Rosa... de Cuba siempre

Conversando sobre el “mundo en red”, mi vecino Camilo Perez Pérez, ese buen integrante del equipo dedicado a los deportes en la televisión, me preguntó que sabía de Rosita.

Así sin apellidos, yo supe que se trataba de La Fornés que en los últimos tiempos vivió en Miami con su única hija y allí había sido ingresada varias veces por insuficiencias respiratorias.

Camilo me dijo que viendo hace poco por la TV "Se permuta", pensó que era buena actriz ¿por qué entonces no hizo más cine? La respuesta forma parte de una larga historia en la que el ICAIC no admitía actores y actrices de la TV, porque tenía sus propios elencos. En eso hay algo de verdad, pero …existieron prejuicios. Y Rosita no fue una excepción. Con elegancia dio buenas bofetadas en los años ochenta, cuando protagonizó "Papeles secundarios", un excelente filme de Orlando Rojas.

Otro buen amigo, el estelar conductor Marino Luzardo me contó:

“La conocí como todos los cubanos, por televisión. Cuál no sería mi sorpresa cuando teniendo 10 u 11 años de edad mi familia alquilara una casa en la playa junto a la suya en Boca Ciega. Ahí supe el verdadero significado de lo que era parar el tráfico. Al cruzar la avenida con su trusa roja y sus trenzas las guaguas paraban, los autos pitaban y ella respondía con una sonrisa con la intención de hacerle ver a todos que exageraban, porque ella era una simple mortal.

También me tildó de exagerado cuando ante el espejo del estudio 11 le dije: "Rosa no se arregle mas, no lo necesita, está bella" y se volvió hacia mi para decirme "yo nunca he sido bella, pero siempre he sabido arreglarme, por ejemplo, esto lo hago para resaltar mis ojos porque son muy pequeños con relación al tamaño de mi boca y lo que busco es cierta simetría". En esa misma oportunidad antes de entrevistarla me confesó que no había dormido bien, porque se sintió mal, pero no podía faltar al programa por respeto a mí y a los televidentes.

Cierto día llegue a mi casa y tenía su voz en mi contestador solicitando que la llamara. Al preguntarle en que la podía ayudar me dijo: "dime tú a mi, supe que tu mamá esta malita, no te vi en el programa y me preocupé", tuve que tragar en seco para poder responder.

Luego compartimos con ella en su cumpleaños 90. La última vez que nos vimos fue cuando le celebramos sus 96 en el GTH, al día siguiente hablamos por teléfono y me confesó que estaba muy inconforme porque la emoción le impidió salir a saludar a su público, sentía que le había fallado a su gente. Con esa sencillez que distingue a los grandes se robó el corazón de varias generaciones de cubanos, quienes pueden sentirse afortunados y orgullosos, de haberla visto brillar, y en cada aparición regalarnos la fragancia más exquisita de una verdadera Rosa.”