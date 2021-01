Alex Díaz Hernández: Una buena décima es un jonrón de…

No siempre el hijo de gato caza ratón, pero en el caso de Alex Díaz Hernández, desde que apenas levantaba dos cuartas del piso seguía los pasos de su padre Alexis Díaz Pimienta. Lo conocí con short de escuela primaria, un poco tímido hasta que no entraba al ruedo la décima. Alexis y toda la familia lo alentaban y lograron que el adn del repentismo fructificara en aquel terreno fértil.

Alex ha llegado más lejos que su padre a esa misma edad. Muchas cosas han influido y una importante es toparse con Leidys Hernández Lima, que lo complementa y empuja. Oralitura Habana y Decimalex son hijos de ambos y vendrán más.

Gracias a los Pimienta se lo que es la realidad de un guateque y una controversia, pero discrepo de ellos: para mí un tú a tú entre repentistas es como un jonrón de Kindelán… y sí, también, como un golazo de Messi. Si no están de acuerdo, respóndanme con una décima, al estilo Pimienta, mientras aquí los dejo:

- ¿Recuerdas la primera vez que te paraste en un escenario?

- No, pero sí recuerdo que participé muy pequeño en una tribuna antiimperialista con mi padre, cuando subí al escenario y levanté la vista el tiempo se me paró en seco, miles de cabezas delante de mí, esa impresión no se me quita de la mente. También recuerdo otros momentos de pequeño, en teatros, en Limonar, Matanzas (donde estudié repentismo), en la escuela, y en el festival de Villanueva de Tapia en España.

- ¿Qué recitaste?

- Las primeras décimas fueron muy diversas, dependiendo del tema. Por supuesto que aprendí a cantar décimas antes que a improvisar. Décimas que me hacía mi padre o décimas clásicas de muchos repentistas cubanos. Las primeras improvisaciones venían como un juego, juego que partía de las escuelas de repentismo, del Método Pimienta, que es muy lúdico.

- ¿Cuándo te enfrentaste a un micrófono? ¿Y a una cámara?

- Yo he vivido siempre cerca de los micrófonos. Puedo decir que es como otra parte de mi cuerpo. Desde que tengo consciencia los micrófonos me acompañan, tanto como artista como de acompañante de mi padre a cualquier espectáculo. Actualmente mi collar es un micrófono, imagínate el significado que tiene para mí.

- ¿Qué le aportas a Leidys? ¿Y ella a ti?

- Leidys es una de las mejores ganancias de Decimalex y también de mi carrera profesional, tanto en Decimalex como en Oralitura Habana. En el caso de Decimalex, el programa es un reflejo de nuestra vida real, desde que nos conocimos ella fue descubriendo de mi mano el mundo de la décima oral improvisada, del repentismo. Se fue fascinando y enamorando de lo que encontraba. Entonces, esta segunda temporada de Decimalex lo que hacemos es mostrar eso a los televidentes. Que descubran con Leidys y de mi mano la décima cubana, desde su verdadera esencia, con todas sus ganancias y problemas.

Leidys me ha aportado su inteligencia, sus ganas de hacer y de descubrir, su talento. Me ha enseñado a ser periodista, desde mi perspectiva, me ha obligado a aprender a grabar videos, hacer fotos, editar con Adobe premier y muchas otras locuras. Nuestra vida es un eterno proyecto.

- ¿Qué significo tu experiencia en Al mediodía?

- Al mediodía ha sido uno de mis mayores retos profesionales. Crear contenido para uno de los programas más populares de Cuba es complejo. Viví la presión de las críticas, de la carga de entregar el material contra reloj.

Fueron las Cibercontroversias Televisivas, el Ping pong poético, A redondillazo Limpio y A dos manos, tres proyectos totalmente distintos, pero con el mismo objetivo, demostrar que la décima oral improvisada puede convencer a todo tipo de público.

Las anécdotas con todos los proyectos son muchas. Con esto me gradué de camarógrafo, de editor, de director, de guionista, un reto que asumí con la mayor responsabilidad e hice de la mejor manera posible, desde lo intuitivo y con muchos tutoriales de YouTube. Leidys también me apoyó sobre todo con las cámaras.

Al mediodía fue la puerta a la televisión cubana de Oralitura Habana, fue la cara de nuestro proyecto a Cuba y el mundo, fue nuestra graduación.

Le agradecemos al ICRT, a Rafael Pérez Insua, al programa, a su directora Odalys Torres y a su colectivo. También a los muchísimos artistas involucrados en esta locura poética. Vamos por más, porque pensamos volver.

- ¿Por qué Decimalex?

- Decimalex es una saga audiovisual dedicada a la décima y a la improvisación, pero también al Punto cubano, Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Decimalex nació con una primera temporada que conocen solamente los asiduos a YouTube, porque se publicó solo en esa plataforma. Una primera temporada realizada completamente por Leidys y por mí, con una pequeña campaña fotográfica digital y con muchas ganas de hacer cosas y de mostrar el repentismo cubano, tan desconocido y poco estudiado.

Así salimos a la carretera durante un año, persiguiendo guateques, decimistas, clásicos del repentismo vivos. Tenemos la dicha de que logramos entrevistar a Rafael García, un grande de la décima improvisada, que falleció pocos meses después de hablar con nosotros, posiblemente esta sea la única entrevista que le hicieran a ese poeta.

