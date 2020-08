¡Bielorrusos, piensen con su propia cabeza antes de que sea demasiado tarde hoy!

Discurso del presidente de Belarus Alexander Lukashenko en la plaza de la independencia de Belarus ante 60 mil participantes.

¡Queridos amigos!

Gracias por venir.

¡Les agradezco a Ustedes, residentes de Gómel! Hemos vivido juntos durante un cuarto de siglo años difíciles y nunca me han defraudado.

¡Gracias, conciudadanos de Moguiliov y residentes de Vítebsk!

¡Gracias, residentes de Brest y la provincia de Brest! Donde pasaron los años más difíciles de mi juventud - Los años de mi servicio militar.

¡Gracias, residentes de Grodno!

Fue entonces, a mediados de la década de 1990 cuando comenzamos nuestra campaña electoral con ustedes, residentes de Grodno.

¡Gracias, Minsqueños!

Por el hecho de que me aguanten durante un cuarto de siglo, una persona que vino a Ustedes desde la provincia.

¡Queridos amigos, no los llamé aquí para protegerme, aunque y por eso también. ¡Han venido aquí para que por primera vez en un cuarto de siglo puedan defender su país, la independencia, sus familias, sus esposas, hermanas e hijos!

No quería invitarles a esta plaza. Primero, sé que tienen mucho que hacer en sus casas. Están recogiendo el pan. Sé que pronto empezará el año escolar. Y tienen muchas preocupaciones para preparar a sus hijos y nietos para el año escolar. Y lo más importante, recuerdo los años 90: la gente se paraba aquí, trabajadores con ollas y teteras, y pedían comer, pedían alimentar a los niños. Y lo vi todo allí desde esa ventana (el mitin se realizó cerca del edificio de la Casa de Gobierno, donde en un momento, como diputado, trabajó Alexander Lukashenko. – nota de BELTA). Y luego juré ayudarles y no permitir “plazas” en el destino de los bielorrusos.

No soy partidario de calles y plazas, no soy partidario de mítines. Pero, por desgracia, no es mi culpa que haya tenido que llamarles para pedirles ayuda.

Queridos amigos, entonces, a mediados de la década de 1990, en mítines y plazas, lamentablemente, y aquí en el parlamento, destruimos lo que Dios nos dio: nuestro enorme gran imperio, sin el cual ningún problema en el mundo podría resolverse.

Tenemos el muñón sangriento de este imperio. ¿Qué querían esas personas entonces, Ustedes? Pidieron un pedazo de pan. Pidieron $ 20 de salario, pidieron abrir, poner en marcha y salvar fábricas. Pidieron un tractor, pidieron una cosechadora para salvar el pueblo. Para que pudieran trabajar en un pueblo, para que haya leche, carne y pan en estanterías de Minsk.

Entonces pidieron no privatizar fábricas y plantas. Ustedes pidieron no quitarles la tierra a los campesinos. Ustedes pidieron no introducir la medicina y la educación pagadas. Pidieron devolver el honor al oficial y al soldado que tenían miedo de (...)

En resumen, me pidieron a mí, una persona muy joven e inexperta, que alejara a la gente del abismo. ¡Lo hicimos! Hemos hecho lo que soñaron millones de predecesores. ¡Hemos construido un estado soberano independiente por primera vez en nuestra historia! El tiempo nos eligió entonces, ¡y lo logramos hacer entonces!

Además, hablaré y me dirigiré a ustedes y no sólo. En absoluto no me dirijo a Ustedes. Quiero dirigirme, diciendo Usted, a los que hoy están perdidos, a los que hoy están desorientados. Y, quizás, quién no está hoy en la plaza. Quiero preguntarlos: ¿qué quieren hoy? Primero, ¿quieren libertad? Díganme ¿qué libertad? Quieren un cambio ¡¿Qué, qué vamos a cambiar?! ¿Quieren reformas? Díganme cuáles, ¡empezaremos mañana! ¿Quieren "dinero de helicóptero"? Pero ustedes saben, los que están aquí en esta plaza, que no hay "dinero de helicóptero", ese dinero debe ganarse todos los días. Y no en la plaza, sino en el campo, en fábricas y plantas.

