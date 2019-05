Rey Vicente Anglada: “Los problemas ya están resueltos”

Muchos comentarios se han desatado en estos últimos días en las redes sociales sobre algunos problemas que estaban incidiendo en los entrenamientos del equipo Industriales que se prepara para la próxima serie nacional de béisbol. Cubadebate llegó hasta los terrenos del Latinoamericano y el Changa Mederos para conversar sobre estos y otros temas de interés con el timonel Rey Vicente Anglada y el preparador físico del conjunto, Gustavo Morales.

Anglada, en estos días mucho se ha comentado en las redes sociales sobre ciertos problemas logísticos con la preparación de la preselección del equipo Industriales. ¿Qué hay de cierto en todo esto?

“Es cierto que cuando comenzaron los entrenamientos con la preselección de Industriales hubo problemas con el tema del transporte, la logística, y la alimentación. Eso ocurrió la primera semana. Nosotros hablamos con los muchachos sobre esa situación y les explicamos que íbamos a ser flexibles con las llegadas tarde y esas cosas porque todos estaban viniendo por sus propios medios e incluso tenían que ir a sus casas por el tema de la alimentación. Cuando llamé al primer secretario del partido me atendió rápidamente. Fuimos al gobierno con todas las personas que están involucrados en esto y a todos se les dio la tarea para que atendieran con prontitud nuestras necesidades.

Al día siguiente ya teníamos el transporte y se estaban cargando los camiones con comida y esas cosas.

Hay que agregar que la actitud de los jugadores ha sido magnifica porque en esos días ellos se reunieron y decidieron seguir hasta que se resolvieran esos problemas”

Por su parte, Gustavo, también nos aclaró:

“En la primera semana tuvimos ciertos inconvenientes para el entrenamiento pero ya en esta se normalizaron las cosas y se resolvieron los problemas más elementales.

En esos días hicimos énfasis más bien en la parte física, capacitativa, de adaptación a las cargas y creo que a pesar de esas incongruencias que tuvimos los muchachos fueron responsables y combativos demostrando un amor propio y un sentido de pertenencia a este equipo Industriales de tanta tradición en nuestro béisbol.

Por supuesto que aún tenemos dificultades, no es que todas se hayan solucionado pero estamos hablando de las fundamentales, de las básicas que necesitamos para realizar esta preparación y llegar acorde a la competencia, ya esas se ha resuelto completamente”

Algunos aficionados capitalinos se han preocupado porque la dirección principal del equipo se encuentra en otras funciones con la selección nacional, Anglada comenta:

“Todos los días o paso por allá por el terreno de la Ciudad Deportiva antes de venir al entrenamiento del equipo nacional o cuando termino, para garantizar que todo se esté cumpliendo. Estoy al tanto de todos los problemas y del desarrollo de los atletas.

Quiero decirle a la afición de la capital que no se preocupe porque la dirección principal del equipo está aquí con la selección nacional, no es la primera vez que me sucede. Cuando dirigí el Cuba en otras ocasiones también estaba al frente de los Industriales y nunca dejé a un lado ni a uno y a otro. Dentro de mis posibilidades siempre estoy en un lugar y después voy al otro. No hay ninguna preocupación, además, los entrenadores que están allí al frente de la preparación son personas muy serias que saben trabajar y no habrá ningún tipo de problemas”

Gustavo, reafirma las palabras del director:

“Es cierto que la máxima dirección se encuentra en una misión de vital importancia para el país como son los juegos Panamericanos y la búsqueda de la clasificación olímpica pero aquí hay un grupo bien capacitado y que con gran responsabilidad están llevando el trabajo amén de que el mismo director siempre ha mantenido su preocupación con el equipo y siempre pasa por aquí y nos llama constantemente, para cumplir con las dos misiones de su trabajo”

Aprovechamos la visita para adentrarnos un poco en algunos puntos de carácter nacional. Mientras el equipo Cuba hacía duros entrenamientos sobre la grama del Latino, seguimos conversando con Rey.

Hablando de la selección nacional, ¿cómo están los muchachos? ¿Ya se notan los resultados del entrenamiento de altura o eso es algo que el cuerpo tiene que ir asimilando poco a poco?

“Bueno, están aún asimilando el impacto de la altura en México y ya se está notando el cambio. El objetivo que perseguíamos allí se logró. Te puedo decir que la altura nos maltrató a nosotros los viejos pero a ellos no, hicieron muy bien su trabajo.

