Ensalada matemática con el 2021 que pronto llega

Nos acercamos al final del año 2020 que tanto nos ha hecho sufrir y aprender, y dentro de 12 días estaremos en un nuevo año, el 2021, que ya tiene nombre oficial: “Año 63 de la Revolución”. En este acertijo les reto a poner a prueba habilidades matemáticas elementales con creatividad y conocimiento de Historia de Cuba.

La ensalada matemática tendrá como protagonistas a dos números significativos: 2021 que es el que corresponde al nuevo año; y el 63 que da nombre oficial a dicho año.

Con toda intención no he puesto ningún chícharo matemático, para no provocar que las neuronas suden más de la cuenta, pero tampoco es algo trivial que las tranquilicen demasiado. Advierto que el inciso 5 es el de Premio.

A continuación los cinco componentes de la ensalada matemática.

Lean bien antes de responder.

Solamente se pueden utilizar las cuatro operaciones básicas.

Con los cuatro dígitos de 2021, construya por separado cada dígito del 63. En cada caso hay que utilizar solo una vez los cuatro dígitos, y solamente una vez paréntesis en unos de los casos. Utilizando los dígitos de 63, es decir el 6 y el 3; construya los cuatro dígitos del número 2021. Para construir cada dígito, no puede utilizar más de dos veces los dígitos 6 y 3. Con el dígito numerológico de los números 2021 y 63 concatenados, haga una asociación creativa, de un acontecimiento de la pasada sesión de la Asamblea Nacional. Con el dígito numerológico del número 2021, haga una asociación creativa con un importante aniversario que sucederá en dicho año. El inciso de Premio. Hay una curiosidad matemática del dígito numerológico asociado a la fecha del inciso anterior, y los dos correspondientes a los incisos 3 y 4. ¿Cuál es esa curiosidad numérica?

Recuerden que:

“Es preferible una solución insignificante salida de cabeza propia; que una genial copiada en Internet o de otro, sobre todo sin entenderla”. NGPA

¡Manos y mente a la obra!