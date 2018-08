Querido Gran padre, le escribo estas líneas desde la profunda

y redonda alegría que nace en mi al saber que cumple 90 años.

Escribir sobre usted me resulta un tanto difícil sobre todo por que no tengo la habilidad que tienen muchos para expresar con exactitud lo que siento por un hombre de características mitológicas.

Como escribir sin caer en lugares comunes .?

Como expresar desde mi pequeña estatura de hombre común lo que representa su ejemplo para los pueblos oprimidos del mundo.

Padre querido ….profeta de tiempos áridos, de tiempos luminosos y tristes.

Padre….. empeñado en hacer realidades las utopias y sortear huracanes.

Padre rebelde, desde la Sierra Maestra bajó la escarlata luz que ilumina nuestros pasos y con ella el gesto libre que nos hace dichosos.

Padre de todos ….todavía lo imagino corriendo por la pradera como un caballo

desbocado en busca de libertad.

Padre …soy un hijo distante que se pregunta :

¿Como será cuando ya no camine por esta tierra.?

¿Como será el sabor de las flores al amanecer.?

¿Como será el color de las cosas simples?

Padre eterno….lo imagino purpúreo y profundo

Padre rebelde …sembrador de hermandades.

Karai guasu …dueño de la palabra y el viento

Padre querido … Capitán de auroras libertarias

Aquí estamos para seguir su ejemplo y construir un mundo mejor.

Desde la victoria siempre Comandante eterno

Patria es humanidad.

Ricardo Flecha

Paraguay junio 2016…