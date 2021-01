¿Cómo marcha la tarea ordenamiento en la capital? (+ Video)

Al intervenir en el segmento final de la Mesa Redonda, Andrés Alberdi Valero, director de la Unión de Empresas del Comercio y la Gastronomía en La Habana, afirmó que todas las unidades de ese sector en la capital están enfrascadas en la Tarea Ordenamiento, “que es compleja, difícil y grande”.

“Hacia lo interno, consideramos que marcha la tarea, pero hacia lo externo avanza no con pocos y variados problemas, principalmente los relativos a precios y calidad. Nos hemos empeñado en responder los planteamientos sin dilación y sin demagogia. Aunque no seamos nosotros los que no detectemos el problema, estamos al momento en el lugar para tratar de resolverlo”, apuntó.