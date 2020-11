Issac Delgado relanza disco “Dando la Hora” en una Gold Edition

Sin son, no hay salsa, algo que Issac Delgado tiene más que claro. ¡Un buen salsero, es un sonero de corazón! Dando la Hora, disco fundacional de Issac Delgado y Orquesta, será lanzado en todas las plataformas digitales el próximo viernes 13 de noviembre, en una Gold Edition remasterizada, que celebra los 30 años del fonograma y de la agrupación liderada por el Chévere de la Salsa.

Bajo la dirección musical del maestro Gonzalo Rubalcaba, la placa, famosa por temas como Ella es un reloj, Aunque soy como soy y Centímentro a centímetro, entre otros; deviene un hito en el entorno sonoro de los 90s en la Isla por “…el uso del famoso clic y los sonidos samplers del brass, teclados programados y preparados antes para ir a un estudio de grabación y hacer música cubana bailable”, asegura Delgado en la nota que acompaña el álbum, proyecto que catapultó su trayectoria y lo ubicó en el panorama de lo más selecto de la música cubana, dentro y fuera del archipiélago.

“En 1991 comenzaba una nueva etapa de mi carrera, quizás porque me tenía que hacer adulto en esta profesión, eso venía acompañado de muchas otras responsabilidades. Siempre he tenido los mejores cómplices en la música, mis amigos, los mejores músicos. Sin planificar demasiado tuve el apoyo de Dagoberto González Jr., Miguel Nuñez, lógicamente la magia y talento de Gonzalo Rubalcaba y el apoyo desinteresado, único del extraordinario Pablo Milanés que me facilitó la producción de este disco”, recuerda Issac, quien en 2001 remasterizó el álbum y agregó los famosos metales de la salsa a su sonoridad.

Dando la Hora, primer CD en la discografía de Issac Delgado, regresa en medio de la alegría de 3 décadas haciendo música, y su lanzamiento acontecerá inicialmente en plataformas digitales, bajo la distribución de AWAL-Kobalt. Regalo hermoso para ese público bailador, fiel al Chévere de la Salsa y a las raíces que defiende de la música cubana.

El tiempo ha demostrado como enfatizó el reconocido periodista, escritor y crítico Leonardo Padura que “… Issac no hace concesiones a los códigos fáciles de la moda y, por el contrario, se refugia en los cuarteles de la sobriedad y su escudo del buen gusto. Y hoy esa postura es más que un mérito: encarna una posición de principio”.

Issac Delgado, nacido el 11 de abril de 1962 en La Habana, formó parte de destacadas agrupaciones de Cuba (Orquesta de Pacho Alonso, Orquesta NG La Banda y Solista en el espectáculo del famoso Cabaret Tropicana). En NG La Banda (cuna de lo que hoy se conoce como “timba”) y dirigida por José Luis Cortés, alias “El Tosco”, (flautista de formación y un jazzman a respetar), Issac forja su sello como reconocido artista popular.

Durante su carrera, Issac ha colaborado con destacadas figuras del entorno musical nacional e internacional (Celia Cruz, Sergio George, Adalberto Álvarez, Cachao, Ana Belén, Cheo Feliciano, Víctor Manuel, Gilberto Santa Rosa, José Alberto “El Canario”, Freddy Cole, Pedrito Martínez, Gonzalo Rubalcaba, Alexander Abreu, Descemer Bueno, Gente de Zona, Pablo Milanés, Silvio Rodríguez y Los Van Van, entre otros). Ha sido nominado en varias ocasiones a los prestigiosos premios Grammy y Latin Grammy con álbumes y canciones.

(Con información del equipo de comunicación de Isacc Delgado)