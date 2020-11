Cuba no ha reportado este año ningún contagio por VIH de madre a hijo

Próximo a celebrarse el primero de diciembre, el Día Mundial de Lucha contra el VIH/Sida, y a pesar de los desafíos impuestos por la pandemia de la COVID-19, Cuba no ha detenido el programa nacional de lucha contra las ITS y el VIH/Sida.

La isla caribeña mantiene la prevalencia de la infección de VIH más baja de América Latina y el Caribe, y una de las más bajas del hemisferio occidental con un 0,4 % de la población entre 15 a 49 años; y que ha estado entre las más bajas del mundo.

Así lo informó en conferencia de prensa José Juanes Fiol, responsable del monitoreo y evaluación de programa nacional de ITS, VIH y Hepatitis de la Dirección Nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública (MINSAP), en conferencia de prensa ofrecida en la Unidad de Promoción de Salud y Prevención de Enfermedades, Prosalud.

Hasta el cierre del mes de octubre del presente año—subrayó el especialista—, no se había reportado ninguna transmisión materno-infantil de este virus en el país. Cuba fue el primer país del mundo en alcanzar esta condición en el año 2015, luego de una revisión rigurosa liderada por el Comité Regional de Validación, junto a la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y el Programa Conjunto de las Naciones Unidas para el VIH (ONU/sida).

Precisó Juanes Fiol que desde el inicio de la epidemia en la isla se acumulan 35 000 personas diagnosticadas con esta enfermedad, de las cuales 28 756 han sobrevivido.

Respecto a los nuevos casos detectados este año, Juanes Fiol precisó que hay una disminución marcada de los mismos. Sin embargo, “no podemos cantar victoria porque debido al confinamiento las personas han acudido menos a saber su estado serológico. El riesgo epidémico se mantiene estable”, sostuvo.

En tiempos de COVID-19: Solidaridad mundial, responsabilidad compartida

Bajo el lema de “solidaridad mundial, responsabilidad compartida”, se celebrará el primero de diciembre, el Día Mundial de Lucha contra el VIH/Sida, que este año estará marcado por la pandemia del nuevo coronavirus.

“La COVID-19 nos ha demostrado cómo hay que poner más que nunca en la mesa de los políticos y los gobiernos la reducción de las desigualdades, los temas relacionados con los derechos humanos, la igualdad de género, la progresión social y el crecimiento económico”, señaló Yoire Ferrer, jefe de Departamento de Grupos Vulnerables de Prosalud.

Para Juanes Fiol, es valioso destacar que aún en medio de la crisis generada por la pandemia, en Cuba no se hayan detenido los servicios de salud y se continuara garantizando los antirretrovirales para las personas que viven con VIH.

El especialista destacó las metas 90-90-90 que para este 2020 se ha propuesto Onu-Sida de cara a la epidemia y la primera de las cuales consiste en aumentar al 90 % las personas con VIH que conocen su diagnóstico. El segundo propósito —dijo— es aumentar al 90 % la proporción de personas con tratamientos antirretrovirales, ámbito en el cual Cuba ha cumplido, logrando el indicador, dijo.

La tercera meta, precisó, es aumentar al 90 % la proporción de personas bajo tratamiento con carga viral no detectable. En este indicador, hasta el mes de octubre, el país marchaba al 84% “lo cual debe incidir directamente en que caigan la nuevas infecciones, porque si no hay personas transmitiendo no hay nuevos contagios”, señaló.

Asimismo, Juanes Fiol destacó como una de las acciones de mayor impacto este año “la inclusión de nuevas drogas antirretrovirales de dosis única, lo cual redunda en una mejor adherencia de las personas con VIH. Alrededor de un 30% de las personas que viven con esta enfermedad en el país ya las están tomando”, dijo.

La mortalidad ha disminuido en un 30%, hasta los últimos reportes, añadió.

Adelantó que para el 2021 se impulsará un nuevo proyecto, localizado en los lugares más afectados por la epidemia, que son los 15 municipios cabecera del país, contando la Isla de la Juventud y los 15 municipios de La Habana.

En estos lugares se aplicarán estrategias encaminadas a la realización de pruebas, consultas médicas, determinación de tratamientos, y carga viral de manera rápida en las comunidades, que son elementos que las poblaciones clave demandan.

