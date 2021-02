Citibank pierde 500 millones de dólares en transferencia accidental

El grupo bancario Citibank recibió un golpe millonario tras la decisión judicial que le impidió recuperar unos 500 millones de dólares por parte de diez firmas asesoras de inversiones de la empresa de cosméticos Revlon.

La multinacional bancaria había transferido por error cerca de 900 millones de dólares a los prestamistas de Revlon, una parte de ellos devolvió los montos correspondientes a las emisiones de Citi, sin embargo, las firmas mencionadas no accedieron a ello por considerar que coincidía con la suma equivalente “al centavo” que debían recibir de sus arcas.

La equivocación tuvo lugar en el momento en que el grupo bancario debía enviar unos 8 000 000 por concepto de pagos de intereses, en calidad de agente de préstamos de la compañía cosmética. En lugar de esa suma depositó indistintamente en las cuentas de los acreedores cerca de 100 veces el monto inicial, incluidos 175 millones concernientes a un fondo de cobertura.

Como uno de los “mayores errores en la historia bancaria” catalogó el juez que dictó sentencia en este caso, Jesse M. Furman del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Manhattan. El letrado justificó su decisión en el hecho de que los beneficiados con el error, creyesen que se trataba ciertamente de un pago intencional.

Ese argumento es, prácticamente, la excepción de la regla que la ley suele aplicar ante estos equívocos: lo normal es que se castigue a quienes se benefician de una transferencia realizada accidentalmente y no retornan esos depósitos, pero si el juez considera que está en presencia de “defensa de despido por valor”, bajo la cual si el favorecido tiene derecho al dinero y no sabía que se transfirió erróneamente, puede quedarse con los fondos. He ahí el argumento que le costó cerca de 500 000 000 a Citibank.