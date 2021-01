60 SNB: Sancti Spíritus y Cienfuegos, sedes de cuartos de final

Las provincias de Sancti Spíritus y Cienfuegos fueron escogidas como sedes de los cuartos de final de la 60 Serie Nacional de Béisbol, informó este jueves en conferencia de prensa, Ernesto Reynoso, comisionado nacional de la disciplina.

Aunque sean equipos enrolados en la postemporada, nunca jugarán en su propio terreno. En tierra espirituana, se enfrentarán Granma-Industriales y Matanzas-Cienfuegos, al tiempo que en la Perla del Sur jugarán los conjuntos de Sancti Spíritus-Pinar del Río y Santiago de Cuba-Las Tunas.

“La fase de cuartos de final comenzará el martes 26 de enero en dichas sedes, por lo que ya se toman las medidas higiénicas-sanitarias pertinentes para su correcto desempeño”, precisó Reynoso.

El tope de jugadores será de 29, y no se darán ni altas ni bajas, salvo lesiones graves certificadas por el médico de la Comisión Nacional de Béisbol (CNB) y con previo resultado del PCR realizado.

Los enfrentamientos serán a base de 1ro vs. 8vo, 2do vs. 7mo, 3ro vs. 6to, 4to vs. 5to lugares de la tabla de posiciones, al tiempo que las subseries serán programadas a cinco desafíos y el ganador será el que arribe primero a tres victorias.

Durante la reunión se informó que los partidos tendrán como horarios 10 de la mañana y una de la tarde y serán transmitidos por la televisión y radio cubanas. Al concluir cada encuentro se realizará una conferencia de prensa.

Reynoso comentó, además, que en los dos primeros juegos los equipos home- club serán 1ro, 2do, 3ro y 4to puestos, mientras que en los otros dos los anfitriones corresponderán a: 5to, 6to, 7mo y 8vo lugares. “Si fuera necesario un 5to encuentro para decidir, tendrían esta condición: 1ro, 2do, 3ro y 4to lugares”, acotó.

El directivo aseguró que la estructura de burbuja se mantendrá para la venidera instancia, lo que aún no se determina si serían una o dos sedes, pues todo depende de la situación epidemiológica en que se encuentren las provincias.

Los cuatro ganadores de las subseries de cuartos de final serán los clasificados a la semifinal, la cual comenzará al tercer día de concluida la de cuartos. Asimismo se aseveró que el orden de los cuatro equipos clasificados se definirá según el mejor ubicado en la tabla de posiciones y se enfrentarán 1ro vs. 4to, 2do vs. 3ro.

Igualmente, se efectuarán dos play off de siete juegos y el primero en ganar cuatro, pasará a la final.

Las nóminas serán también de 29 jugadores incluyendo los cuatro refuerzos, los cuales podrán solicitarse el día siguiente de que concluyan los cuartos de final. Estos procederán de los 12 conjuntos no clasificados.

Reynoso insistió en que los jugadores contratados en ligas de Japón mediante la Federación Cubana de Béisbol no refuerzan, mientras que los insertados en otros circuitos podrán hacerlo una vez concluido el protocolo sanitario.

Otros detalles de la postemporada

Los juegos se realizarán sin límite de tiempo.

No se aplicará la regla IBAF para desempates.

En caso de suspensión por cualquier causa, el juego se sellará, sea oficial o no.

El partido que resulte sellado se reanudará al día siguiente a las 10:00 a.m. Si coincidiera el horario con la planificación de otro encuentro en esa sede, primero se jugará el encuentro sellado, y una hora y quince minutos después de concluido, se celebrará el choque oficial del día.

Si un juego no fuese celebrado por cualquier motivo, se efectuará al día siguiente en horario contrario al que esté planificado en esa sede.

Se habilitará un terreno en cada sede para que los equipos realicen sus entrenamientos los días de descanso.

Los equipos que no clasifiquen para la semifinal ocuparán los lugares del 5to al 8vo y se reordenarán comenzando por el mejor ubicado en la tabla de posiciones.

Metodología para la selección de refuerzos

Todos los miembros de los equipos no clasificados serán elegibles, excluyendo los atletas lesionados, los cuales la CNB informará con tiempo.

No aceptar jugar con el equipo que lo seleccione será considerado una indisciplina, necesitada de análisis por parte de la CNB.

Procedimiento:

Ronda 1. Escogen del 1ro al 4to lugares de los clasificados

Ronda 2. Escogen del 4to al 1er lugares de los clasificados

Ronda 3 y 4. Se realiza un sorteo que establece el orden para escoger los atletas

Medidas para abreviar el tiempo en el juego

Ningún jugador de la defensa podrá conferenciar con el lanzador. Si lo hace se considerará como una visita, salvo las excepciones que aparecen en la regla 5.10 (m).

Las selecciones contarán con un tiempo de 90 segundos para el intercambio y el calentamiento del lanzador entre inning y las visitas al montículo por parte de la dirección de los equipos y cambios de lanzador.

Los lanzadores, cuando no tengan corredores en bases, tendrán un tiempo de 12 segundos entre lanzamiento y lanzamiento. El tiempo se comenzará a controlar desde que el lanzador reciba la pelota.

Calendario de Cuartos de Final