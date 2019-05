Mentira cazada: Evaluación revela manipulación de informes sobre uso de armas químicas en Siria

La guerra híbrida desatada contra Siria por las potencias imperiales tuvo entre sus componentes la fabricación de pretextos diversos para propiciar la intervención; tal como Cubadebate denunció en varias ocasiones. Uno de los más socorrido fue el de ataques químicos del ejército sirio contra poblaciones civiles. Una reciente filtración de documentos de un experto químico revela la falsedad de estas imputaciones, que no fueron sino un descarado montaje, y la forma en que Estados Unidos utilizó a su antojo a la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas para justificar la manipulación. Este artícula desnuda mentiras y revela verdades.



CONFIRMADO: la evaluación de armas químicas que contradice la narrativa oficial sobre Siria es auténtica

La Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPCW, por sus siglas en inglés-OPAC en español) comenzó a responder a las preguntas de la prensa sobre un documento filtrado que contradice los hallazgos oficiales de la OPAQ acerca de un supuesto ataque con armas químicas el año pasado en Douma, Siria. La declaración preparada que han estado usando como respuesta a estas consultas confirma la autenticidad del documento.

Para resumir, hace unos días el Grupo de Trabajo sobre Siria, Propaganda y Medios de Comunicación (WGSPM) publicó un documento firmado por un hombre llamado Ian Henderson, cuyo nombre aparece en posiciones de liderazgo, como experto, en documentos de la OPCW desde 1998 y hasta recientemente, en 2018. No se sabe quién filtró el documento ni a qué otras organizaciones de medios de comunicación han intentado enviarlo.

El informe destaca la física y las narraciones extremadamente flojas del análisis oficial de la OPAQ sobre los cilindros de gas presuntamente lanzados desde un avión del gobierno sirio en el ataque de Douma, y ​​concluye que «Las dimensiones, características y apariencia de los cilindros, y la escena circundante de los incidentes fueron inconsistentes con lo que se habría esperado en el caso de que cualquiera de los cilindros se arrojara desde una aeronave «, diciendo que la colocación manual de los cilindros en los lugares donde los investigadores los encontraron es» la única explicación plausible para las observaciones en la escena. ”

Para que quede claro, esto significa que, según la evaluación firmada por un experto capacitado en OPAQ, los cilindros que presuntamente suministraron gas venenoso y que mataron a docenas de personas en Douma no llegaron a los lugares a los que supuestamente habían llegado a través de un avión; fueron colocados manualmente por personas en el terreno, donde luego se tomaron y circularon fotografías en todo el mundo como evidencia contra el gobierno sirio, que se utilizó para justificar los ataques aéreos de Estados Unidos, el Reino Unido y Francia. Hubo rápidas consecuencias militares impuestas a partir de lo que ahora parece ser una mentira. En ese momento, la gente en el terreno era Jaysh Al-Islam, vinculado a Al Qaeda, que en ese punto no tenía nada que perder y mucho que ganar al organizar un ataque de bandera falsa en un último intento para conseguir que las potencias de la OTAN hicieran funcionar su fuerza aérea, ya que ya habían perdido efectivamente la batalla contra el gobierno sirio.

Leaked Document Pokes More Holes In Establishment Syria Narrative «If you still believe at this point that the Syrian government dropped poison gas on #Douma last year, then I’ve got some Iraqi WMDs to sell you.»#Syriahttps://t.co/hFIbBF0J9x — Caitlin Johnstone ⏳ (@caitoz) 14 de mayo de 2019

Ahora tenemos confirmación de que, por la razón que sea, esta evaluación fue ocultada al público por la OPAQ.

Los periodistas británicos Peter Hitchens y Brian Whitaker publicaron ambos declaraciones que confrontan las declaraciones de la OPAQ sobre este informe. Hitchens ha sido un crítico abierto de la narrativa oficial sobre Siria; Whittaker ha sido un promulgador virulento de ella. La declaración comienza como una afirmación muy mundana y obvia de que toma información de numerosas fuentes y luego publica sus conclusiones, pero concluye con una admisión de que está «llevando a cabo una investigación interna sobre la publicación no autorizada del documento en cuestión». Admisión de que el documento es auténtico.

