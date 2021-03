Avistan una morsa gigante en Irlanda que pudo haber llegado dormida sobre un iceberg (+ Video)

Una morsa gigante fue avistada este fin de semana en rocas de la isla de Valentia, en la costa occidental de Irlanda, unas latitudes demasiado lejanas para esta especie ártica.

El gran mamífero marino llamó la atención del isleño Alan Houlihan y de su hija Muireann, de cinco años, mientras caminaban este domingo por una playa de la isla de Kerry.

Houlihan envió imágenes de la morsa al Grupo de Ballenas y Delfines Irlandeses (IWDG), que estima que se trata de un adulto joven, si bien apunta que no es posible determinar su género, ya que tanto los machos como las hembras tienen colmillos. La organización indica en las redes sociales que se trata del tercer avistamiento validado de una morsa en Irlanda desde 1999.

Asimismo, pide a las personas “que tengan la suerte” de ver al animal que “observen a este viajero descarriado desde una distancia segura y le den el espacio que necesita”.

Por su parte, Kevin Flannery, director del acuario local Dingle Oceanworld, sugiere que es “el primer avistamiento confirmado de una morsa” por la zona. En su opinión, la morsa pudo llegar hasta el lugar desde el Ártico tras haberse quedado dormida sobre un iceberg.

IWDG confirmed a Walrus sighting from Valentia. Co. Kerry earlier today. We would like to thank Alan Houlihan Who reported this sighting to us today March 14th 2021 from west of Knightstown, Valentia Island, Co. Kerry. pic.twitter.com/YxawS9Q4z2

— Irish Whale and Dolphin Group (@IWDGnews) March 14, 2021