Gatos y Bernie Sanders llegan a Marte con una entretenida función lanzada por la NASA (+ Fotos)

Con motivo del aterrizaje del róver Perseverance en Marte, la NASA puso a disposición de los internautas un curioso generador de imágenes que permite sentirse como un explorador de ese planeta. No podemos llevarte a Marte (¡todavía!), pero podemos traer el planeta rojo hasta ti, indica la agencia espacial.

En el sitio web mars.nasa.gov, los usuarios pueden subir la foto que deseen y elegir entre varios fondos disponibles, como paisajes marcianos, el róver, el cohete Atlas V o el centro de control de la misión. A continuación, pueden descargar y guardar la imagen resultante y compartirla en las redes usando el hashtag #CountdownToMars.

Los usuarios han acogido con entusiasmo la propuesta, llenando las redes con sus divertidos collages, protagonizados no solo y no tanto por ellos mismos sino, cómo no, por sus mascotas.

Tampoco podía faltar la ya icónica imagen del senador estadounidense Bernie Sanders, transportado en su silla plegable desde la toma de posesión del presidente Joe Biden directo a la superficie marciana.

Ingenuity, the Mars Helicopter I carry, is working as expected. I’m currently charging it, but once I set it down, it’ll rely solely on its solar panels. If it survives the brutally cold Martian nights, the team will attempt flight. https://t.co/8pksN06ZwP #CountdownToMars pic.twitter.com/80kEoww0QU

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 20, 2021