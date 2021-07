Castillo alista gabinete ministerial para asumir presidencia de Perú

El virtual presidente electo de Perú, Pedro Castillo, anunció hoy domingo que tiene seleccionados a los integrantes de su gabinete ministerial, aunque declinó adelantar los nombres.

"Ya tenemos personas idóneas y lo vamos a decir en su momento, quiero agradecer a las personas que se han comprometido", declaró Castillo.

Agregó que no se trata solo de un gabinete, sino de un equipo de trabajo, sin dar más detalles.

Castillo ganó a la neoliberal Keiko Fujimori el balotaje del 6 de junio pasado y aguarda que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) lo proclame presidente electo tras descartar, por falta de pruebas, alegaciones de fraude de la postulante derrotada.

Se refirió de otro lado a su anuncio de que el 28 de julio, en el acto de juramentación como presidente, planteará al nuevo Parlamento, en el cual no tiene mayoría, que ponga en agenda la proyectada asamblea constituyente que promovió en su campaña electoral.

Si el pueblo necesita que se haga, debemos sincerarnos ante el pueblo y añadió que respetará la constitución vigente, aprobada en 1993 y de esencia neoliberal y "lo que se plantea es lo que pide la población".

El maestro rural dijo esperar que el Congreso de la República trabajará en sintonía con el pueblo.

Ratificó su desmentido a la hipótesis de un fiscal, de que su campaña habría recibido fondos producto de sobornos cobrados por funcionarios de la municipalidad de la ciudad centroandina de Huancayo y se declaró dispuesto a ser investigado.

"Por respeto al pueblo me someto a cualquier tipo de investigación en el momento más preciso para que se diga si alguien me ofreció un sol y me dijo ‘Pedro acá está el dinero para tu campaña, esto es para ti'. Eso lo rechazo rotundamente", manifestó.

Añadió que su modesta campaña la hizo el pueblo que en sus giras proselitistas le facilitaba alimentación y alojamiento, de lo que es testigo la prensa, y manifestó que rechaza y condena las afirmaciones del Ministerio Público.

"Si hay que deslindar con la corrupción, pues hay que hacerlo. A mí me daría vergüenza que parte de mi entorno reciba migajas porque estamos aquí por el Perú, por la patria", añadió.

(Tomado de Prensa Latina)