Alguien quiere nuevas elecciones. ¡Miren por la ventana! ¡Tanques y aviones en despegue a 15 minutos de nuestras fronteras! Y esto no es en vano. Las tropas de la OTAN tintinean sus huellas a nuestras puertas. Hay una acumulación de poder militar en las fronteras occidentales de nuestro país. Lituania, Letonia, Polonia y, lamentablemente, nuestra querida Ucrania, sus líderes nos ordenan que celebremos nuevas elecciones.

Si solo seguimos su ejemplo, entraremos en picada y nunca estabilizaremos nuestra aeronave. Pereceremos como estado, como pueblo, como nación.

En lugar de estar allí, en el campo de entrenamiento, en el Oeste, para demostrar nuestra fuerza, estamos manteniendo a nuestros muchachos en las calles y plazas para calmarlos (a los manifestantes. – nota de BelTA). ¿Está bien, soldados?

Nos ofrecieron un "lantsug/tren" (nos ofrecieron esos) de Vilnius a Kiev: "Pondremos a más de 300 mil de nuestra gente allí". Este "lantzug/tren" es un cordón sanitario que destruimos a mediados de la década de 1990. Y por lo que tanto nos odian en Occidente. ¡No debemos convertirnos en una zona sanitaria entre Oriente y Occidente! ¡No debemos convertirnos en una letrina para Europa!

Se nos ofrece un nuevo gobierno. Ya fue creado en el extranjero. Hasta dos. No saben quién vendrá a guiarnos. Pero recordamos la historia. Había un mar de estos gobiernos, y ahora uno de ellos se encuentra en Estados Unidos. Hay tres de ellos. ¡No necesitamos gobiernos de ultramar! Necesitamos nuestro propio gobierno, nuestro propio liderazgo, ¡y lo elegiremos!

Se nos ofrece un nuevo poder. Nos ofrecen soldados de la OTAN. Quieren vestirnos con sandalias y azotarnos. ¿No pueden ver eso? Si alguien lo quiere, entonces sin mí. ¡Nunca iré al desguace de nuestro estado! ¡Nunca iré a la destrucción de lo que fue creado por nuestras manos! ¡Esto no sucederá!

Pero yo, como todos ustedes y los que nos escuchan, tengo hijos y nietos. ¡Y quiero que vivan, como hemos vivido durante un cuarto de siglo, en nuestra tierra, en nuestro estado! Malo, muy mal, bueno, mejor, pero en su propia tierra, ¡con su mente!

Y ahora no para un mitín, pero debo decirles esto, ya que vinieron aquí desde la lejana ciudad de Braguín, vinieron de Malorita, del norte de nuestro país, este y oeste. Puede que ya yo no tenga la oportunidad de contarles todo: sí, estábamos siguiendo un camino difícil, sí, a alguien podría no gustarle mi política, el gobierno no es así. Pero usted y yo aprobamos este poder a mediados de la década de 1990 mediante la adopción de una nueva Constitución. Luego pidieron que pusiera las cosas en orden. ¡lo hice! Pidieron evitar corrupción y aparición de oligarcas. ¿Dónde están estos oligarcas?

Pidieron limpiar las calles de Minsk y las carreteras de los bandidos. ¡Lo hice por ustedes!

Con fuerza, con voluntad de hierro, con los muchachos que hoy están siendo difamados (con sus padres), tomamos armas, éramos pocos y nosotros luchabámos contra ellos (bandidos. – nota de BelTA) ¡32 bandas en Minsk! ¡Una cantidad enorme en la autopista de Brest de ladrones y bandidos que mataron a nuestra gente! ¡Los eliminamos todos en seis meses!

Y hoy quiero preguntarles a ese pequeño grupo de jóvenes de Minsk: ¿han oído hablar de esto? ¿Alguna vez han escuchado cómo estos bandidos se burlaron de nuestra gente, cómo se robaron el último dinero, cómo dispararon aquí mismo cuando yo estaba sentado en este edificio? ¿Saben siquiera lo que nos costó? No lo saben exactamente. Probablemente, sus padres se enfermaron y se olvidaron, y no se lo contaron. Así que les recuerdo: 32 pandillas que destruimos aquí con estos tipos: Unidad de Intervención Policial, policías, soldados que me siguieron.

Me preguntaron a mí, un hombre muy joven que no sabía de dónde sacar dinero. Estaban llorando, sus esposas – “$ 20, Alexander Grigorievich, ¡no hay nada para alimentar a los niños!” Dimos más. ¡Y solo un ciego no lo ve! Sí, es cierto, no somos ricos. Pero los sueldos no son de $ 20 (sueldos en el país. - nota BelTA). Vivimos tan cómo podemos, ¡pero en nuestra propia tierra!

