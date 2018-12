Festival de Cine: Los viajes de Celeste García que ahora comienzan (+ Cartelera)

Una profesora retirada, una invitación extraterrestre para salir del planeta Tierra y un viaje hacia lo desconocido, son los móviles de la primera película del realizador cubana Arturo Infante, con el título El viaje extraordinario de Celeste García, este joven nos lleva durante 92 minutos por el camino de lo absurdo para hablar sobre el empoderamiento de la mujer cubana en la actualidad.

Con actores reconocidos en el reparto, el cual está encabezado por la actriz María Isabel Díaz, la “chica Almodóvar cubana”, y otros como Omar Franco, Néstor Jiménez, Yerlín Pérez, Tamara Castellanos, Daysi Quintana, etc.; la trama se desenvuelve en una Cuba surrealista en la que de pronto una raza de alienígenas abre las puertas para conocer su planeta Gryok. Es entonces cuando Celeste se embarca en el viaje hacia lo insólito.

Descargue en PDF (1.51 MB): Diario del Festival con carteleras del 14 y 15 de diciembre

Sobre esta propuesta que duró alrededor de tres años en concebirse, y que hoy concursa en el apartado de “Ópera Prima”, conversamos con su guionista y director, conocido por anteriores guiones de largometraje como La edad de la peseta (Pavel Giroud), nominada al Premio Goya de Película Extranjera y Habana Eva (F. Torres).

Hábleme sobre el recorrido que ha tenido hasta el momento el filme.

Se puede decir que comenzamos con el pie derecho en el Festival Internacional de Cine de Toronto, en el cual nuestra película tuvo buenas críticas –a pesar de que se presentan muchas obras– y mucha acogida, pues el público asistió de forma masiva a todas las proyecciones. Luego de Toronto participamos en el Festival de Chicago, en el de Orquídea, Ecuador, y en Corea del Sur, un festival importante del mundo asiático, posteriormente en Noruega y en Estonia.

¿Cómo surge la idea para escribir el guion y llevarlo a cabo?

La génesis del guion es la confluencia de dos factores: por un lado me gusta mucho el cine de género, la ciencia ficción en particular, porque crecí en los 80 viendo clásicos como E.T, La guerra de las galaxias, etc. y, por otro lado, a la hora de escribir siempre soy más proclive a los personajes femeninos. Por eso creo que el guion de la película tiene por personaje principal a una mujer que está envuelta en esta historia de ciencia ficción.

Yo quería dirigir una película; desde que me gradué he escrito guiones para otros proyectos y al mismo tiempo he dirigido algunos cortos. Sentía que era hora de probarme en algo de más largo alcance y supe que tenía que ser una historia que fuera cercana a mí, pues con los años que lleva el proceso de realización de un filme no quería aburrirme por el camino.

¿Cómo llegas a María Isabel Díaz para protagonista de esta historia?

Personalmente no conocía a María Isabel, la conozco como todos los cubanos por su papel en Una novia para David. Estaba buscando una actriz y fue entonces cuando mi amiga Patricia Ramos me la sugirió, pues se habían conocido hacía poco tiempo y ella estaba en Cuba. El resultado fue muy bueno: me encajó perfectamente, María Isabel tiene algo que el personaje necesitaba: generar empatía inmediata en el público. Y al mismo tiempo es una mujer simpática, pero con cierto halo melancólico.

Ella leyó el guion y le encantó, además de que estaba contenta de volver a trabajar en su país y con un director cubano, pues hacía mucho que no grababa aquí.

¿Por qué se afirma que El viaje extraordinario de Celeste García es una película que retrata los intereses y preocupaciones de la sociedad moderna cubana y, en específico, de las mujeres?

Es una comedia con ciencia ficción y el personaje es una maestra jubilada, llamada Celeste García, quien ha tenido una historia complicada donde hay abusos en el matrimonio y un secreto en su vida que ella va descubriendo, y que es parte también de ese viaje que anuncia el título de la película, el cual no es solo físico, sino una travesía hacia su interior, sus recuerdos y lo que ha sido su vida hasta ese momento en el que decide romper con todo y viajar a otro planeta.

Refleja preocupaciones de la sociedad moderna contemporánea quizás en el sentido de que, cuando se da la noticia de un viaje a otro planeta, muchos quieren irse, y de alguna forma se relata el fenómeno de la emigración, pero con un trasfondo absurdo pues se trata de emigrar a otro mundo.

¿Cómo fue el proceso de rodaje y la postproducción?

Tuvimos un rodaje de cinco semanas, bastante tranquilo gracias a que trabajé con un equipo experimentado y colaborativo. El proceso de postproducción fue largo, de alrededor de un año, pues hubo que dar ritmo al material, cortar escenas, corregir colores, etc. La parte de efectos visuales también tenía su complejidad porque nunca lo había hecho, y para ello conté con la asesoría de Víctor López.

¿Luego de este debut qué planes tienes en mente?

Quisiera dirigir un segundo filme, la verdad que la experiencia me gustó, pero quiero ver primero lo que pasa con esta película. Estoy muy expectante con su estreno en Cuba, saber la reacción del público cubano que de alguna forma es el receptor natural de esta historia.

(Tomado del Diario del Festival)