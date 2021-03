Secuestro y asesinato de una joven por un policía conmociona a Reino Unido

Este fin de semana, autoridades de Londres se enfrentaron con dolientes y manifestantes después de que más de 1000 personas se reunieran para exigir justicia por el asesinato de Sarah Everard, de 33 años, horas después de que el oficial de policía acusado de su asesinato compareciera ante el tribunal. El caso conmociona a Reino Unido por secuestro y asesinato.

La desaparición de Sarah Everard mientras caminaba a casa la noche del 3 de marzo había provocado una ola de relatos de mujeres sobre los peligros de caminar solas por las calles por la noche, y consternación por el fracaso de la policía y la sociedad en general para abordar esto.

El sábado temprano, un memorial improvisado con flores y velas apareció alrededor del quiosco de música en Clapham Common en el suroeste de Londres, cerca de donde Everard fue vista con vida por última vez.

Kate, la duquesa británica de Cambridge, fue una de las personas que presentaron sus respetos. Un funcionario del palacio dijo que Kate “recuerda cómo era caminar por Londres por la noche antes de casarse”.

Our reporter @NewsFrenchTony recorded this footage from Sarah Everard's vigil at Clapham common pic.twitter.com/IhKzJqo7G5

— Luke O'Reilly (@LucRaghallaigh) March 13, 2021