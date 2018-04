Alfredo Sánchez, el hombre detrás de las marcas en el atletismo cubano

Alfredo Sánchez Barrios se enfrenta, cada día, a una labor titánica. Es el hombre que está detrás de la compilación, revisión y organización de cuanta marca produce el atletismo cubano. De su trabajo depende que la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF, por sus siglas en inglés) reconozca los registros que en Cuba se producen y que el mundo esté actualizado sobre el accionar de los nuestros. Es un trabajo duro, que puede a llegar a ser bastante engorroso ya son pocos los escenarios nacionales donde las condiciones son óptimas para la recolección de estos datos.

Alfredo es una figura omnipresente, lo mismo en las Prueba de Confrontación con en los eventos de mayor alcance como la Copa Cuba o el Memorial Barrientos. Es un hombre orquesta, y merece nuestra reverencia, por su constancia y capacidad para solventar los obstáculos –que no son pocos- para mantener al día las estadísticas del atletismo cubano.

Alfredo, como buen hombre de números, no es dado a las entrevistas, por ello, es para nosotros un enorme placer poder publicar en Deporcuba estas declaraciones exclusivas del principal artífice de los datos en el atletismo cubano contemporáneo.

¿Cómo llega a esta profesión?

“Desde niño siempre tuve afinidad por los deportes, aunque nunca me destaqué en la práctica de ninguno. A los 11 años, en 1976 a raíz de los Juegos Olímpicos de Montreal y la histórica doble victoria de Alberto Juantorena, empecé a hacer mis pequeños reportes personales sobre estadísticas del atletismo, pero no es hasta 1989, cuando a través del amigo Néstor Calixto, también fan de las estadísticas, que conozco al ya fallecido Basilio Fuentes Ferrer, historiador y estadístico del atletismo cubano de siempre, que me vuelco de lleno a esta tarea.

“A partir de ese momento comencé a colaborar directamente con él en las estadísticas del atletismo de forma voluntaria como uno de los integrantes de la Asociación Cubana de Estadísticos de Atletismo (ACEA) que él fundó por esos años, aunque la misma se disolvió con el tiempo. A finales del 2006 comienzo a trabajar profesionalmente como estadístico, cuando paso a formar parte del Dpto. de Estadística Deportiva del INDER y empiezo a atender como estadístico el atletismo al igual que otros deportes como el Tiro Deportivo y el Pentatlón Moderno, los cuales continúo atendiendo en la actualidad.

“Desde niño tuve afinidad por los deportes. A los 11 años, durante los Juegos Olímpicos de Montreal 1976, con la doble victoria de Alberto Juantorena empiezo a hacer mis primeros reportes estadísticos”.

¿Cómo es el día a día de un estadístico de atletismo?

“Nuestros días suelen ser muy cargados pues como este es un deporte que prácticamente no recesa de competir, siempre hay resultados por buscar y recopilar, además de todos los trabajos estadísticos que se puedan generar en el quehacer diario. Esta profesión se puede ejercer en Cuba vinculándose profesionalmente al Dpto. de Estadística Deportiva del INDER o a través de los Departamentos de Informática de las Direcciones Provinciales de Deportes y habiendo estudiado preferiblemente una carrera afín al deporte o a la informática, aunque aclaro que en mi caso particular soy graduado de Economía por lo que con interés y superación personal se puede llegar a ser estadístico deportivo”.

Estadístico de atletismo, sí, pero, ¿es este su deporte favorito?

“Por supuesto que el atletismo es mi deporte favorito porque es el deporte rey, cuenta con el mayor número de eventos, es un deporte muy fácil de entender y sus reglas no son nada complejas. De manera general tengo preferencia con todos los deportes de tiempos y marcas que generan récords pues es eso lo que más me atrae de los mismos. En un tiempo pasado también fui amante de las estadísticas del béisbol, pero el atletismo ocupa casi todo mi tiempo de estadístico”.

¿Cómo se trabaja para darle soporte estadístico a un evento como la Copa Cuba o el Memorial Barrientos?

“Para dar un correcto soporte estadístico a un evento es muy importante conocer previamente -con suficiente anticipación- todo lo referente al mismo, es decir, los eventos convocados, el horario de los mismos en todas sus fases, las inscripciones debidamente elaboradas con todos sus datos necesarios, así como tener actualizados todos los récords que se controlarán en dicha competencia. También depende de la calidad del trabajo de los jueces, es muy importante que realicen un correcto llenado de todas las planillas de terreno que se emplean en la competencia para poder brindar los resultados con rapidez”.

Estamos listo para acoger una reunión de carácter internacional en nuestro país. ¿Cuáles son los elementos que se necesitan para asumir esto?

