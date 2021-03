Copa del Mundo de Espada: Yunior Reytor firma lo mejor por Cuba

Aunque no logró ir más allá de la ronda de los 64 mejores, el espadista cubano Yunior Reytor firmó la mejor actuación de la esgrima antillana durante la Copa del Mundo de Espada. En esa lid, una de las últimas oportunidades para sumar puntos antes del torneo preolímpico de América, también estuvo Yamilka Rodríguez, pero quedó a las puertas de la fase decisiva pactada para este domingo.

Reytor, posicionado en el lugar 40 del escalafón planetario, consiguió su inclusión en el cuadro principal de competencia integrado por los 32 primeros puestos del ranking y los 32 esgrimistas que consiguieron su boleto en las rondas previas. En esas fases de clasificación compitieron 178 atletas en busca de incluirse en la próxima ronda.

En la fase decisiva de este domingo el antillano no logró ir más allá de su primera salida y cayó por un margen mínimo de 15-14 ante el francés Yannick Borel, quinto preclasificado del torneo, campeón olímpico en la prueba por equipos en Río 2016 y séptimo lugar en el torneo individual de Londres 2012.

Yunior Reytor se había incluido en esa instancia tras acumular tres éxitos en sus seis presentaciones durante la fase de grupos. Con ese resultado accedió a las rondas de eliminación directa, una etapa donde comenzó con éxito de 15-11 ante el austriaco Alexander Biro. Más tarde derrotó 15-7 al japonés Yohito Masuda y con ese triunfo aseguró una ubicación entre los 32 mejores espadachines de la justa.

Mientras tanto, por Cuba también compitió Yamilka Rodríguez, pero no quedó a un paso de acceder la ronda de las 64 mejores. La antillana, ubicada en el puesto 125 del ranking mundial y la principal figura de la espada femenina en el país, terminó con balance de tres victorias e igual cantidad de reveses en la ronda de grupos y así avanzó a la eliminación directa.

En esa instancia resultó bye en la primera fase y luego venció con marcador de 13-12 a la italiana Roberta Marzani. Sin embargo, en su siguiente presentación cayó ante la checa Veronika Bieleszova por 15 toques a once y no pudo incluirse en el cuadro principal de la justa. No obstante, al igual que Reytor la criolla también cumplió su objetivo de acumular puntos de cara al preolímpico continental del próximo mes en Panamá.

Ambos espadachines encabezarán a las escuadras cubanas que buscarán en ese torneo alguno de los boletos en disputa. Para ello están obligados a ganar en sus respectivas armas. La esgrima criolla estuvo representada en Río de Janeiro 2016 solamente con el sablista Yoendry Iriarte, ubicado en el puesto 32º tras caer en primera ronda ante el favorito sudcoreano Junghwan Kim.