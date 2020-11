Elecciones en EEUU: Se acerca el desenlace

Luego de reducirse aún más la ventaja de Donald Trump en Georgia, que el jueves en la noche estaba en +0.1 con el 98% de los votos escrutados, este viernes siguió la tendencia y amaneció Joe Biden a la cabeza en ese estado, con +0.1.

Según cifras de The New York Times, Biden también lidera en Arizona (+1.5, con el 90% de escrutinio) y Nevada (+0.9, 89%), mientras que en Pensilvania también ha mermado consistentemente la ventaja de Trump, ahora de +0.3 (95%). Sin embargo, muy temprano USA Today publicó en una actualización que Biden también habría tomado la delantera en Pensilvania, con una diferencia de unos 5 500 votos y +0.1.

Biden cuenta con una ventaja de 253 votos frente a los 214 de Trump en el Colegio Electoral, que determina el ganador, según la mayoría de las principales cadenas de televisión, aunque varios medios lo sitúan con 264. Si logra los 16 votos electorales de Georgia, el exvicepresidente quedaría a las puertas de los 270 votos necesarios para asegurarse la Presidencia.

Biden, de 77 años, se convertiría en el próximo presidente si conquista Pensilvania, o si gana dos del trío de estados formado por Georgia, Nevada y Arizona. Por el contrario, el camino de Trump a la reelección parece estrecharse cada vez más, ya que necesitaría asegurarse tanto Pensilvania como Georgia y superar también a Biden en Nevada o Arizona.

Temprano este viernes, el aspirante demócrata aventajaba a Trump por 917 votos en Georgia, donde el recuento proseguía y los números cambian constantemente. El giro se produjo horas después de que Trump compareció en la Casa Blanca proclamando falsamente que le estaban “robando” las elecciones.

Las declaraciones fueron cortadas por varias cadenas y generó rechazo entre exfiscales de EE.UU. y altos representantes del Partido Republicano, que consideraron “peligrosa” la actitud del mandatario. Los titulares de los más importantes periódicos del país hablaron de falsedades y peligro para la democracia. The Washington Post desmontó caso por caso, en detalles, cada falsedad, mientras que USA Today dijo que “Donald Trump necesita una intervención”.

Trump ha visto esfumarse poco a poco su ventaja en Georgia, un estado sureño que no ha votado por un candidato presidencial demócrata desde que Bill Clinton llegó a la Casa Blanca en 1992. Actualmente, los funcionarios computan decenas de miles de votos que restan, muchos de bastiones demócratas como Atlanta.

La Secretaría de Estado de Georgia reportó en la noche del jueves que quedan unas 14.000 boletas por escrutar aún.

Asimismo, deberán ser computados también los votos del personal militar y residentes en el extranjero, así como las papeletas provisionales depositadas el día de las elecciones por votantes con problemas con su registro o identificación.

Biden ha estado recortando también de forma estable la diferencia con Trump en Pensilvania. Su déficit se había reducido a poco más 18 000 votos temprano este viernes y se espera que se sigua acortando, ya que muchas de las papeletas que faltan por escrutar proceden de áreas tradicionalmente demócratas.

Biden adelanta a Trump en Pensilvania El demócrata Joe Biden también adelanta al republicano Donald Trump en Pensilvania y está más cerca que nunca de la presidencia de Estados Unidos.Según la AP, el demócrata adelanta con 3,295,319 de votos contra los 3,289,731 que fueron ganados por Trump. Este estado otorga 20 votos electorales. En caso de confirmarse el sorpaso del exvicepresidente en Pensilvania, tendría la presidencia de Estados Unidos más cerca que nunca. Entre tanto, el servicio secreto aumenta la protección a Biden. Según anuncia Fox News, el servicio secreto va a incrementar el número de agentes encargados de la seguridad del candidato Joe Biden a partir de hoy viernes. Desde su nominación en marzo, Biden cuenta con esta protección, que aumentará aún más en caso de convertirse en el presidente electo.

En medio de la espera electoral, nuevo récord de contagios por coronavirus en EEUU EEUU estableció un nuevo récord de contagios diarios con el coronavirus al sumar 121.888 casos positivos el 5 de noviembre, según datos de la Universidad Johns Hopkins. El día anterior, ese país norteamericano ya registró 104.429 infecciones diarias por primera vez desde el inicio de esta pandemia. Hasta el momento, EEUU es el país más afectado por este mal: contabiliza 9.610.965 casos positivos por coronavirus y 234.944 fallecidos por COVID-19.