Aquí está el texto de la declaración en su totalidad; La parte a la que estoy llamando la atención se encuentra en el segundo a último párrafo:

La OPAQ establece los hechos que rodean las acusaciones de uso de productos químicos tóxicos con fines hostiles en la República Árabe Siria a través de la Misión de Investigación (FFM), que se creó en 2014. La Secretaría Técnica de la OPAQ reafirma que el FFM cumple con las metodologías y prácticas establecidas para garantizar la integridad de sus hallazgos. El FFM toma en cuenta toda la información y el análisis disponibles, relevantes y confiables dentro del alcance de su mandato para determinar sus hallazgos. Según la práctica estándar, el FFM obtiene la experiencia de diferentes divisiones en la Secretaría Técnica según sea necesario. Toda la información fue tomada en cuenta, deliberada y ponderada al formular el informe final sobre el incidente en Douma, República Árabe Siria, el 7 de abril de 2018. El 1 de marzo de 2019, la OPAQ emitió su informe final sobre este incidente, firmado por el Director. -General. De acuerdo con las reglas y regulaciones de la OPAQ, y para garantizar la privacidad, seguridad y seguridad del personal, la OPCW no proporciona información sobre los miembros del personal de la Secretaría Técnica. De conformidad con sus políticas y prácticas establecidas, la Secretaría Técnica de la OPAQ está llevando a cabo una investigación interna sobre la publicación no autorizada del documento en cuestión. En este momento, no hay más información pública sobre este asunto y la OPAQ no puede atender las solicitudes de entrevistas.

Este debería ser un importante titular de noticias en todo el mundo, pero por supuesto que no lo es. Al momento de escribir este artículo, los medios de comunicación han permanecido en silencio sobre el documento a pesar de su enorme relevancia para una historia de titular internacional que el año pasado ocupó muchos días en el aire. No solo desacredita una noticia importante que tuvo consecuencias militares, sino que arroja dudas sobre el organismo internacional de investigación independiente más apreciado y socava las suposiciones fundamentales detrás de muchos años de informes occidentales en el área. La gente se vuelve perezosa al dejar que los medios les digan lo que es importante y asumen que si no está en las noticias, no es un gran problema. Esto es un gran problema, esta es una historia importante y no se denunciará, lo que hace que el silencio de los medios de comunicación también sea parte de la historia.

También está ausente notablemente de la discusión la firma de propaganda de guerra Bellingcat, que suele ser la primera en dar el giro más amigable al establecimiento en cualquier desarrollo en esta área. Si Eliot Higgins ni siquiera puede averiguar cómo pulir a esta mierda, sabes que es un vapor.

Lo más cerca que puedo decir de la interpretación más amable posible de estas revelaciones es que un experto que ha trabajado con la OPAQ durante décadas dio una evaluación de ingeniería que contradecía directamente los hallazgos oficiales de la OPAQ sobre Douma, pero los funcionarios de la OPAQ no encontraron su evaluación convincente por cualquier razón y escondió todo rastro de él a la vista del público. Esa es la posibilidad menos siniestra: que el fuerte disenso de un experto distinguido dentro de la propia investigación de la OPAQ estaba totalmente oculto porque los decisores en la OPAQ no querían que pudiéramos confundirnos con una perspectiva que no consideraban creíble. Esta interpretación lo más caritativa posible es condenadamente inaceptable por sí misma, porque obviamente se debe mantener al público informado de cualquier posible evidencia que pueda contradecir las razones que sirivieron para justificar un acto de guerra de gobiernos poderosos.

Y hay muchas interpretaciones mucho menos caritativas. No es para nada irrazonable especular que la ostensiblemente independiente OPAQ sirve de hecho a los intereses de la alianza de poder encabezada por EE. UU., y que suprimió el informe de Henderson porque hace agujeros en las narrativas que se utilizan para demonizar a un objetivo de larga data para el cambio de régimen imperialista. Esa es una posibilidad perfectamente razonable para que nos preguntemos, y la responsabilidad ahora está en la OPAQ de demostrarnos que no es así.

