Conozca los nominados a los premios Oscar 2021

La Academia de Cine de Hollywood en Estados Unidos anunció este lunes la lista de nominados para la edición 93 de los Premios Oscar en sus más de 20 categorías en competencia.

La gala de este año, prevista para el venidero 25 de abril en el teatro Kodak, de la ciudad de Los Ángeles, reconocerá la mejor película, director, actriz, actor, filme extranjero y otros apartados, tras un periodo caracterizado por el impacto negativo de la pandemia de la COVID-19 en el denominado séptimo arte.

En esta ocasión, el servicio de streaming Netflix Inc obtuvo 35 nominaciones, incluidas Mank, The Trial of the Chicago 7 y Ma Rainey’s Black Bottom.

En 2020, justo antes de la pandemia, la triunfadora fue la surcoreana Parásitos, de Bong Joon-ho, que se convirtió en la primera película en lengua no inglesa en ganar el Oscar principal.

Candidaturas

Mejor película

El padre

Judas y el mesías negro

Mank

Minari

Nomadland

Una joven prometedora

Sound of Metal

El juicio de los 7 de Chicago

Mejor dirección

Thomas Vinterberg, por Otra ronda

David Fincher, por El juicio de los 7 de Chicago

Lee Isaac Chung, por Minari

Chloé Zhao, por Nomadland

Emerald Fennell, por Una joven prometedora

Mejor actor principal

Riz Ahmed, por Sound of Metal

Chadwick Boseman, por La madre del blues

Anthony Hopkins, por El padre

Gary Oldman, por Mank

Steven Yeun, por Minari

Mejor actriz principal

Viola Davis, por La madre del blues

Andra Day, por The United States vs Billie Holiday

Vanessa Kirby, por Fragmentos de una mujer

Frances McDormand, por Nomadland

Carey Mulligan, por Hermosa venganza

Mejor actor de reparto

Sacha Baron Cohen, por El juicio de los 7 de chicago

Daniel Kaluuya, por Judas y el mesías negro

Leslie Odom, Jr, por Una noche en Miami

Paul Raci, por Sound of metal

Lakeith Stanfield, por Judas y el mesías negro

Mejor actriz de reparto

Maria Bakalova, por Borat 2

Glenn Close, por Elegía rural

Olivia Colman, por El padre

Yuh-Jung Young, Minari

Mejor película internacional

Otra ronda

Better Days

Collective

The Man Who Sold His Skin

Quo vadis, Aida?

Mejor largometraje de animación

Onward

Over the moon

Granjaguedon: Vuelve la oveja Shaun

Soul

Wolfwalkers

Mejor guion original

Judas y el mesías negro

Minari

Una joven prometedora

The Sound of Metal

El juicio de los 7 de Chicago

Mejor guion adaptado

Borat 2

El Padre

Una noche en Miami

Tigre blanco

Mejor largometraje documental

Collective

Campamento Extraordinario

El agente topo

Mi maestro el pulpo

Time

Mejor diseño de producción

El Padre

La madre del blues

Mank

Noticias del gran mundo

Tenet

Mejor diseño de vestuario

Alexandra Byrne, por Ema

Ann Roth, por La madre del blues

Trish Summerville, por Mank

Bina Daigeler, por Mulán

Massimo Cantini Parrini, por Pinocho

Mejor sonido

Greyhound: Enemigos bajo el mar

Mank

Mank Noticias del gran mundo

Soul

Sound of metal

Mejor fotografía

El juicio de los 7 de Chicago

Sound of metal

Una joven prometedora

El Padre

Judas y el mesías negro

Mank

Minari

Nomadland

Mejor banda sonora

Da 5 Bloods

Mank

Minari

Noticias del gran mundo

Mejor canción

Judas y el mesías negro

El juicio de los 7 de Chicago

Eurovisión

La vida ante sí

Una noche en Miami

Mejor montaje

El Padre

Nomadland

Una joven prometedora

Sound of metal

El juicio de los 7 de Chicago

Mejores efectos visuales

Love and monsters

Cielo de medianoche

Mulán

Iván el magnífico

Tenet

Mejor maquillaje y peluquería

Emma

Hillbilly, una elegía rural

La madre del blues

Mank

Pinocchio

Mejor corto de ficción

Feeling Through

The Letter Room

The Present

Two Distant Strangers

White Eye

Mejor corto de animación

Burrow

Genius Loci

Si algo me pasa te amo

Opera

Yes-people

Mejor corto documental

Colette

A concerto is a conversation

Do not split

Hunger Ward

A love song for Latasha

(Con información de Prensa Latina)