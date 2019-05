Urquiola: No me gusta hablar de proyecto a largo plazo, vamos a competir (+Podcast)

Alfonso Urquiola llega a su cita con absoluta puntualidad. En tiempos difíciles para él, el programa Sábado Deportivo de nuestra emisora, le abrió las puertas para expresar sus criterios. “A ustedes nunca más les podré decir que no”, dice el mítico camarero y hoy director de los Vegueros de Pinar del Río, segundos después de saludar a la audiencia.

Entonces, como aquel pelotero que se dispone a consumir su turno al bate, aguarda cada envío a modo de interrogante, ya sea de los periodistas o de los numerosos oyentes que se unen al diálogo.

De una hora de conversación franca y entretenida, salen algunos detalles extremadamente interesantes y con la potencia simbólica de salir de una de las voces más autorizadas cuando se habla de béisbol en Cuba.

Incorporación a los entrenamientos con el equipo de Pinar:

“El lunes ya me incorporé porque es un momento importante para conseguir una buena relación con los muchachos y el colectivo técnico, que en el caso del que está ahora en el Sub 23 será casi en su totalidad el mismo de la Serie Nacional. Estamos en tiempo de conseguir un grupo unido y que la interrelación entre los atletas y yo sea lo mejor posible”.

Conformación del equipo:

“Pienso que está muy parejo desde todos los puntos de vista. Es una combinación de veteranos y muchachos nuevos. Va a primar la juventud, pero el hecho de que sea difícil conformar un equipo es una buena señal de que hay talento y que los nuevos tienen buen nivel. Puede que sea el conjunto más difícil que yo tenga que llevar, porque tenemos dos proyecciones, una ser competitivos porque nuestra provincia no puede ir a ningún torneo a participar, y la segunda pulir las buenas condiciones de los atletas con proyección”.

Pitcheo del equipo:

“Contamos con figuras veteranas como Erlis Casanova, Vladimir Baños, Yosvani Torres, que pese a los años están bien físicamente. Pero además los más nuevos se ve que tienen calidad, la velocidad es importante y la mayoría tira 90 millas, entonces nos queda trabajar mucho con ellos desde los puntos de vista técnico y táctico. Ya hablé con Raciel Sánchez y le comuniqué que ningún lanzador de nosotros podía tener menos de tres lanzamientos, o sea, al menos la idea es mantener un envío principal y dos secundarios, nunca menos. Y vamos a mantener que con dos lanzamientos no puede haber ningún pitcher y vamos a enfocarnos en eso”.

Tiempo apartado del béisbol en Pinar:

“Siempre he tenido la filosofía de que el pasado es pasado, no soy de los que recuerda lo malo. Pero fueron momentos difíciles que pasé con amigos y familiares. Cada persona tiene derecho a expresar lo que siente en un momento determinado, pero siempre que he hecho las cosas ha sido con el corazón y pensando que tengo la razón.

Sí te digo que siempre tuve la percepción de que quizás me había equivocado pero que expresé lo que sentía. Siempre confié en la gente, en mi pueblo, que sabe que nunca hice nada para perjudicar a nadie. Cuando la gente te quiere, te admira y respeta, es lo más importante. Por eso todo lo que haga por el pueblo es poco”.

Regreso de peloteros como Alexei Ramírez o Peraza:

“Me comunico con Alexei y él siempre me ha dicho que le gustaría retirarse en Cuba, junto a su gente. La disposición de él es de un 100 por ciento, pero yo llevo solo una semana y no sé cómo es el mecanismo, qué elementos debe cumplir, pero vamos a trabajar en eso y ver qué podemos hacer porque él quiere regresar. Es su caso y el de Peraza. Yo quisiera que regresaran porque son peloteros nuestros, cubanos y de nuestra provincia. Que regresen y se preparen porque, si no están bien, tampoco serán incluidos”.

Tiempo de Urquiola con Pinar:

“Es impredecible cuánto voy a estar, pero mi objetivo es armar un equipo. No me gusta que digan que mi proyecto es a largo plazo, yo voy a competir. No puedo pensar en la élite dentro de tres años. Hay que llevar conjuntamente la combatividad con el desarrollo de los muchachos. Lo reitero: voy a competir”.

Poder de decisión de Anglada en el Cuba:

“Conozco a Anglada y creo que sí tendrá todo el poder. Es una gente que, si muere, muere con sus ideas. Puede escuchar consejos, pero debe decidir él y yo creo que lo va a hacer”.

Alfonso Urquiola se refirió a muchísimos otros temas con opiniones “a camisa quitada” sobre cada arista sobre el béisbol pinareño y cubano.

El resto de la entrevista usted lo puede escuchar en el siguiente enlace:

(Tomado de Radio Guamá)