Encuentran nueva cepa de coronavirus en ocho países europeos

El director regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Hans Kluge, ha anunciado a través de Twitter que la nueva variante de coronavirus, denominada VOC-202012/01 y detectada inicialmente en el Reino Unido, ahora ha sido identificada en ocho países europeos.

“Es de vital importancia reforzar las medidas de protección existentes: mantener el distanciamiento, usar mascarillas, mantener contacto solo con los miembros de su hogar”, ha aseverado en ese sentido Kluge, agregando que la OMS continúa monitoreando la situación y proporcionará actualizaciones.

8 countries in the @WHO_Europe region have now identified the new #COVID19 variant VOC-202012/01. It is vital to strengthen existing protective measures: distancing/masks/staying in core support bubbles. @WHO is continuing to moni

tor & will provide updates👉 #solidarity is key