“Considero que en algún momento no muy lejano volveremos a estar listos para acoger una competencia internacional de reconocido nivel en nuestro país pues para esto es necesario una serie de condiciones materiales, alguna de las cuales no existen en este momento. Lo primero es contar con un estadio adecuado para este tipo de competencias y este es el punto más flojo que tenemos actualmente, debe existir una pista en perfectas condiciones y debidamente homologada, lo cual no debe tardar mucho en hacerse realidad, pero ahora mismo no está. También hay que tener un sistema de cronometraje electrónico de calidad, que ya tenemos y con un sistema informático para el montaje de la competencia que por suerte existe desde hace unos cuantos años y que se ha probado exitosamente en competencias importantes en el exterior. No debemos olvidar otros factores no materiales como la elevada capacidad organizativa ya probada en grandes eventos como fue en el caso de los Juegos Panamericanos en 1991, la Copa del Mundo en 1992, el Campeonato Panamericano Juvenil en 1997 y el Campeonato CAC en el 2009”. En algún momento no muy lejano volveremos a estar listos para acoger una competencia internacional de reconocido nivel en nuestro país.

¿Cuál es proceso para homologar un récord?

“El proceso para homologar un récord depende del tipo de registro que se trate; por ejemplo, para homologar un récord mundial son múltiples las condiciones para oficializarlo, primero, la competencia debe estar calendariada de forma oficial, existir un sistema de cronometraje electrónico debidamente certificado en el caso de ser un récord de tiempo, la rectificación de la medición con una cinta metálica en el caso de ser una marca, el pesaje del implemento en el caso de ser un récord de lanzamientos, debe contarse con un video del récord implantado, también la prueba antidoping del atleta más una serie de planillas a llenar y enviar a la IAAF para su homologación. Ahora si se tratase de homologar un récord nacional los requisitos no son tan estrictos y se pudiera homologar teniendo en cuenta solo las primeras cuatro condiciones expuestas anteriormente y no son totalmente necesarias las tres últimas”.

Se cuestiona mucho a nivel internacional -y nacional- las marcas que se generan en el Estadio Panamericano de La Habana. La IAAF, de hecho, en sus listados significa (EP) para los registros que se logran acá y esto se ha interpretado como una salvedad que genera cierta desconfianza. ¿Cuáles son las razones que llevan a esta especificidad?

“Puedo asegurar que la IAAF nunca ha cuestionado la validez de las marcas que se producen en el Estadio Panamericano de La Habana y solo hace esta especificación de EP para aclarar bien la sede de competencia y diferenciarla de otras de la propia ciudad como el Estadio Pedro Marrero donde antiguamente se celebraban casi todas las competencias de atletismo y que yo espero que algún día vuelva a ser la catedral del atletismo cubano. En las listas mundiales de la IAAF en ocasiones se hacía esta misma aclaración para otras sedes como las ciudades de Nueva York, Boston, etc. Por otro lado mantenemos excelentes relaciones de trabajo con el estadístico principal de la IAAF el cual siempre ha reconocido nuestro trabajo por la calidad y seriedad del mismo.

“Lo que es inadmisible que algunos medios nacionales, sobre todo en la televisión, se hayan cuestionado algunos de los registros que consiguen nuestros atletas en Cuba. Molesta más porque ni siquiera están presentes en el lugar en que se producen las mismas; eso es dudar de la calidad y la seriedad del trabajo de todos los funcionarios y trabajadores de nuestro atletismo y, sobre todo, dudar de nuestros jueces que están debidamente preparados para oficiar en las competencias que se celebran en nuestro país.

Eduardo Biscayart, uno de los grandes comentaristas de futbol internacional, ha visitado nuestro país en múltiples ocasiones y usted es una de las personas que lo ha recibido. ¿Cómo surge la amistad con Don Bisca?

“Conocí a Eduardo Biscayart a través de Basilio, con motivo de los Juegos Panamericanos de La Habana en 1991, cuando asistió en función de fotógrafo, que es otra de sus profesiones. Después estuvimos algunos años incomunicados, pero cuando empiezo a trabajar profesionalmente como estadístico reanudamos nuestra comunicación y hemos desarrollado una bonita relación de amistad y trabajo ya que Biscayart es también un reconocido estadístico y comentarista de atletismo. Biscayart me ha ayudado mucho a recibir publicaciones importantes de atletismo y también en mi reincorporación como miembro de la Asociación Internacional de Estadísticos de Atletismo (ATFS) de la cual es parte de su Comité Ejecutivo”.

Dentro de sus años dedicados a esta profesión ¿Cuál es el momento más espectacular que ha presenciado Alfredo Sánchez?

“Han sido varios los momentos importantes pues trabajé en el atletismo de los Juegos Panamericanos de La Habana en 1991 y la Copa del Mundo celebrada en La Habana en 1992. Más recientemente como estadístico de la delegación cubana he tenido la oportunidad de asistir a los Juegos CAC de Veracruz 2014 y a los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011 y Toronto 2015”.

