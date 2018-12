Usar Twitter es un desafío de dimensiones por descubrir

Desde el anuncio y luego la entrada de nuestro presidente Miguel Díaz-Canel a Twitter, se activó en mí el pensamiento racional y emocional, el vertical y el lateral y la idea de escribir para Cubadebate un artículo de opinión que pudiese ser de utilidad para que las redes sociales se tomen como herramienta de lucha por el futuro mejor que necesitamos construir con todos y para el bien de todos. Y ahora que acabo de leer un tuit-ya está castellanizado- debutante de Abel Prieto, importante intelectual cubano de la cultura y de las ideas; entonces tomé la decisión de escribirlo.

La extensión exagerada de un escrito en Internet, como regla conduce al abandono precoz de la lectura; por tanto en algunos aspectos me limitaré a titulares que podría abrir para quienes lo deseen. El llamado microblogin comenzó con un máximo de 140 caracteres y luego duplicó.

Por otra parte me enfocaré principalmente en y para Cuba, en lo que andamos de principiantes en estos empeños.

Sin pretender dar una clase, comparto las esencias de lo que los dueños de la plataforma TWITTER establecen.

Reglas de Twitter

Creemos que todos deben tener la posibilidad de generar y compartir ideas e información al instante, sin ningún tipo de obstáculos. A fin de proteger la seguridad y la experiencia de los usuarios en Twitter, hemos establecido algunos límites en cuanto al tipo de contenido y los comportamientos tolerados. Estos límites se estipulan a continuación, en las Reglas de Twitter.

Todas las personas que accedan a los servicios de Twitter, o los utilicen, deben respetar las políticas estipuladas en las Reglas de Twitter. Si no lo hacen, Twitter puede tomar una o más de las siguientes medidas para asegurar su cumplimiento:

solicitar que elimines el contenido prohibido como condición para seguir creando publicaciones nuevas e interactuando con otros usuarios de Twitter;

limitar de forma temporal tu capacidad de crear publicaciones o interactuar con otros usuarios de Twitter;

solicitar que verifiques la titularidad de tu cuenta con un número de teléfono o una dirección de correo electrónico; o

suspender la(s) cuenta(s) de forma permanente.

Limitaciones del contenido y uso de Twitter

Propiedad intelectual

Violencia gráfica y contenido no apto para menores de edad

Uso ilícito

Distribución de material obtenido mediante hackeo

Publicidad de terceros en contenido de video

Uso indebido de las insignias de Twitter

Uso indebido de nombres de usuario

Comportamiento abusivo

Violencia y daños físicos

Abuso y comportamientos de incitación al odio

Información privada y contenido multimedia de carácter íntimo

Spam y seguridad

Suplantación de identidad

Todas las cuentas que participen en las siguientes actividades pueden quedar temporalmente bloqueadas o suspenderse definitivamente:

Software malicioso/phishing

Cuentas falsas

Spam

Visibilidad del contenido

Cuando una cuenta se está investigando o cuando se detecta que una cuenta comparte contenido que incumple estas Reglas, es posible que se limite la visibilidad de la cuenta o de sus Tweets en diversas secciones de Twitter, incluida la búsqueda. Si deseas obtener más información sobre las situaciones en las que se puede restringir el contenido en Twitter, consulta nuestro artículo de ayuda sobre las reglas y restricciones de la búsqueda de Twitter.

Fin de la cita.

Algunas convicciones sobre las Redes Sociales en Internet que he venido cultivando y compartiendo.

1. Demonizar a las Redes Sociales es la conducta más cómoda y a la vez menos enaltecedora del intelecto humano

2. Las Redes Sociales llegaron para quedarse, es una opción ignorarlas, pero al ignorarlas iniciamos un camino de aislamiento altamente peligroso

3. Estar en las Redes Sociales no asegura la victoria de nuestros propósitos, pero no estar facilita la derrota de los mismos

4. Sin debate culto y cultura del debate las Redes Sociales serán de poco provecho humano

5. Cuando la razón de la fuerza supera a la fuerza de la razón la comunicación se desvanece y el debate sufre

6. Subestimar el conocimiento de la tecnología que sustentan a las Redes Sociales es un comportamiento que empobrece; ser esclavo de ellas nos embrutece.

7. La ciencia de los datos, su generación e interpretación es un pilar demasiado importante para ser insuficientemente tratada y mucho peor para ser ignorada

8. Subestimar otras maneras de comunicarnos es concebir con vocación fetichista a las asistidas por las TICs. Es muy importante el debate televisivo, el radial, el cara a cara en los centros de trabajo, en las escuelas, en la calle, en la familia

9. Analizar y actuar en consecuencia entre la capilaridad del medio de comunicación y el asunto a debatir es de mucha importancia

10. La única manera de impedir que nos capturen y divulguen una información sensible es no publicarla.

Algunas consideraciones y preguntas para el debate

Se ha escrito bastante sobre cómo utilizar Twitter de manera profesional; hay muchas recomendaciones conceptuales y operacionales; en diferentes campos de actuación desde el organizacional lucrativo hasta el personal por puro ejercicio del pensamiento.

Debutar en Twitter es una gran osadía, hacerlo sin una preparación previa es una temeridad.

En el caso de que el debutante sea una persona importante para el destino de un grupo de personas la implicación es sensible; en el caso de que lo sea para toda una nación no deja de ser sensible pero se convierte en muy relevante.

Considero que la decisión y estímulo a que se vayan sumando otros dirigentes gubernamentales y personalidades científicas es un aporte a que nuestra Revolución continúe en el combate por no detenerse, algo que en estos tiempos detenerse significaría retroceder.

Algunas preguntas para el debate

1. ¿Es Twitter una entidad verdaderamente democrática?

2. ¿Quiénes aplican las reglas establecidas en Twitter?

3. ¿Quién modera los comentarios y respuestas que los tuiteadores escriben?

4. ¿Cómo interpretar la capacidad y decisión del autor de un tuit de bloquear a determinados tuiteadores?

5. ¿Cómo interpretar a los tuiteadores que se basan en la ofensa al otro en lugar de hacerlo cuestionamiento del pensamiento del otro?

Ustedes seguramente podrán incorporar nuevas y buenas preguntas.

Quedan muchas cosas por decir, pero debo ser consecuente con mi tesis que más de 1300 palabras inician el camino del abandono de la lectura.

Como siempre planteo es el debate culto el que enriquece el pensamiento, así que espero por vuestros comentarios.