Juan Miguel Echevarría no acudirá a la parada de la Liga de Diamantes de Shangai señalada para este sábado 12 de mayo de 2018. Es una decisión estratégica, tomada por la Comisión Nacional de Atletismo en coordinación con Daniel Osorio Díaz, entrenador del saltador cubano.

Deporcuba contactó Osorio para conocer los motivos que sustentan este movimiento estratégico de última hora y abundar, de paso, en el diseño de la temporada del muchacho, cuyo objetivo fundamental son los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla.

En nota de prensa publicada por Radio Habana Cuba se informó que “En coordinación con su entrenador, la Comisión decidió que Juan Miguel no debute en la Liga el sábado en Shanghai (China) y lo haga el 31 de mayo en Roma”.

¿Puede comentar un poco el por qué de la decisión?

“Queremos tener un poco más de tiempo para prepararnos desde el punto de vista técnico. Las condiciones del Estadio Panamericano nos llevaron a perder algunas sesiones de trabajo y aunque en México pudimos trabajar muy bien, decidimos no apurar nada y estabilizar todos sus indicadores.

Teníamos la mirada en Shangai, pero por este tema y también para adaptarnos mejor al cambio de hora, vamos a comenzar por Roma el día 31”.

Se habla de que atenderán unas cuatro competencias antes de los Juegos de Baranquilla. Tentativamente, ¿cuál sería esa ruta competitiva?

“Arrancamos en Roma el día 31 y luego estaremos en Estocolmo el 10 de junio. Lo que sigue lo iremos viendo. Puede ser que lleguemos a cinco competencias, todo depende de cómo se vayan desarrollando las cosas”.

Muchos, aficionados y entendidos, ven a Juan Miguel con capacidad de saltar para récord nacional, ¿cómo se ve desde dentro?

“No es una meta. Lo que me interesa es más lograr una estabilidad técnica, que me dé al mismo tiempo estabilidad de resultados. Lo demás saldrá.

Juan Miguel tiene un potencial ilimitado, por eso es que hay que fortalecer al máximo los aspectos técnicos y psicológicos, porque son estos los factores que sustentan los buenos resultados”.

Y ¿cómo viviste la final mundial en Birmingham?

“Fue algo fenomenal. A mí me encantó, y no por el solo hecho del título o de los 8,46 metros. Me encantó porque fue capaz de mostrar todo lo que trabajamos en materia psicológica y eso le trajo como recompensa el resultado.

Quiero ser fiel a esas premisas para poder hablar de un JM (Juan Miguel) que perdure en el tiempo y que nos de muchas alegrías. Vamos paso a paso, todo llegará a su tiempo”.

De acuerdo a lo que tienen planificado, ¿hasta dónde podría llegar este año?

“Como te decía quiero estabilizarlo, convertirlo en un hombre contante sobre 8.30 y 8.40 metros, con la capacidad de sacar el extra si la situación lo exige. Si eso se materializa, puede que estemos terminando el año con una marca alrededor de los 8.50 metros. Es lo que hay por el momento, no podemos olvidar que solo tiene 19 años”.

¿Por qué Alemania y no las sedes habituales en España para hacer estancia en Europa?

“Lo de tener base de entrenamientos aquí en Alemania (Centro de Entrenamiento Olímpico de Stuttgart/ Olympia Stützpunkt Stuttgart) es una oportunidad que surge el año pasado a propuesta de la Puma. La marca cubre los gastos y realmente es un centro de muy alto nivel con las mejores condiciones. Tenemos todo asegurado para entrenar e incluso para investigar. Estoy aprovechando ambas cosas, para aprender”.

(Tomado de DeporCuba)