Después de más de 10 programas en YouTube logramos hacer la propuesta al ICRT y fue aprobada y felizmente hoy ya sale al aire por el canal Cubavisión, ahora con un equipo profesional y todas las condiciones para entregar un material a la altura de los televidentes. Decimalex es mi visión del repentismo cubano, es mi manera de contar el fascinante mucho de la décima oral improvisada.

- ¿Cómo seleccionas a los repentistas?

- La selección de los repentistas es de lo más complejo del programa. Intentamos hacer un balance entre jóvenes y consagrados. Es muy importante mostrar que el repentismo tiene muchas caras jóvenes haciendo décimas, jóvenes con mucho talento y que tienen los mismos gustos que cualquier otro joven citadino o urbano. Pero también era importantísimo mostrar a los grandes repentistas de país, repentistas que tristemente no tienen la promoción adecuada, que los conocen solamente los seguidores más fieles de los versos octosilábicos. Los repentistas cubanos son considerados por sus homólogos del mundo unos genios del verso oral improvisado, sobre todo por su nivel textual, la calidad del contenido poético de sus décimas, improvisadas en cuestiones de segundo. Sin embargo, en Cuba no se tiene noción de ese talento, se olvida, se menosprecia o simplemente no se conoce.

Muchos de estos improvisadores tienen muy poca presencia en los medios de difusión nacionales y Decimalex trata de colocarlos en el lugar que se merecen. Es muy ambicioso decir que tendremos a todos estos decimistas en esta segunda temporada, nos quedaron muchos poetas por visitar, por invitar, pero en 12 programas de 12 minutos incluimos a la mayor cantidad posible. Si tuviéramos la posibilidad de seguir en la televisión con otras temporadas seguro tendremos a otros grandes de la décima cubana.

Es ganancia también de Decimalex , que vinculamos a todos estos improvisadores con artistas de otros géneros, trovadores, raperos, freestylers, escritores de poesía y más sorpresas.

- ¿Están todas las regiones del país?

- Esta segunda temporada estuvo matizada por el Coronavirus y eso los hizo reducir el "viaje por Cuba en versos", que es nuestro slogan. Tratando de cumplir con las medidas sanitarias solo pudimos ir a Mayabeque, Matanzas y por supuesto La Habana. Nos faltan muchas provincias por visitar, donde existen grandes historias para contar sobre la décima en Cuba. Queda también para una futura tercera temporada, sin COVID.

- ¿Y Alexis siempre está?

-Mi padre Alexis Díaz Pimienta es uno de los asesores del programa, junto a la musicóloga Sonia Pérez Cassola, pero además protagoniza una de las secciones de la saga, puedo decir que una sección muy interesante, llamada Controanálisis. Aquí Pimienta analiza fragmentos de controversias de clásicos del repentismo o simplemente décimas que le parecen impresionantes y valen la pena destacar. Un análisis como solamente lo pusiera hacer Alexis, poniendo a la gente en contexto, hablando desde su experiencia como investigador del tema pero como repentista también. Una sección para chuparse los dedos.

Además, contamos con la sección de Adriana Díaz Pimienta, que es mi tía y encarna el personaje de una adivinadora en versos, y con sus conjuros adivina todas las inquietudes que aparecen en el programa.

El repentista Sindy Manuel Torres tiene otra muy interesante sección, el Coctel Decimal. Sindy prepara tragos cubanos o foráneos y enseña sus recetas a los televidentes, todo en décimas, para ir "del trago a la poesía".

Estas son las tres secciones que tenemos que se van intercalando en cada programa.

- ¿Cuántos poetas y programas grabaste en total?

- Tuvimos más de treinta invitados en general y se grabaron 13 programas, contando el programa 00 que presenta la saga.

- ¿Por qué en la programación juvenil?

- Decimalex es un programa juvenil desde su esencia, no quiere decir que no le vaya a interesar a otro tipo de público, pero nuestros principales aliados deben ser los jóvenes, los adolescentes, que a la vez son los más alejados del repentismo y los que más rechazo le hacen. Nuestra principal ganancia es que un joven vea el programa y diga: esto me interesa, es curioso, es distinto a lo que conozco. Que por lo menos se queden 5 minutos delante de la televisión, esa ya es una ganancia.

Hay que sacar al repentista del encasillamiento en que está, demostrar que puede ser moderno, actual, con temas de hoy, con jóvenes exponentes, con frescura en su raíz, todo esto sin abandonar la tradición ni sus principios.

- Lo que no te haya preguntado.

- Yo creo que esta temporada es un primer acercamiento a la décima, realizada en etapa COVID, con las condiciones que se pidieron, mostrando la tecnología como aliado al programa y al repentismo.

Nos faltó lo que para mí sería lo más espectacular del programa, que son las canturías, los guateques. En esta temporada no hubo, porque por la COVID están suspendidos. Ponemos fragmentos de archivos con baja calidad, para rescatar algo y lo resaltamos con el Controanálisis de Pimienta.

Creo que cuando los televidentes vean la realidad de un guateque, se quedarán impresionados, cuando vean como el público reacciona por una décima como si Mayeta diera un jonrón o Messi pateara un gran gol se quedarán asombrados, como mismo lo hizo Leidys o lo hace todo el que va de mi mano por primera vez a una canturía. Eso nos obliga a otra temporada. Ojalá se logre.

