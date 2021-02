Cimafunk estrena video “La papa” en redes sociales (+ Video)

Cimafunk has estrenado este viernes en plataformas virtuales el video de la canción La papa, un tema que aparece en su más reciente disco, Cun Cun Prá y que es fruto de la alianza con la cantante cubana Diana Fuentes.

“La Papa está servida”, anunció el músico desde su perfil en la red social Facebook. Agradeció la colaboración de Fuentes y del equipo de trabajo que intervino en la producción del audiovisual.

El nuevo tema ofrece una mezcla de sonidos antiguos y modernos, lo cual se refleja en las imágenes del videoclip, que proponen un recorrido por diferentes etapas a través de la ropa, el peinado y el ambiente.

“Yo quería que el clip tuviera una onda fresca y moderna y al mismo tiempo retro. Pantalones campana, trenzas, la bola de discoteca y todo lo demás, pero, por supuesto, La papa delante y en el centro”, dijo Cimafunk sobre el audiovisual, que puede ser apreciado en YouTube.

El disco, estrenado en los últimos días de 2020, incluye cinco temas junto a importantes leyendas y estrellas pop de la isla y México, así como exponentes del funk de Nueva Orleans, Estados Unidos.

Diseñada para sacudir la melancolía de la cuarentena e instar al movimiento en la nueva normalidad, el disco Cun Cun Prá tiene como tema central la canción homónima, que ofrece una fusión de sabor caribeño con ritmos africanos, funk y disco.

Tras su estreno, el sencillo Cun Cun Prá se posicionó en el top de las listas de reproducción latinas y constituyó todo un fenómeno en las redes sociales de todo el mundo, a partir del reto #challengecuncunpra.

En una nota de prensa, Cimafunk apunta que la placa brinda una mezcla de sonoridades y de calor de verano que transmite el mensaje de divertirse, de la mano de un grupo de mujeres talentosas y artistas increíbles, componiendo, grabando y filmando vídeos.

Entre los temas figuran, además, una versión R&B de Parar el tiempo, con la mexicana Salma; El potaje, con Omara Portuondo, Chucho Valdés, Pancho Amat y la Orquesta Aragón, así como el single Caliente, que une la creatividad de Nueva Orleans y La Habana con Tarriona “Tank” Ball, de Tank and the Bangas, y The Soul Rebels.

Liderada por Erick Iglesias, la banda produjo este año temas como El buey cansao, Lean on Me, Al otro lado del río, Azúcar pa' tu café y Caliente en el frío, así como la serie animada Cimafunk en la casa, que ofrece diversos gifs basados en la rutina de Iglesias durante la cuarentena.

(Con información de Prensa Latina)