Descubren en el desierto de Utah un monolito misterioso entre la roca roja

Funcionarios especializados en la protección de la vida silvestre detectaron un objeto “inusual” mientras sobrevolaban un desierto en el estado de Utah para contar ovejas. Este hallazgo empujó a varios internautas a especular sobre su origen extraterrestre.

“Esto ha sido lo más extraño con que me he topado ahí afuera en todos mis años de vuelo”, explicó el piloto del helicóptero, Bret Hutchings.

El hombre supuso que el monolito pudiese haber sido instalado por “algún artista de la nueva ola”, o un fan de la famosa película de ciencia ficción 2001: Una odisea del espacio. En aquella obra cinematográfica dirigida por Stanley Kubrick y basada en el guión del novelista Arthur C. Clarke, aparecen unos imponentes monolitos negros creados por una especie alienígena invisible.

'Who Does This Kind of Stuff?' Mystery Metal Monolith Discovered in Utah Desert. via @Storyful pic.twitter.com/LNNUccFORQ

— David Clinch (@DavidClinchNews) November 24, 2020