Publican adelanto del documental The Beatles: Get Back (+ Video)

Un adelanto del documental The Beatles: Get Back, dirigido por el cineasta Peter Jackson y producido por Walt Disney, circula este miércoles en plataformas digitales como regalo de navidad para los seguidores de la legendaria banda.

Esto no es un tráiler ni una escena, advierte desde el inicio del audiovisual su director. Solo se trata de un pequeño montaje para ver con qué estamos lidiando y qué veremos al completo en agosto de 2021, afirmó Jackson.

De acuerdo con el realizador, el material debió concluirse este año, pero no pudo concretarse por la contingencia mundial de la COVID-19 y decidieron darles a los fanáticos de Los Beatles un regalo navideño, disponible en el canal oficial de YouTube de los de Liverpool y en DisneyPlus.

Esperamos que traiga una alegría muy necesaria en este momento difícil, agregó el experimentado guionista, conocido especialmente por dirigir, producir y coescribir la trilogía cinematográfica El Señor de los Anillos.

La película está compilada a partir de material inédito (grabado por Michael Lindsay-Hogg) y más de 150 horas de grabaciones desconocidas, que fueron restauradas.

De acuerdo con el equipo creativo, el documental muestra por primera vez a cabalidad el concierto en la azotea de la calle Savile Row de Londres, que fuera la última presentación en vivo de Los Beatles como grupo.

Asimismo, contiene canciones y composiciones clásicas que aparecen en los dos últimos álbumes de la banda: Abbey Road y Let It Be.

En video, The Beatles: Get Back | Primer adelanto

(Con información de Prensa Latina)