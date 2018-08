Maduro: “Se lo digo a la oligarquía. Van a fracasar. Estoy aquí, de pie, vivo y vigoroso”

El Presidente comenzó su mensaje esta noche en cadena nacional desde el Palacio de Miraflores evocando el significado de avenida Bolívar por ser el lugar donde Chávez hizo su último discurso, en pleno centro de la ciudad, y explicó el momento en que hablaba, denunciando el plan golpista que ha venido anunciando la ultraderecha venezolana, colombiana y miamera.

Calificó dichas declaraciones como premonitorias de violencia, y en particular se refirió a las del presidente colombiano Juan Manuel Santos, quien había dicho que estaban en los últimos días de Maduro.

Retornó a la descripción del momento del atentado en presencia del alto mando militar y la denuncia que acababa de hacer en su discurso de los sabotajes ocurridos en los últimos días contra el sistema eléctrico nacional.

Enfatizó que justamente estaba llamando a no bajar la guardia, porque la conspiración había retornado, cuando el artefacto explotó frente a él. Describió el primer momento, en que los soldados permanecieron firmes y que luego hubo una segunda explosión.

Ahí son las imágenes de gente que sale corriendo y el resto del personal en formación se mueve a resguardarse. Él observaba para ver qué sucedía y ahí se activó todo el operativo de seguridad para garantizar el resguardo de todos los presentes en el acto.

Dijo: en ese momento se cortó la comunicación y se desplegó todo el equipo de investigación, en coordinación con el Ministro del Interior. Y tengo que anunciar que han sido capturados parte de los autores del acto y las evidencias. No voy a anunciar más nada.

No tengo dudas que se trata de un atentado y que el nombre de la ultraderecha venezolana y de la derecha bogotana, de Juan Manuel Santos, están detrás de ese acto.

Recordó que Juan Manuel Santos entrega la presidencia el 7 de agosto y llamó a estar alertas ante provocaciones que puedan ocurrir: ¡máxima alerta Fuerza Armada Nacional Bolivariana en la frontera, máxima alerta! Gracias a Dios tengo una protección especial, de nuestro creador y de la santísima virgen de la Chiquinquirá, y tengo la oración, el amor y la protección de ustedes, queridos compatriotas. Y no han podido ni podrán conmigo. Y no han podido ni podrán con nosotros.

Señaló que no se conoce en la historia previa, de manera abierta, un atentado contra un presidente de la República en Venezuela, no es costumbre venezolana, no viene de Venezuela la idea del magnicidio. Los venezolanos dirimimos nuestras diferencias con la palabra. Están introduciendo la violencia, la quema de personas el año pasado, los atentados y ahora un atentado contra el Presidente de la República.

Le digo a la burguesía venezolana y a los opositores que quieren vivir en este país: si algún día hicieran algo tendrían que vérsela con millones de humildes –soldados, obreros y campesinos- en las calles, haciendo justicia con su propia mano, no quedaría polvo sobre polvo. Es lo que están buscando la oligarquía y el imperialismo: una Venezuela fratricida.

“Qué estaría pasando en las calles de Venezuela si hubiera tenido éxito este atentado. Se pasaron y se comieron la luz. Claro, como no viven en Venezuela contrataron a un grupo de sicarios que ya están capturados. He hablado con el fiscal general Tarek William Saab.”

“Por eso se lo decía a los escoltas. Hay que hablarle al pueblo. Por eso estoy aquí. Le dije al Ministro Jorge Rodríguez que avanzara un mensaje de tranquilidad al pueblo y a nuestros amigos en el mundo entero.”

“Después de este atentado estoy más decidido que nunca a seguir el camino de la revolución bolivariana, con la paz y la convivencia.”

“Las investigaciones van a ir al fondo. Caiga quien caiga. Y con las informaciones que tenemos, no habrá vacas sagradas. Y también se lo decimos a los que están viviendo en el exterior, especialmente en los EEUU. Ya sabemos que varios de los autores intelectuales y financistas están en la Florida, en los EEUU de Norteamérica. Espero que el presidente Trump ayude a capturar a estos elementos terroristas y fascistas.”

“¿Qué nos espera con estos grupos? ¿Por qué han tomado la acción de la conspiración y el atentado? ¿Qué los desespera? Yo estoy seguro que un elemento que los desespera mucho es el programa de recuperación monetaria y económica que hemos iniciado. Vamos a voltear la situación económica; y están muy desesperados porque saben que ese programa es la respuesta que necesita Venezuela, y saben que le va a traer prosperidad y paz al pueblo venezolano. Y producirá grandes cambios que serán acompañados por la inmensa mayoría de los venezolanos.”

“Yo estaba hablando también de censo del transporte en el momento de la explosión. Le vamos a quitar a las mafias del transporte y del combustible su negocio, pero para eso necesitamos el censo del transporte, y han llamado a un paro, ¡a un paro contra un censo! Eso nunca se ha visto. Es que necesitamos identificar a todo el transporte para cortarle las manos a las mafias que se roban el combustible de Venezuela. Por eso llamo a todos los transportistas a incorporarse al censo en todas las plazas Bolívar del país.”

Maduro volvió a resaltar el papel de Colombia y recordó el asesinato de Gaitán hace sesenta años, y cómo mataron a líderes revolucionarios en los años 60 y 70, a los del M19, a los de la Unión Patriótica. Dijo: ¿Cuántos de las FARC no han asesinado después de la firma de la paz. ¿No intentaron matar al Libertador Simón Bolívar? ¿No mataron a nuestro Antonio José de Sucre? Todo el odio siempre viene de Bogotá. Si de algo sirva este atentado ordenado desde Bogotá es para fortalecer nuestra conciencia venezolanista de paz; que nuestros hijos y nietos crezcan en un país de concordia paz y convivencia, democrático y sólido. Ese debe ser el norte nuestro.

¿Por quieren ponerle la mano arriba a Venezuela? Porque quieren apoderarse de nuestras riquezas. Porque quieren acabar con el proyecto de nuestro Libertador Simón Bolívar traído al siglo XXI por nuestro Comandante Chávez. ¿Cuántas cosas no han ensayado?

Convocó: nuestro gobierno gobernando junto al pueblo. Nuestras fuerzas políticas creando conciencia y preparándose para los nuevos combates, movilizados permanentes en las UBCH, en las comunas. Y nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana cohesionándose cada vez más, con la mayor moral combativa, cuidando cada detalle, porque Venezuela tiene que ganarse el derecho al futro y ganarse la paz.

Terminó sus palabras afirmando:

Si Dios con nosotros, quién contra nosotros, ¡nadie!

Si el pueblo con nosotros, quién contra nosotros, ¡nadie!

¡No han podido ni podrán!

Se lo digo a la oligarquía. Van a fracasar. Estoy aquí, de pie, vivo y vigoroso.

En Venezuela habrá justicia. No habrá perdón. Los perseguiremos y los capturaremos a donde se vayan a esconder. Lo juro por el pueblo y por el futuro de la patria.

Si algo aflora en momentos como estos es que nuestra lucha es la más justa, que estamos del lado correcto de la historia.

Todos los días que me toque vivir los viviré para ustedes compatriotas. Y estoy seguro que lo pasos que vamos a dar en el programa de prosperidad, crecimiento y seguridad económica lo van a demostrar.

Digo desde el corazón para nuestro pueblo, ¡hasta la victoria siempre! ¡Venceremos!

DECLARACIONES DE MADURO EN CADENA NACIONAL