¿Dónde están los pudientes?

Con dolor, la comediante australiana Celeste Barber expresó “se acuerdan cuando se incendió Notre Dame? – muy triste, no me malinterpreten -, “billones de dólares fueron recaudados por un grupo muy reducido de gente, dónde está esa gente pudiente ahora?". (Fuente: La Red21) Guillermo Tell

Barber quiso contrastarlo con el agradecimiento que cree merecer todas las personas en Australia y en el resto del mundo que están donando 10 dólares y de los que están saliendo los 40 millones recolectados para enfrentar la colosal tragedia ecológica que transcurre en el vasto subcontinente.

Y va más allá para apuntar que cada año el gobierno australiano otorga 29 mil millones de dólares del país en forma de subsidios a la contaminante industria del gas y del carbón y con una fracción de ese costo, según considera, sería más que suficiente para restaurar cada hogar perdido por causa de los incendios.

Ella busca sensibilizar entre los más pudientes y con ese fin hasta menciona a unos pocos artistas y deportistas nacionales de fama mundial que prometieron aportes, pero insuficientes al fin y al cabo si entre los más poderosos acaudalados predominan indiferencia y egoísmo.

¿También de espaldas como los que niegan el cambio climático y ahora lo desvinculen de los impactos ambientales de los gigantescos incendios en Australia?