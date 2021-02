Serán entregados hoy los Globos de Oro en medio de polémicas

Este domingo tendrá lugar la entrega oficial del premio Globos de Oro, el cual vive su edición 78 y marca la apertura de una temporada de lauros.

El actual capítulo del galardón ha debido lidiar con los efectos de la pandemia de la COVID-19, además de las continuas demandas donde la falta de diversidad en el grupo decisor de la prensa especializada y el tráfico de influencias centran las críticas.

Objeto de esa polémica ha sido la lista de nominados, que realiza la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood. Y lo es tanto por ausencias notables, como por las inclusiones que el público seguidor de este evento no esperaba.

Una carta circulada recientemente daba fe del descontento de muchos, debido a la limitante de no ampliarse el cupo para ingresar al grupo de 90 periodistas a cargo de las nominaciones; grupo donde, por demás, no hay ninguna silla actualmente para un representante afroamericano. Este es un argumento de peso en la misiva que se hizo pública y logró reunir decenas de firmas denunciando la falta de diversidad en ese selecto equipo.

¿Qué cintas optan por los Globos de Oro este año?: Nomadland, The Queen's Gambit, Ozark, The Crown, El juicio de los 7 de Chicago, Mank, One Night in Miami, News of the World y también The Father.

Momento emotivo será el otorgamiento de los premios Carol Burnett y el honorífico Cecil B. DeMille a los estadounidenses Norman Lear y Jane Fonda, respectivamente. Norman es escritor y productor de amplio trayecto en la pantalla chica, en tanto Jane destaca como actriz con una rica cosecha de lauros por su desempeño en distintos papeles.

Nueva York y Los Ángeles servirán como sedes de la ceremonia anual de la cita, que llega dos meses después de la fecha habitual y deja las alfombras y luces listas para que, en abril próximo, acaparen la atención los Premios Oscar.

(Con información de Prensa Latina)