Pidieron enseñar a los niños, pidieron curar a la gente. ¡Enseñamos y curamos!

Y no tratamos peor que a los demás, como ha demostrado la historia reciente. Cualquiera que no sea ciego, tome su cabeza entre sus manos. Profesores, médicos, intelectuales creativos, pongan la cabeza entre las manos y miren los datos. Seguimos nuestro propio camino en esta pandemia, no paramos el país, ni una sola planta, ni una sola aldea fue cerrada. ¡Y la gente hoy nos agradece por eso!

Todavía hoy me reprochan: el camino equivocado, no hay distancia social ... Pero mírenlos: ¿se distanciaron en los mítines y plazas (opositores al actual gobierno. – nota de BelTA) cuando les dieron un mando desde el exterior? ¡Querían escupir sobre las máscaras y la distancia entre ellos! ¿Qué me reprochan? Por el hecho de que durante seis meses, cuando estaba pasando esta terrible enfermedad, me volví loco para que ni una sola persona se enfermara.

Con todas las dificultades, con todas las deficiencias, ¡hemos construido un hermoso país con ustedes! ¿A quién decidieron entregárselo? Si alguien quiere renunciar al país, incluso cuando yo esté muerto, ¡no lo dejaré hacer!

¡Queridos amigos! Acerca de lo actual: me paro como ante Dios: las elecciones han tenido lugar. ¡No puede haber más del 80% de falsificación! ¡No puede ser!

Se nos ofrecen nuevas comicios. Acabo de decir: si nos sumergiremos en este pantano, ¡nunca saldremos! Quieren destruirnos, quieren debilitarnos. ¿Quién celebrará estas elecciones? ¿Quién irá a estos comicios? ¡Bandidos y delincuentes!

Vamos a las elecciones y ¿quién trabajará? Si vamos a las urnas moriremos, y eso es lo que quieren allá, en el exterior.

Dicen que mostraron dureza o crueldad en las calles. Entonces, ¿quién le dió a luz esta crueldad? ¿Yo la di a luz o poder? ¡No la necesitábamos! ¡Debería haberlos detenido! Si no hubiera detenido, ustedes no estarían aquí. Ustedes encorvarían frente a ellos y ellos dividirían y destrozarían el país. Vamos a las elecciones, ¡daremos la vuelta al país!

Hoy en día, se escuchan amenazas a las familias de los militares, a los funcionarios públicos, a todos los que han estado al lado de Lukashenko. Les advierto: ¡juegan con fuego! ¡Soldados, funcionarios, trabajadores, campesinos, médicos, maestros, nuestra intelectualidad son capaces de defenderse (y proteger) y a sus familias!

Les pido a ustedes ahora: ¡no toquen a los maestros, necesitan prepararse para la escuela! ¡No toquen a los médicos, no deben venir de las "zonas rojas" (COVID-19 aún no ha ido a ningún lado)a ningún lado y poner excusas! ¡No toquen a los periodistas de los medios estatales y sus familias! Qué dios no permita que suceda algo, ¡responden por completo!

¡Cálmense, no empujen a la gente a una confrontación violenta! No deshonres al país: pacífico, próspero y tranquilo, ¡que todo el mundo envidiaba! Por eso, no tenemos amigos, seguidores. Todos quieren que nos arrodillemos. ¡Nosotros nunca arrodillaremos!

Pero soy realista. Escúchenme: no nos darán una vida tranquila. Incluso si ellos (opositores al gobierno actual y al país. - nota de BelTA) se calman ahora, después de un tiempo saldrán arrastrándose como ratas de sus agujeros. Ya están controlados por extraños, titiriteros. Ven las fronteras occidentales de nuestra Bielorrusia aquí, cerca de Minsk, como en 1939, y no cerca de Brest. ¡Esto no sucederá! ¡Todos nos convertiremos en la Fortaleza de Brest! ¡No abandonaremos el país! ¡Bielorrusos, piensen con su propia cabeza antes de que sea demasiado tarde hoy! O mañana otros pensarán por nosotros. ¡Este es el valor del hecho de que vinieran a apoyar no solo a mí, sino también a proteger al país! No se arrepientan de este tiempo que han pasado para venir aquí, ¡al centro de Minsk!