¿Qué pasa si Trump se niega a conceder las elecciones? Si Donald Trump se niega a conceder las elecciones estadounidenses a Joe Biden si Biden gana y, en cambio, se refugia en la Casa Blanca después del Día de la Inauguración, el país estaría en un capítulo nuevo y oscuro de su historia. Pero, ¿qué tan probable es que esto suceda? ¿Y qué podía hacer alguien al respecto? Según explica Vox, los presidentes anteriores han cuestionado los resultados electorales aceptados , aunque ninguno ha llegado al extremo de negarse a dejar el cargo. Si bien la posibilidad de que esto ocurra ahora sigue siendo baja, la insistencia de Trump en que ya ganó las elecciones significa que la probabilidad no es cero. "Ganaremos esto, y en lo que a mí respecta, ya lo hemos ganado", dijo desde la Casa Blanca el miércoles por la mañana temprano, incluso cuando quedaban por contabilizar cientos de miles de votos. Luego pasó a afirmar que la elección es "un fraude al público estadounidense". Así que supongamos lo peor: Biden es oficialmente declarado ganador por los recuentos de votos estatales, Trump no cederá y dice algo como: "En realidad, gané y cumpliré otros cuatro años". En ese momento, Biden tiene una opción: pasar por la inauguración y luego echar a Trump de la Casa Blanca con la ayuda del Servicio Secreto. Sin embargo, si el resultado es impugnado y hay una batalla legal prolongada para certificar a un ganador, nadie podría hacer nada para desalojar a Trump de su residencia o de su control del poder. Tal es la situación precaria que podría enfrentar Estados Unidos si Trump optara por aferrarse ilegítimamente a la Casa Blanca. Por muy salvajes que sean, vale la pena intentar comprender ambas situaciones. El presidente Biden podría hacer que el Servicio Secreto destituya a Trump La Constitución es muy clara sobre cuándo termina una presidencia y comienza otra. "Los mandatos del presidente y del vicepresidente terminarán al mediodía del día 20 de enero" , dice la 20ª Enmienda , "y entonces empezarán los mandatos de sus sucesores". Es una ley y un proceso que el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, ha defendido oficialmente. Si Biden es oficialmente declarado ganador, una vez que su total de votos en el Colegio Electoral supere los 270 votos, dará un discurso de inauguración en el momento que la ley lo designe. Trump podría y debería estar en el estrado sentado detrás de Biden, como es el gesto tradicional para simbolizar una transferencia pacífica del poder. Pero si Trump opta por ver el evento desde la Casa Blanca y se queda quieto una vez que Biden preste juramento, el nuevo presidente podría tomar el asunto en sus propias manos. Como presidente, Biden tendría "el poder de ordenar al Servicio Secreto que saque físicamente a Trump de la Casa Blanca como cualquier otro intruso", dijo Barbara McQuade, quien se desempeñó como fiscal de Estados Unidos para el Distrito Este de Michigan de 2010 a 2017. Eso es bastante simple. Después del mediodía del 20 de enero, Biden sería el presidente y Trump no lo sería. Un detalle del Servicio Secreto del presidente tiene la tarea de mantener a los intrusos fuera de las instalaciones y, en ese momento, Trump no sería bienvenido; Los agentes de Biden escoltarían a Trump fuera de la Casa Blanca y revocarían su acceso a la propiedad. Es importante tener en cuenta que el ejército de los EE. UU., Una entidad separada del Servicio Secreto, no planea desempeñar un papel en el proceso electoral de EE. UU., Incluso si Trump intenta usurpar el poder. Cuando los legisladores le preguntaron sobre tal situación en agosto, el general del ejército Mark Milley , presidente del Estado Mayor Conjunto, dijo: "En caso de una disputa sobre algún aspecto de las elecciones, por ley, los tribunales de EE. UU. Y el Congreso de EE. UU. para resolver cualquier disputa, no el ejército de EE. UU. " Aún así, una escena en la que un nuevo líder elimine por la fuerza al anterior sería profundamente vergonzoso para el país y, lo que es más importante, peligrosa para la salud de la democracia nacional. Pero no sería tan malo como el peor de los casos: una crisis constitucional de proporciones épicas. Si el gobierno de EE. UU. No certifica a un ganador, Trump podría quedarse en la Casa Blanca Nuevamente, en tiempos normales, el Congreso certifica los resultados del Colegio Electoral dos semanas antes del Día de la Inauguración. Pero digamos que no estamos en tiempos normales y parece que Biden ganó, pero Trump y su campaña plantean desafíos legales que impugnan el resultado (que ya sucedió ). Si Trump decide permanecer en la Casa Blanca hasta que se resuelvan esos desafíos legales, y esos desafíos provocan un retraso en el Congreso para certificar los resultados, entonces estamos en un territorio aterrador y desconocido. "Si el presidente se niega a ceder o irse, entonces no, no hay nada que hacer al respecto hasta que haya un resultado en las elecciones", dijo Lindsay Cohn, experta en leyes de seguridad nacional en el Naval War College. En otras palabras, Trump puede simplemente pasar el rato en la Casa Blanca más allá de la fecha de transferencia de poder del 20 de enero ordenada por la Constitución. Esta situación podría complicarse aún más si una demanda de Trump llegara a la Corte Suprema. El organismo legal más alto de la nación, que actualmente cuenta con tres jueces designados por Trump, podría tomar una decisión que le dé la victoria a Trump en un proceso que podría ser totalmente legítimo. Pero, ¿y si esa decisión se tomó después de que el Congreso ya certificara el resultado? “Entonces tendrías un conflicto real entre las personas que dicen que el ganador legítimo es el que ganaría según SCOTUS y las personas que dicen que el ganador legítimo es el certificado por el Congreso”, me dijo Cohn. Ese escenario es extremadamente improbable, enfatizó, pero vería a la nación en una crisis constitucional. Este no es un resultado que nadie espera o quiere. Si Trump pierde, se espera que ceda, incluso si entabla una pelea legal. Pero las acciones postelectorales de Trump hasta ahora han llevado lo imposible hacia lo improbable, y eso es lo suficientemente preocupante.

Campaña de Trump: “Todavía podemos ganar” La campaña del candidato republicano y presidente estadounidense, Donald Trump: "Todavía podemos ganar en Georgia, Pensilvania, Nevada y Arizona". El consejero general de la campaña de Donald Trump, Matt Morgan, ha asegurado que "esto todavía no ha acabado" y ha recordado que "la falsa proyección de Joe Biden como ganador se basa en resultados en cuatro estados que están lejos de ser definitivos". Recordemos que, en estos momentos, según la CNN y Fox News, el demócrata Joe Biden ya es el candidato más votado en Georgia, Pensilvania, Nevada y Arizona, por lo que superaría ampliamente los 270 delegados necesarios para llegar a la Casa Blanca.

(Con información de AP, Reuters, The Washington Post, USA Today y The New York Times)