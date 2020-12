Respuesta a “Matematizando con monedas Eladianas, y las jabitas transparentes”

La Matemática de la mano y la mente del Maestro Eladio siempre va por caminos ingeniosos y cultos; el acertijo de esta semana lo confirma. Y las jabas transparentes hicieron su tarea con la ayuda de ustedes que pusieron cacumen digno de ese artefacto que ya forma parte de nuestra anatomía.

Vamos por parte.

I

A una joven le regalaban monedas de 1, 5, 10, 20, 40 y 50 centavos para meriendas y otros gastos. Todas las monedas de su tipo eran iguales y del mismo año. La joven, pasado un tiempo, tomó una libreta y pegó en cada hoja, por un solo lado, diferentes monedas de modo que, en cada página, la suma de los valores nominales de las monedas fue de 100 centavos. No pegó más de 10 monedas por página.

Antes de entrar en cada inciso, voy a darle un fundamento teórico básico al problema. Se trata de ecuaciones Diofánticas, es decir, ecuaciones lineales con coeficientes enteros. Entonces, podemos llevar al lenguaje matemático el enunciado del problema.

1*a1+5*a2+10*a3+20*a4+40*a5+50*a6 = 100

a1+a2+a3+a4+a5+a6 <= 10

Donde a1; a2; a3; a4; a5; a6, son números naturales entre 0 y 10.

Atendiendo a las ecuaciones, podemos restringir los valores de cada coeficiente.

a1=0; 5

a2=0; 1; 2; 3; 4; 6; 8

a3=0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10

a4=0; 1; 2; 3; 4; 5

a5=0; 1; 2

a6=0; 1; 2

Aplicando el principio fundamental de la multiplicación podemos calcular el total de combinaciones, pero no quiero adelantar contenido del chícharo, que de acuerdo con Eladio dejé pendiente.

Caramelito blando:

1. ¿Cuál es el menor número de monedas que pegó por página? ¿Cuáles monedas usó?

Respuesta: Dos monedas de 50 que es igual a 100 centavos.

Carmelitos, pero menos blandos:

2. ¿Cuál es el mayor número de monedas que pegó por página? ¿Cuáles monedas usó?

Respuesta: Aquí están las 10 combinaciones que usan 10 monedas y suman 100.

3. ¿Cuántas páginas pudo llenar siguiendo esas reglas?

Respuesta: Estas son las 51 combinaciones posibles que suman 100 y no exceden de 10 monedas.

4. ¿Cuántas monedas de cada tipo pegó en la libreta?

Repuesta: 30 de 1; 114 de 5; 114 de 10; 65 de 20; 29 de 40; 18 de 50.

Algunos se confundieron en la interpretación del problema.

Felicitaciones a Roly; también a Hector Luis Pérez Sánchez que se acercó bastante.

Nuevamente Ernesto nos demuestra la correcta aplicación del Visual Basic en la solución de problemas matemáticos. Le agradecemos su respuesta informatizada.

Ya el maestro Eladio nos dirá sus opiniones, y les prometemos que en el 2021 iré al rescate de su chícharo que se ablanda en olla.

II

En los últimos meses por las calles de La Habana, no sé si ocurre igual en otras provincias, han aparecido unas jabas o bolsas de nylon transparentes, que en algunos mercados estatales y vendedores ambulantes venden a 1 CUP.

Un cliente le hace tres preguntas a un vendedor documentado. Si usted fuese el vendedor, ¿qué respuesta inteligente, culta y creativa le darías en tiempos de COVID-19?

1. ¿Por qué son estas jabas transparentes las que ahora abundan?

Respuesta: Porque son más económicas y comunicativas.

Voy con algunas respuestas de ustedes.

Para facilitar el trabajo de la Policía contra los acaparadores y revendedores.

Para facilitar a las personas que vean el contenido y no tener que preguntar: "Compañera, por favor, ¿qué sacaron en esa tienda?".

Porque siendo transparente ayudan a evitar el acaparamiento tan dañino en estos tiempos de pandemia.



2. ¿Qué nombre usted le pondría a este tipo de jaba?

Respuesta: Solidaria

Hubo otros bautizos muy ingeniosos y hasta cómicos:

Cristal

Chivatas

Las indiscretas

Ultrasonido

3. ¿Qué ventajas y desventajas tienen este tipo de jabas?

Respuesta: Depende del enfoque será la clasificación de las ventajas y desventajas.

Yo le puse solidarias porque me permiten ayudar a mis conciudadanos cuando les resulta fácil percatarse de los que llevo, y con amabilidad me preguntan dónde adquirí lo que ven.

Es una desventaja para quienes trasladan productos de dudosa procedencia, tal como algunos de ustedes advirtieron.

Me reí mucho con la respuesta de José David:

Ventajas: Cuando entras a casa la mujer sonríe mostrando alegría por lo que trajiste y demora más en empezar a pelear.

Desventajas: No me da tiempo a esconder la "caneca"

La pinareña AMA, tiene razón que no salen buena, son pocos resistentes.

"Socialista hasta la muerte”; tiene razón ya esas jabitas están al doble del precio.

Comparto una creativa y jocosa respuesta del Maestro Eladio, que “Otro cubano mas” calificó de chulisco coomentarisco, originalisco

Eladio dijo:

Mazúquica homenájica a Violética Parríca y Nestórico del Prádico

(No me atrevo con una décima pues no quiero hacer el ridículo ante nuestro Maestro RARJ)

Jábicas transparénticas

estos bólsicos chismósicos

que revelan el acéitico de sóyica,

el póllico normádico,

y las cósicas comprádicas

en cólicas enórmicas;

y muchos chismosóticos

y también entrometídicos

que sin descánsico pregúntican

dónde diáblico comprámicos

las necesidádicas de la comídica.

Yo crédico que abúndican estas jábicas

para que se fomentárica

un espiritúdico de preguntadérica

entre los vecínicos y caminánticos curiósicos

sobre los contenídicos de esas bólsicas,

y las llamaría “Jábicas ExpoCúbicas,

siémprico con algo nuévico”.

Sus ventájicas yo no se las encuéntrico

por ningúnica pártica, teniéndico como

desventájicas que se desconfláutican

con hóyicos ¡apénicas comprádicas!

y se les rómpecan las agarradéricas

con álguico más que una misérica ónzica.

Después de esta Mazúrquica

no sé si le quedarán gánicas

al respetáblico y querídico del Prádico

el publicármique nuévicos problémicos.

Quedo en déudica etérnica con Nestórico del Prádico.

Gracias, Grándico Maéstrico y notáblica persónica.

Como de costumbre, nuestro Cucalambé nos deleitó con estas dos décimas:

RARJ dijo:

-3- Para bien de la conciencia,

Cualquier tema, en general,

Siempre se debe tratar

Con la mayor transparencia.

La jaba, por consecuencia

De esto, es que es muy transparente

Y el nombre correspondiente

Que le pondría a la jabita

Sería el de “la guapita”

Porque en verdad es valiente. -4-

Ante nadie se rebaja,

Y te la puedes echar

En un bolsillo, al final

Esa es su mayor ventaja.

Su principal desventaja

Es que afecta, caballero,

Al ecosistema entero

Porque, según su textura,

Rellenada con basura

Acaba en un basurero.

Nos quedamos esperando las respuestas de otros de los destacados, tales como Jose R Oro, ly, ArienNM, Fernan y Sofía RF.

Nos vemos el lunes 21 con el último acertijo del 2020.

Ya estoy preparando el cierre de este año, que debe publicarse el lunes 28 de diciembre, que no será una inocentada.