De cualquier manera, el hecho de que la OPAQ evitó que los hallazgos de Henderson no recibieran ni un susurro de atención socava gravemente la credibilidad de la organización, no solo con respecto a Douma sino con respecto a todo, incluida la narrativa del establecimiento de Siria en su totalidad y el caso Skripal en el Reino Unido. Todo lo que la OPAQ haya llegado a la conclusión sobre el supuesto uso de químicos en todo el mundo ahora está sujeto a un escepticismo muy legítimo.

«La evaluación filtrada de los ingenieros de la OPAQ se confirmó como genuina, lo que significa que el informe final ocultó activamente la evidencia de que el ataque químico de Douma fue organizado por los jihadistas y los Cascos Blancos», tuiteó el periodista británico Jonathan Cook. «Los otros informes de la OPAQ sobre Siria ahora también deben considerarse inútiles».

In light of the new evidence from an OPCW engineers report, leaked to ‘Working Group on Syria, Propaganda and Media’, previously suppressed by the OPCW themselves, about the alleged chemical in Douma… Full statement and video here: https://t.co/iq8CndKDTW@Freedland @guardian pic.twitter.com/2axORGBk3c — Roger Waters (@rogerwaters) 16 de mayo de 2019

El otro día, cuando informé por primera vez en el documento de Henderson, recibí una crítica justa de parte de un usuario de Medium que era realmente demasiado caritativo en mi informe sobre cuán completamente fue rechazada la narrativa oficial de Douma.

«Este artículo no expresa realmente lo condenatorio que es realmente el informe», dijo el usuario. «Es mucho más que equilibrar sus observaciones, son inconsistentes con la caída de los cilindros de los aviones. Se ha demostrado que casi todo lo relacionado con la narrativa oficial es absolutamente imposible, desde los ángulos de la barra de refuerzo rota en el techo, a través del daño a los cilindros de gas, hasta la pila de aletas en el balcón que no se pudo haber unido al Cilindro, y más. Simplemente no hay forma de que sean lanzados desde helicópteros «.

Recomiendo encarecidamente a los lectores que consulten el documento de 15 páginas para que entiendan sus afirmaciones y se decidan, y luego se sienten un poco para digerir realmente las posibles implicaciones. Es posible que acabemos de descubrir una pieza importante del rompecabezas que explica cómo las organizaciones internacionales aparentemente independientes nos ayudan a engañarnos para que consintamos las guerras y el intervencionismo de cambio de régimen en todo el mundo.

La narrativa de que el presidente sirio Bashar al-Assad es un monstruo que gasea a su propio pueblo se ha utilizado para justificar el intervencionismo occidental en esa nación, que incluye armar a grupos terroristas reales, lo que les permite dejar un rastro de sangre y caos en toda Siria. como una ocupación ilegal de tierras sirias y sanciones contra la economía siria. Esta narrativa se está utilizando actualmente para mantener el apoyo para continuar defendiendo las sanciones agobiantes que están haciendo la vida del infierno para el sirio promedio, hoy en día. Esto no está en el pasado, esto está sucediendo ahora, y no se sabe cuándo estos esfuerzos de asedio hacia el cambio de régimen se incrementarán aún más en formas más abiertas de acción militar. La violencia, el desplazamiento y las dificultades económicas que se están infligiendo al pueblo sirio por este intervencionismo están causando un sufrimiento incalculablemente inmenso, y todo esto es posible gracias a las narraciones falsas vendidas al público.

Recuerde, no trabajarían tan duro para obtener su consentimiento si no lo necesitaran. Así que no se lo den. El primer paso para poner fin al sufrimiento causado por el intervencionismo occidental es ayudar a liberar la conciencia pública de la máquina de propaganda increíblemente compleja y bien engrasada que fabrica el consentimiento de los gobernados para actos injustificados de violencia y devastación. Despierta a la gente de lo que está pasando para que todos podamos dejar de dar nuestro consentimiento.

(Tomado de Medium / Traducido por RAF para Cubadebate)

Vea además: