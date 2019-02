Pompeo y Rubio, los mesías de la agresión a Venezuela

Como gallinas sacadas andan desde hace días Mike Pompeo y Marco Rubio. El mismo duo que se unió para orquestar la trama de los “ataques sónicos” en Cuba, ahora se conjugan para lanzar andanadas de amenazas contra el gobierno de Venezuela. Declaraciones y tuits, tuits y declaraciones de estos dos personajes se suceden sin parar en las últimas jornadas. “Las horas de Maduro están contadas”, es el slogan favorito de estos mesías imperiales.

Frustrados por el fracaso de la orquestada provocación del sábado 23 cloquean sin cesar. “Todas las opciones están sobre la mesa. Vamos a hacer las cosas que son necesarias para asegurar (…) que la democracia se impone y que hay un futuro más brillante para el pueblo de Venezuela”, sostuvo Pompeo en una entrevista en la cadena Fox, al ser preguntado por la posibilidad de una intervención militar.

“Vamos a tomar medidas. Hay más sanciones que se pueden aplicar, más asistencia humanitaria que creo que podemos ofrecer”, dijo el jefe de la diplomacia estadounidense (¿o sigue siendo el de la CIA?), posteriormente en otra entrevista con la cadena CNN.

En su cuenta de Twitter, mientras tanto, Pompeo ofreció un solo de bilis contra el gobierno de Nicolás Maduro:

The U.S. will take action against those who oppose the peaceful restoration of democracy in #Venezuela. Now is the time to act in support of the needs of the desperate Venezuelan people. We stand in solidarity with those continuing their struggle for freedom. #EstamosUnidosVE pic.twitter.com/XfLEsyT6Rj

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) 24 de febrero de 2019