Pacto con el rancio pasado

El ex presidente del gobierno español José María Aznar pide al Partido Popular (PP) que no renuncie “a la pluralidad” por la amenaza de Vox y que se “aleje” de la “arrogancia de los simplistas” (Fuente: El País) Guillermo Tell

Seguro se recuerda a este personaje, el que en los años 90 fraguó la llamada Posición Común de la Unión Europa para ahogar a la bloqueada Cuba, o el que apoyó indignamente al mandatario estadounidense George W. Bush en la injustificada invasión a Iraq en 2001 que tanta muerte y destrucción causó.

Pues después de tanto andar en opacos vínculos con transnacionales y distanciamientos con el hasta hace poco gobernante por el PP Mariano Rajoy, retornó a llamativos planos en la Convención Nacional de este partido, donde se celebró la primera vez que forma gobierno en la Comunidad de Andalucía, gracias un pacto con su versión light Ciudadanos y en forma decisiva con la extrema derecha Voix.

Es a esta última formación, de ideología católica-autoritaria, reivindicadora de la dictadura franquista, contra la Ley de la Memoria Histórica, islamofóbica y por la disolución de las autonomías, a la que Aznar pide abrirles los brazos y tilda de “simplistas” a sus denunciadores.

El joven líder del PP, Pablo Casado, de cuyo arrogante discurso en la citada Convención se sospecha fue escrito por Aznar, los diarios resaltaron en cintillos que este partido es “la casa de todos a la derecha del PSOE”. Ya sin linderos ni escrúpulos, toda derecha junta, incluida la de la España rancia del pasado.