000, puede acabar con parte de la alegría de Lula: el edificio quedará al frente del inmueble del presidente , obstaculizando la vista al mar de Guarujá, ciudad del litoral paulista «.

En la denuncia hecha por Lava Jato, sin embargo, los fiscales afirman que el triplex de Lula se encuentra en la torre A, que aún no existía cuando el reportaje fue publicado. Pero, en el punto 191 de la denuncia firmada por los 14 fiscales, hay el siguiente trecho (citando el reportaje de Globo): «Esa materia daba cuenta de que el entonces Presidente LULA y MARISA LETÍCIA serían contemplados con una cobertura triplex, con vistas al mar en el referido emprendimiento «.

Según el recuento del periódico, eso no es verdad. El reporte dice claramente que la pareja Lula da Silva perdería la vista al mar con la construcción de la torre A, que sería erigida al frente de la torre B, por lo tanto, frente al triplex que el Globo atribuyó a Lula.

La Lava Jato usó el reportaje como prueba de que el apartamento era, sí, una propiedad o una aspiración de la familia presidencial, pero indicó otro inmueble en la denuncia. Una evidencia de que la investigación fue imprecisa en uno de los puntos más cruciales de la acusación: en la definición del inmueble que materializaría la propina que Lula habría recibido del contratista.

A lo largo de semanas, intentamos contactos con fuentes que podrían tener acceso al intercambio de e-mails entre la asesoría del petista y la reportera del periódico, pero no hemos tenido éxito. Mientras el Globo alega que los e-mails fueron «inutilizados», la asesoría dice no haber guardado copia. Una tercera duda, por lo tanto, sigue siendo: el reportaje dice que Lula era dueño de un triplex en el edificio, pero dice que la asesoría de la Presidencia confirmó que el petista tenía un «inmueble» en el lugar.

Lo que es verdad: la cuota estaba declarada en su impuesto sobre la renta. Sin los correos electrónicos, no hay como saber si el Globo inquirió a Lula sobre el triplex o apenas sobre un inmueble, o si la asesoría del petista tomó una cosa por otra – y, sin querer, abasteció la denuncia que vendría contra Lula años después .

Aunque la localización del triplex en la torre A o B parece irrelevante para la acusación por lavado de dinero, debería al menos poner en duda el valor de prueba del reportaje, mencionada por Moro como uno de los argumentos para la condena de Lula.

«La denuncia está basada en mucha prueba indirecta de autoría, pero no cabría decir eso’

En la víspera de la DENUNCIA, Dallagnol volvió al celular y comentó una vez más sobre la pieza de acusación, analizando la calidad de las pruebas que tenían en sus manos. «La opinión pública es decisiva y es un caso construido con prueba indirecta y palabra de colaboradores contra un icono que pasó incólume por el mensalão», él tecleó en el grupo Hijos del Januario 1.

Al día siguiente, miércoles, 14, la Lava Jato mostraría su primera denuncia contra Lula, en una rueda de prensa en una sala de reuniones de un hotel de lujo en Curitiba. El triplex -según la Lava Jato, reformado por la OAS y donado al político como propuso en contratos de la empresa con Petrobras, era la pieza central de la denuncia por corrupción pasiva y lavado de dinero.

Dallagnol volvería al asunto en una conversación privada con el entonces juez Sergio Moro, el 16 de septiembre, dos días después de la denuncia. El procurador estaba siendo duramente criticado por parte de la opinión pública, que alegaba fragilidad en la denuncia. Se había vuelto, también, blanco de chacotas y memes por el PowerPoint que presentó en la rueda de prensa.

El coordinador de Lava Jato escribió a Moro: «La denuncia se basa en mucha prueba indirecta de autoría, pero no cabría decir eso en la denuncia y en la comunicación evitamos ese punto.» Luego, entró en detalles técnicos: «No se comprendió que una larga exposición sobre el mando del esquema era necesaria para imputar de corrupción al ex presidente. Mucha gente no entendió por qué lo colocamos como líder para imperar (quizo decir imputar) 3,7MM de lavado, cuando no fue por eso, sino para entrar en 87MM de corrupción.

En privado, Dallagnol confirmaba a Moro que la expresión usada para referirse a Lula durante la presentación a la prensa («líder máximo» del esquema de corrupción) era una forma de vincular al político a los R $ 87 millones pagados en propina por OAS en contratos para obras en dos refinerías de Petrobras – una acusación sin pruebas, él mismo admitió, pero que era esencial para que el caso pudiera ser juzgado por Moro en Curitiba.

Preocupado por la repercusión pública de su trabajo -una obsesión del procurador, como demuestra la lectura de varias de sus conversaciones-, prosigue: «Aún, como la prueba es indirecta, ‘juristas’ como Lenio Streck y Reinaldo Azevedo hablan de falta de pruebas. Creo que eso va a pasar sólo cuando eventualmente la página vaya a la siguiente fase, con la eventual recepción de la denuncia, en la que tal vez caiga, si entiende pertinente en el contexto de la decisión, abordar esos puntos», escribió a Sergio Moro.

Dos días después, Moro aplacaría al procurador: «Definitivamente, las críticas a la exposición de ustedes son desproporcionadas. Siga firme.» Menos de un año después, el juez condenaba a Lula a nueve años y seis meses de prisión.

Las conversaciones forman parte de un lote de archivos secretos enviados a Intercept por una fuente anónima hace unas semanas (mucho antes de la noticia de la invasión del celular del ministro Moro, divulgada esta semana, en la que el ministro afirmó que no hubo «captación de contenido» ). El único papel de Intercept fue recibir el material de la fuente, que nos informó que ya había obtenido toda la información y estaba ansiosa por repasarlas a periodistas. La declaración conjunta de los editores de The Intercept y de Intercept Brasil (haga clic para leer el texto completo) explica los criterios editoriales usados ​​para publicar estos materiales, incluyendo nuestro método para trabajar con la fuente anónima. Al contrario de lo que tiene como regla, Intercept no solicitó comentarios de fiscales y otros involucrados en los reportajes, para evitar que actuaran para impedir su publicación y porque los documentos hablan por sí mismos. Entramos en contacto con las partes mencionadas inmediatamente después de publicar las materias, que actualizaremos con los comentarios tan pronto como sean recibidos.

(Tomado de The Intercept Brazil / Traducción RAF para Cubadebate)