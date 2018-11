Match del siglo XXI: un vídeo traiciona a Caruana

La preparación de los ajedrecistas para un match por la corona mundial es totalmente secreta. Por lo general no se dan a conocer los miembros de los equipos, compuestos siempre por Grandes Maestros de la súper elite, que cobran y no precisamente barato por sus servicios; además, lo que sucede en los lugares de entrenamiento es muy confidencial, ya que nadie quiere alertar al rival sobre posibles estrategias a seguir, sobre todo en las aperturas.

En medio de tanto hermetismo sorprendió muchísimo la publicación en YouTube del programa “Today in Chess”, producido por el club de ajedrez de San Luis, donde pudo verse a Fabiano Caruana en su rutina de entrenamiento; pero, en un increíble descuido, el audiovisual mostró varias escenas donde podía leerse, en la pantalla de una laptop, el nombre de varias aperturas y las variantes específicas que estaba preparando el retador para enfrentar a Magnus Carlsen, en Londres. El vídeo fue eliminado; sin embargo, hubo tiempo suficiente para que no pocos lo vieran. El campeón no quiso reconocer que había observado dicho vídeo, pero dejó entrever en sus declaraciones posteriores que, como no, pensaba revisar luego esas imágenes. La filtración y sus posibles consecuencias probablemente hayan despertado más comentarios que la cuarta partida del match, que concluyó en tablas, en 34 movimientos y menos de tres horas de juego.

Carlsen decidió cambiar y apostó por una apertura Inglesa, en lugar de jugar 1.d4, como hizo en el segundo cotejo. Caruana no pareció sorprendido y propuso líneas comunes en los Cuatro Caballos de la Inglesa, hasta que optó por llevar su torre a e8, en el octavo movimiento. A la altura de la jugada 25 las blancas parecían tener una posición ligeramente superior, por causa del débil peón negro en c6; sin embargo, el campeón tenía pocas probabilidades de convertir esa ligera ventaja en una victoria. El estadounidense se defendió bien y cuando el rey negro llegó a tiempo para asegurar que no cayera el peón en c6, entonces vino el esperado apretón de manos.

El match entra en su segundo día de descanso. ¿Repercutirá el vídeo en las futuras opciones de Caruana en las aperturas? ¿Habrá sido una “filtración” pensada para confundir al equipo de Carlsen? Dejamos atrás el primer tercio de un duelo que, no lo dudemos, también se juega lejos del tablero.

Cuarta partida

Blancas: Carlsen Negras: Caruana

1. c4 e5 2. Cc3 Cf6 3. Cf3 Cc6 4. g3 d5 5. cxd5 Cxd5 6. Ag2 Ac5 7. O-O O-O 8. d3 Te8 9. Ad2 Cxc3 10. Axc3 Cd4 11. b4 Ad6 12. Tb1 Cxf3+ 13. Axf3 a6 14. a4 c6 15. Te1 Ad7 16. e3 Df6 17. Ae4 Af5 18. Df3 Axe4 19. Dxf6 gxf6 20. dxe4 b5 21. Ted1 Af8 22. axb5 axb5 23. Rg2 Ted8 24. Tdc1 Rg7 25. Ae1 Tdc8 26. Tc2 Ta4 27. Rf3 h5 28. Re2 Rg6 29. h3 f5 30. exf5+ Rxf5 31. f3 Ae7 32. e4+ Re6 33. Ad2 Ad6 34. Tbc1 1/2-1/2