Queridos amigos, el valor de esta acción también es (que me inspira) que con esto demostraron quién es el dueño de la casa! Escuchamos sus voces, entendemos que esto es una minoría. Pero ellos también deben tener en cuenta la opinión de la inmensa mayoría, ¡nuestra opinión!

Ellos (opositores al actual gobierno. - nota BelTA) me gritan: "¡Vete!" ¡No hay problema! Escuchen, queridos míos, no estoy aquí porque tengo un fuerte control sobre el poder. Un cuarto de siglo, he entregado toda mi juventud y los mejores años para servirles a ustedes y a nuestra Patria.

¡No hay problema! Los presidentes van y vienen. El OMON se marchará, disolveremos el ejército y volveremos a sentarnos en la plaza ... ¿A qué y a quién esperaremos aquí? ¿A quién alimentaremos mañana? Para liberar a criminales y bandidos ... ¡No hay duda! Pero nos matarán y estafarán a nosotros y a nuestros hijos. ¡Recuerda esto! Están luchando por el poder.

Ya hemos pasado por esto. Algunos no lo han visto, otros lo han olvidado. ¿Para qué repetir? ¡Les recuerdo! ¡No se puede repetirlo! ¡Deténganse, no maten su futuro, el futuro de sus hijos con sus propias manos!

Somos un bocado sabroso para ellos (oponentes de un estado bielorruso tranquilo y pacífico. Nota de BelTA), pero un pedacito. Comen y no se ahogan. ¡Piensen! Ha llegado el momento, ustedes deciden. Me gustaría preguntarles: ¿qué les pasa, bielorrusos? ¡Han querido "liudzmi zvatstsa/ llamarse gente (una frase de un poeta bielorruso – nota)" durante siglos! Y recuerden: arruinen, no a Lukashenka, arruinen al primer presidente, ¡este será el comienzo de su fin! Siempre, como en Ucrania y otros países, se arrodillarán y rezarán a alguien desconocido.

Y recuerden, les hago un llamamiento (opositores a las autoridades. – nota de BelTA), y ustedes se asegurarán de que ellos no enciendan este fuego, porque, como enseña la historia, nunca se puede construir un futuro sobre las cenizas. Seréis mendigos, caminaréis con la mano extendida y pediréis un trozo de pan, que hoy podemos encontrarnos, hacernos crecer. ¡Sabemos cómo hacerlo! No queremos nada de nadie. ¡No queremos entrar en nuestra casa!

Nos ocuparemos de todas las cuestiones. Se lo advertí: las elecciones iban a ser interesantes, y después de las elecciones iba a ser aún más interesante. Como si mirara al agua.

¡Cuidan, cuidan Bielorrusia! ¡Porque ya no nos pertenece, sino a nuestros hijos y nietos! De alguna manera hemos vivido a nuestra manera hasta hoy. ¡¿Y qué les dejamos?! El tiempo es muy serio. Por eso los llamé aquí para que protejan el país, apoyen a las personas que hoy van a la batalla por ustedes, por su futuro.

Tengan en cuenta que ahora ha salido y estigmatizado un montón de basura de todo tipo: Lukashenko es así, tiene dinero en alguna parte, tiene en casa ... En algún lugar me enfermé, en algún lugar ya morí ... ¡Pero estoy vivo y viviré!

Y recuerda, nunca les traicioné, ¡nunca! ¡Y nunca les traicionaré!

Repito una vez más: muchas gracias por demostrar que son los dueños; desde Bragin, Volkovysk, Mogilev y Vitebsk, son los amos de este país y de esta capital. Ellos (opositores al actual gobierno. - nota BelTA) recordarán durante mucho tiempo que nos hemos reunido aquí. ¡Muchas gracias! ¡Estoy arrodillado ante ustedes por primera vez en mi vida! ¡Se lo merecen!

¡Gracias, campesinos, gracias por dejar hoy su trabajo y venir aquí! Trabajaremos mañana y terminaremos de cosechar.

¡Gracias trabajadores! No entreguen sus fábricas a nadie, no renuncien a los trabajos, porque entonces no volverán a ellas, allí no funcionará nada, nunca reconstruirán el país.

¡Gracias veteranos! ¡Por su apoyo, por apoyarme siempre!

¡Gracias, soldados de nuestro ejército! Por paz y tranquilidad.

¡Gracias!