Allí, aunque no lo teníamos previsto, se jugaron cuatro partidos con equipos profesionales, y aunque quizás no tenían mucha calidad y no es para nada un medidor, ellos hicieron muy bien su trabajo. Queríamos ver como se desarrollaban porque la mayoría son muy nuevos, pero las cosas salieron bien”

Declaraste hace unos días que nuestro equipo podía ganar los juegos Panamericanos. ¿En que se basa la dirección para esta afirmación? ¿Hay tal vez un estudio serio de los contrarios?

“Nosotros creemos en lo que tenemos, no es una quimera pensar en que podemos ganar los Panamericanos. Hemos visto algunos equipos, que aunque quizás hagan cambios para la competencia, conocemos de algunos jugadores que pertenecen a esas nóminas y hemos sacado nuestras cuentas. Tenemos un buen equipo con sangre joven y creo que podemos lograrlo, es posible.

Por supuesto que no va a ser nada fácil al igual que en el Súper 12, pero tenemos confianza”

¿Podremos contar con los cubanos que juegan en la Liga Japonesa para esos juegos?

“Para los juegos Panamericanos es posible que el único que no esté sea Despaigne porque su contrato no se lo permite, pero los otros sí creo que son elegibles, también estamos pensando en ellos.

Ahora a este equipo que está a punto de salir para México no llevaremos a Yosvany Alarcón, ni Lázaro Blanco ni Freddy Asiel Álvarez porque ellos estuvieron en la Liga de Panamá y quisimos darles descanso y de paso les damos la oportunidad a otros jóvenes que queremos ir viendo. Todavía tenemos tiempo y queremos hacer la mejor selección posible para las competencias importantes”

¿Puede ser posible la inclusión en el equipo nacional de algunos jugadores que han regresado a las series nacionales después de jugar pelota profesional como “Rikimbili”, Leslie Anderson o Erisbel Arruebarruena?

“Quizás para los Panamericanos ya no hay tiempo pero el Súper 12 se va a jugar en plena serie nacional y si ellos están bien creo que no hay ningún inconveniente en que ellos participen en la selección nacional”

¿Se ha manejado por parte del colectivo técnico el caso de Robertico Hernández, lanzador de Sancti Spíritus que ha impresionado en el campeonato sub 23?

“Ya estamos pensando en eso y lo vamos a traer, ya no hay tiempo para los Panamericanos, pero tenemos mucho interés en tenerlo aquí con nosotros”

Al preparador físico de los Industriales también le hicimos algunas preguntas de interés para los aficionados de la capital.

Gustavo, el nombre de Jorge Alomá se encuentra en la nómina de esta preselección, ¿esto quiere decir que es segura su presencia ya en el equipo Industriales?

“Si, aunque físicamente no se encuentra por estar en el equipo Cuba por su tremendo desempeño en la serie nacional él si está incluido en el equipo”

¿Pero eso está ya confirmado?

“Si, estará este año con nosotros”

¿Qué pasará en casos como el del “torito” Barcerán y Andrés Hernández que ambos juegan la misma posición?

“Tenemos una fortaleza en el área del cuadro con figuras establecidas. La intención del equipo es trabajar la versatilidad, que todos se puedan desempeñar en diferentes posiciones en un momento determinado para ayudar al equipo. No queremos encasillarlos y aprovecharemos su experiencia deportiva y su calidad. Una de las partes fuertes de un equipo es que las segundas figuras tengan el mismo nivel que las primeras. Eso será para nosotros un agradable dolor de cabeza. El que se lo gane por su rendimiento será el que juegue al final. Aquí hay una sana rivalidad”

Ambos directivos no quisieron despedirse sin antes decir unas palabras finales.

“A los capitalinos que nos sigan apoyando, Industriales va a seguir peleando. A todos los aficionados cubanos en general que confíen en lo que estamos haciendo aquí que estamos seguros que vamos a hacer un buen papel” (Rey Vicente Anglada).

“Todo el mundo vio el final de la campaña pasada, hay que ver cómo están trabajando estos muchachos a pesar de problemas y adversidades climáticas. Yo auguro un buen campeonato para la capital sin tratar de crear falsas expectativas, pero estamos trabajando en base a eso” (Gustavo Morales)