Xiaomi dice que ahora puede cargar completamente un teléfono en ocho minutos a 200W (+Video)

Xiaomi ha hecho pública su última demostración de tecnología de carga rápida y, en consecuencia, está reclamando los nuevos récords mundiales de velocidades de carga inalámbrica y por cable.

Al usar un Mi 11 Pro modificado con una batería de 4.000 mAh, Xiaomi dice que puede cargar completamente el teléfono en 8 minutos con un sistema “HyperCharge” cableado de 200W, o en 15 minutos con una carga inalámbrica de 120 W.

Las velocidades de carga son un campo de batalla frecuente para las empresas chinas de teléfonos inteligentes, que a menudo publican demostraciones de avances que pueden aparecer o no en los productos finales. Hace dos años, por ejemplo, Xiaomi anunció un sistema de 100 vatios que podía cargar una batería de 4.000 mAh en 17 minutos, mientras que el Mi 10 Ultra del año pasado se llenó en 23 minutos a 120 vatios, aunque tenía una batería más grande de 4.500 mAh.

Oppo es otro líder en este campo, con su tecnología VOOC formando la base de los sistemas de carga rápida Dash y Warp de OnePlus. El año pasado demostró un sistema de 125W de 4,000mAh en 20 minutos, aunque eso fue más de un año después del anuncio supuestamente más rápido de 100W de Xiaomi, y el excelente buque insignia actual Find X3 Pro se carga a “solo” 65W.

El progreso siempre es bienvenido, y la idea de poder cargar completamente un teléfono en ocho minutos es ciertamente atractiva. Sin embargo, vale la pena señalar que estos sistemas de carga rápida siempre requieren cargadores y cables patentados, por lo que se usarán principalmente en el hogar en lugar de en las situaciones de emergencia donde podrían ser más útiles.

En última instancia, la capacidad de cualquier teléfono para pasar el día con su propia carga seguirá siendo el factor más importante durante un tiempo.

Charge up to 100% in just 8 minutes using wired charging and 15 minutes wirelessly! #XiaomiHyperCharge

Too good to be true? Check out the timer yourself! #InnovationForEveryone pic.twitter.com/muBTPkRchl

— Xiaomi (@Xiaomi) May 31, 2021