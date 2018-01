Entre el hacha y la herradura

Aunque son Leñadores y Alazanes protagonistas de la final de la Serie Nacional 57, otros equipos están ligados al principal espectáculo deportivo de la isla, en su instancia decisiva.

Los Cachorros de Holguín hicieron su aporte con cuatro refuerzos, repartidos a partes iguales entre Las Tunas y Granma. El elenco de la Ciudad de los Parques es, junto al de Camagüey, el que mayor cantidad de peloteros sumó a los combinados involucrados en la discusión del título.

Ante el llamado urgente de algunos jardineros de Granma para el Campeonato Panamericano Sub-23, Carlos Martí, mentor de esa novena, requirió de los servicios del patrullero moense Geydi Soler. Y este no le hizo quedar mal, al empatarle con su anotación y darle la ventaja mediante un imparable en el sexto pleito de la semifinal, ante Matanzas.

“Quiero seguir aportando a los Alazanes. Y cumplir la responsabilidad en cada turno, para así dar lo mejor de mí en los juegos. No me sentí con presión por haber venido a Granma, que es campeón, aunque sí me sentía extraño, ya que nunca había sido refuerzo. Además, estaba solo, sin ningún compañero de Holguín, pero al llegar y ver el trato de los muchachos, la dirección del conjunto, y el Partido y Gobierno, empecé a sentirme como en casa. Asimilé rápido los sistemas de juego y entrenamiento de Martí. Todo el éxito se ha basado en la confianza que han depositado en mí, porque no empecé muy bien, mas no me sentaron en ningún momento, hice un error muy costoso en la semifinal y el mánager siguió respaldándome”, declaró Soler.

Y agregó: “Ojalá que esta discusión del campeonato fuera con mi equipo y jugáramos en el ‘Calixto García’. Sin embargo, me satisface ser Alazán esta temporada”.

A Yordan Manduley le ha tocado ser Cachorro, Cazador y Alazán en la presente contienda. Pero otra vez Martí le echó mano al pedir los refuerzos semifinalistas e incluso llegó a decir que considera al calixteño como el mejor torpedero de Cuba en la actualidad.

“Pienso hacer una gran final, como la que disputan estos equipos orientales, que en la semifinal se lucieron. Lo más importante es que el pueblo cubano reciba un gran espectáculo. Otra vez la acogida granmense ha sido maravillosa, tengo gratos recuerdos de la Serie pasada, cuando fuimos campeones. Esto es juego a juego, y hay que ganar cuatro veces para ir a la Serie del Caribe. La vida me ha sonreído con Villa Clara, Granma y los Capitales de Québec, pues con todos me titulé; solo salgo a hacer mi trabajo. Mi mayor aspiración es quedar, antes de terminar mi carrera, campeón con Holguín; sé que nuestros muchachos son jóvenes, pero es mi sueño. Ahora nos tocó ser granmenses y responderé a ese empeño”, manifestó Manduley.

Luis Ángel Gómez, pítcher zurdo que ha cortado leña en la segunda fase del campeonato, donde ha sido el segundo mejor serpentinero en PCL y se ha acreditado cinco victorias, incluyendo el séptimo duelo ante Industriales, dio sus impresiones: “Nos propusimos ganar el campeonato y hacer individualmente un mejor papel que el de la semifinal, cuando triunfé en el choque conclusivo. Siento orgullo se ser Leñador en estos momentos. Pablo Civil me designó como abridor del cuarto encuentro versus Granma. Tuve problemas en la semifinal, por unos abscesos que me salieron debajo de los brazos, en el lado derecho del abdomen, pero el médico del equipo me indicó un tratamiento y fui saliendo, pues estuve cuatro o cinco días sin tirar en entrenamientos y en juegos, hasta fiebre me dio”.

“Me han recibido en Las Tunas muy bien, ya lancé la segunda etapa con ellos y sigo. Las autoridades de la provincia, la dirección del plantel y los muchachos, tremendas personas, me han ayudado siempre. El masajista, el psicólogo, los entrenadores, todos han sido excelentes en su trato. Extraño mucho el ‘Calixto García’, a mi pueblo, a mi provincia, no obstante, el año que viene daremos más pelea”, añadió el zurdo freyrense.

Yunior Paumier lleva par de torneos nacionales jugando el playoff por la corona, el año pasado con Granma y ahora en representación de Las Tunas. Pablo Civil, estratega principal de los Leñadores, le entregó la intermedia a uno de los utilitys más completo del país.

El muchacho del municipio cabecera opinó: “Quisiera que Las Tunas mantenga el mismo ímpetu, al igual que sucedió contra Industriales. Tenemos fe en que sí se puede obtener el título. Son dos equipos orientales que han derrochado coraje desde el comienzo de la Serie, ambos con ansias de triunfo, uno por estrenarse y el otro por revalidar. Conocía a algunos tuneros, pues habíamos sido compañeros en seleccionados nacionales y preselecciones, aunque todos son buenas personas”.

Además, resaltó que “El pueblo tunero espera lo mejor de mí. Ganar un título nacional, como el que obtuve en 2017, motiva mucho, pero uno siente que le falta la corona con Holguín, mi provincia. Le debo bastante a mi territorio, porque todo lo que he aprendido en la pelota me lo aportaron allí”.