Sabemos que es un corredor de pruebas de largo aliento ¿Cuáles son las metas y retos actuales del Alfredo?

“A partir de 1987 con el apoyo del amigo Javier Clavelo, también otro fan y conocedor del atletismo, inició mi afición por practicar carreras de largo aliento y empecé a participar en algunas carreras populares. Poco a poco me fui proponiendo nuevas metas y ya en 1990 corro mi primera media maratón. Hoy tengo más de 200 carreras populares realizadas, 26 de ellas de media maratón y he participado en 19 ediciones de Marabana. Con tantos años corriendo largas distancias aparecen las lesiones por lo que ya prácticamente solo corro para mantener una buena salud y sentirme bien. Ahora solo participo en alguna que otra carrera importante que se organiza, casualmente ahora me preparo para participar en la carrera de 10 km de Varadero”.

¿Qué atletas le motivan admiración?

“Bueno, la verdad es que son muchos los atletas que me motivan admiración, pero puedo nombrar seis (tres en cada sexo) dentro de Cuba a los que aprecio profundamente. Ellos son: Alberto Juantorena, Javier Sotomayor e Iván Pedroso entre los hombres y Ana Fidelia Quiros, Olisdeilys (Osleidys) Menéndez y Yipsi Moreno entre las mujeres, pero como todos están retirados entre los activos puedo destacar a Leonel Suárez y a Yarisley Silva, por su constancia y dedicación en sus ya largas carreras deportivas. En cuanto al mundo en el pasado siglo mis preferidos son los norteamericanos Carl Lewis y Jackie Joyner-Kersee, pero en el presente siglo hay una figura que ha hecho historia y es el jamaicano Usain Bolt; entre las mujeres me quedo con la bella rusa Yelena Isinbayeva, también retirada hace poco tiempo”.

¿Quién es el “MisterChip”[1] del atletismo?

“Considero a Basilio Fuentes Ferrer como el MisterChips del atletismo cubano por su incansable labor de tantos años para divulgar la historia de nuestro atletismo y en el mundo admiro varios estadísticos que han desarrollado un magnífico trabajo pero destaco al inglés Peter Matthews por su meritoria tarea en los boletines estadísticos que emite durante todo el año, además el resumen anual que elabora llamado Athletics, una verdadera Biblia de las estadísticas del atletismo”.

¿Qué huella quisiera dejar luego de retirarte como estadístico?

“Creo que de una forma u otra nunca me retiraré como estadístico, siempre y cuando la salud me acompañe, estaré ejerciendo ya que aparte de ser mi profesión siempre ha sido un hobby para mí. Solo quiero seguir siendo un continuador de la obra iniciada por Basilio como referente de la historia del atletismo cubano publicando libros donde se actualice y enriquezca nuestra historia. Por cierto, adelanto que ya junto a un viejo amigo y amante también de las carreras de fondo, estamos enfrascados en la elaboración de mi primer libro que trata sobre el fondo cubano haciendo hincapié en las carreras más largas, la media maratón y la maratón”.

Hora de lanzarse a la piscina ¿Cuántas medallas pronostica para Cuba en Barranquilla 2018?

“Quizás la pregunta más comprometedora de esta entrevista pero me atrevo a hacer un pronóstico anticipado para los venideros Juegos CAC Barranquilla 2018. Teniendo en cuenta la historia y que habitualmente algunas de las principales figuras del área, específicamente de las islas del Caribe, no participan en estos Juegos y a pesar del proceso de renovación que actualmente pasa nuestro atletismo Cuba debe mantener el primer lugar por países en el atletismo de los Juegos alcanzando entre 16 y 18 medallas de oro. De lograrse este resultado, lo consideraría muy bueno ya que se produciría en un entorno algo diferente a los Juegos CAC Veracruz 2014 debido a la época del año en que se realizará esta edición, el crecimiento deportivo de los atletas colombianos que serán beneficiados de cierta manera al ser la sede de los Juegos y el ya mencionado proceso de renovación que vive actualmente nuestro atletismo”. Cuba debe mantener el primer lugar por países en el atletismo de los Juegos alcanzando entre 16 y 18 medallas de oro.

¿Que necesitaría para que su trabajo sea más eficaz?

“Solo me gustaría contar con un sistema de competencias que funcionara como base de datos, pues serviría de mucho para la elaboración más rápida y eficaz del ranking nacional tan necesario para nuestro trabajo. También es imprescindible mantener una conexión a internet potente para estar debidamente actualizado de todo lo que acontece en el atletismo mundial”.

[1] Alexis Martín-Tamayo, más conocido como MisterChip es un comentarista deportivo y experto en datos y cifras sobre fútbol, baloncesto o tenis, entre otros deportes, que lleva sus datos a millones de usuarios, principalmente vía Twitter. Trabaja en ESPN, Onda Cero y Diario AS. Es el personaje más seguido del ámbito periodístico en España.

(Tomado de DeporCuba)