¿Cuáles son las nuevas tarifas del agua y del servicio de alcantarillado?

Las nuevas tarifas de los servicios asociados al abasto de agua y al alcantarillado han generado opiniones diversas en la población. Muchos comentarios en Cubadebate sugieran la necesidad de medir correctamente el consumo, así como disminuir los salideros y aumentar el control para que llegue de manera eficiente este recurso natural a los hogares.

El vicepresidente de la Organización Superior de Dirección Empresarial de Agua y Saneamiento, Ing. Yunior González Núñez afirmó que algunos aspectos de las nuevas tarifas se están evaluando, en el proceso lógico del ordenamiento de la economía. “Se han establecido tiempos que van desde seis meses hasta un año para proponer mejoras y cambios, pues se están tomando en cuenta y analizando los planeamientos de la población”.

Dentro de la Política del Agua y la Estrategia de Desarrollo Sostenible existe un principio básico que es la medición de este recurso natural. “No podemos hablar de aplicación de tarifas, ni de una correcta gestión de los servicios; sino existente la adecuada medición. Con este fin se han diseñado varios programas. Uno de ellos es el Programa de colocación de hidrómetros al que se dedican cuantiosos recursos financieros para complementar la medición en los núcleos familiares y en los centros estatales”, destacó.

El 47% de la población recibe agua diariamente o días alternos. González Núñez dijo que es prioridad ubicar los hidrómetros en los lugares donde se disfrute del agua de manera contante y con cantidades suficientes, para que la colocación del instrumento de medición constituya una forma de ahorro.

“La medición del agua es la vía correcta para poder aplicar según los consumos las tarifas”, insistió el ingeniero.

En Cuba, el servicio del abasto de agua y el saneamiento es subsidiado ̶ acotó ̶ por esta razón resulta necesario destacar algunos costos en los que incurre nuestra empresa para llevar el agua potable hasta los hogares.

Por las características del servicio uno de los grandes gastos es la energía eléctrica. “Más del 80% del agua que se sirve es a través del bombeo y esta práctica consume mucha electricidad”

Los productos químicos que son necesarios agregar para que el agua sea potable, también influyen en los costos, junto al salario de los trabajadores y el mantenimiento de la infraestructura.

El ingeniero Yunior González Núñez, vicepresidente de la Organización Superior de Dirección Empresarial de Agua y Saneamiento informó que teniendo en cuenta todos los gastos antes explicados, se calcular que el costo de producir 1m3 de agua es de $ 1.48 pesos cubanos.

“Las pérdidas a causa de los salideros, un grupo de personas que no pagan el servicio o las ineficiencias de la empresa en la gestión del cobro conllevan a que el ingreso por 1m 3 de agua producida sea $ 0.99 CUP al cierre del 2020”, añadió.

La nueva tarifa fue aprobada por el acuerdo 8991/2021 del Consejo de Ministros que establece las tarifas máximas en pesos cubanos para el sector doméstico. “Antes del ordenamiento, solo existían dos grandes sectores que se reconocían para el aplicación de la tarifa; el sector estatal y el no estatal. En el 2021 se divide en tres grandes bloques, el primero el sector, residencial o doméstico; en segundo lugar, el sector estatal presupuestado; y el tercero, el sector productivo”, anunció González Núñez.

En este último bloque se engloban empresas estatales socialistas, empresas mixtas y los trabajadores por cuenta propia.

En el caso del sector doméstico existen dos grandes modalidades. El vicepresidente de la OSDE de Agua y Saneamiento dijo que existen dferencias entre los núcleos que tienen un metrocontador ubicado en la entrada de sus casas, por lo que resulta posible medir los consumos diarios y está la población que no está metrada, por lo tanto se establece una tarifa fija por el servicio.

Las viviendas que no tiene hidrómetro pagaran una tarifa constante de 7.00 CUP por cada habitante del núcleo. “La empresa tiene la responsabilidad de garantizar el servicio del agua, por esta razón resulta necesario que las personas declaren el ciento por ciento de los habitantes de la vivienda. El problema radica cuando técnicamente se calcula la población a la que debe servir en un reparto, si no se tiene la cantidad real, no se bombea el agua requerida” recalcó el ingeniero.